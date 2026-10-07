Η Νάντια Κοτσαντή στο «Talk to Mad»: «Έχω φτάσει 26 και το “Καγκουρομάνα” δεν έχει ημερομηνία λήξης»

Με μια ματιά Η Νάντια Κοτσαντή μίλησε για την πορεία της στα social media, ξεκινώντας με χιουμοριστικά βίντεο για τους «κάγκουρες».

Τονίζει τη σημασία της αυθεντικότητας και της διατήρησης της παιδικότητας, ενώ μιλά για τη στήριξη στη σχέση της.

Αναφέρει ότι τα social media έχουν γίνει πιο τοξικά, αλλά έχει μάθει να διαχειρίζεται το hate και να αφήνει πίσω αρνητικά σχόλια.

Θα ήθελε να δοκιμαστεί στην τηλεόραση και πιστεύει ότι η αξία σε μια συνεργασία είναι στον χαρακτήρα, όχι μόνο στους αριθμούς. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Νάντια Κοτσαντή βρέθηκε καλεσμένη στο «Talk to Mad» με την Αθηνά Κλήμη και μίλησε ανοιχτά για την πορεία της στα social media, τη σχέση της, αλλά και όλα όσα έχει μάθει μέσα από τα χρόνια που βρίσκεται στο προσκήνιο. Η γνωστή content creator επέστρεψε στην εκπομπή για δεύτερη φορά και μοιράστηκε στιγμές από την προσωπική και επαγγελματική της ζωή, χωρίς να λείψουν οι πιο αυθόρμητες και χιουμοριστικές απαντήσεις. Από το πρώτο της viral περιεχόμενο μέχρι τα μελλοντικά της σχέδια, η Νάντια Κοτσαντή έδειξε για ακόμη μία φορά τη διαφορετική πλευρά της.

Η συζήτηση ξεκίνησε με μια αναδρομή στα πρώτα της βήματα στα social media, όταν μέσα στην καραντίνα άρχισε να δημιουργεί τα πρώτα της χιουμοριστικά βίντεο. Όπως αποκάλυψε, το περιεχόμενο που την έκανε να ξεχωρίσει ήρθε όταν άρχισε να μιλά για τους «κάγκουρες», με ένα από τα βίντεό της να φτάνει τότε το ένα εκατομμύριο views. Από εκεί προέκυψε σταδιακά και το nickname «Καγκουρομάνα», το οποίο, όπως είπε, φαίνεται πως θα τη συνοδεύει για πολλά χρόνια ακόμα.

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Η ίδια εξήγησε πως από την αρχή προσπάθησε να δημιουργήσει περιεχόμενο που θα είχε τη δική της ταυτότητα, χωρίς να χάσει τον εαυτό της στην πορεία. Παράλληλα, ήθελε να απευθύνεται σε διαφορετικές ηλικίες και να αποτελεί ένα θετικό πρότυπο για το κοινό της. «Δεν πρέπει να μεγαλώνουμε μέσα μας», ήταν μία από τις χαρακτηριστικές ατάκες της, εξηγώντας πως, όσο κι αν αλλάζει η ζωή, δεν θέλει να χάσει τη διάθεση για διασκέδαση και αυθεντικότητα.

Η σχέση της και τα βίντεο που αγαπήθηκαν από το κοινό

Η Νάντια Κοτσαντή μίλησε και για τη σχέση της με τον Χρήστο, με τον οποίο ήταν φίλοι πριν γίνουν ζευγάρι. Όπως αποκάλυψε, ο Χρήστος τη στηρίζει πολύ στη δουλειά της και μαζί έχουν δημιουργήσει αρκετό περιεχόμενο που έχει αγαπηθεί από το κοινό. Μάλιστα, η ίδια αναφέρθηκε στα βίντεο στα οποία έχουν μιλήσει πιο ανοιχτά για τη σχέση τους και στα μηνύματα που λαμβάνουν από ανθρώπους που ταυτίζονται με όσα μοιράζονται. Για τη Νάντια, κάθε σχέση είναι διαφορετική και οι δύο άνθρωποι που την αποτελούν είναι εκείνοι που γνωρίζουν καλύτερα τι χρειάζεται για να λειτουργήσει.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως από τα πρώτα της χρόνια στα social media δεχόταν μηνύματα από followers που ζητούσαν συμβουλές για τις σχέσεις και τα ραντεβού τους. «Είναι ωραίο να κάνεις τους ανθρώπους να χαμογελάνε και να φταις εσύ», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως χαίρεται όταν κάποιος επιστρέφει και της λέει ότι ακολούθησε μια συμβουλή της και είχε θετικό αποτέλεσμα.

«Τα social media έχουν γίνει πιο τοξικά»

Η συζήτηση πέρασε και στη νέα πραγματικότητα των social media, με τη Νάντια Κοτσαντή να κάνει τη δική της σύγκριση ανάμεσα στο 2020 και το σήμερα. Η ίδια χαρακτήρισε τον χώρο πιο «τοξικό» και υποστήριξε πως πλέον βλέπει περισσότερη επιφανειακότητα και λιγότερη αυθεντικότητα.

Ωστόσο, η εμπειρία των τελευταίων 6,5 ετών φαίνεται πως την έχει κάνει πιο δυνατή απέναντι στο hate. Όπως είπε, πλέον μπορεί να βλέπει ακόμη και πολύ αρνητικά σχόλια χωρίς να επηρεάζεται όπως παλαιότερα, καθώς έχει μάθει να αφήνει πίσω της όσα συμβαίνουν στην οθόνη όταν κλείνει το κινητό.

Η Νάντια μίλησε ακόμη για το ξεσκαρτάρισμα ανθρώπων που κάνει στη ζωή της, κάτι που θεωρεί φυσιολογικό όσο μεγαλώνει. Στα 26 της, όπως εξήγησε, νιώθει πως βρίσκεται σε μια περίοδο μεγάλων αλλαγών και δεν θέλει να σπαταλά τον χρόνο της σε ανθρώπους που δεν της προσφέρουν κάτι ουσιαστικό.

Η συγκινητική αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη

Ιδιαίτερη στιγμή της συνέντευξης ήταν όταν η συζήτηση έφτασε στον Γιώργο Μαζωνάκη, για τον οποίο η Νάντια μίλησε με εμφανή συγκίνηση. Αναφέρθηκε στην αγάπη που είχε για τη μουσική του από μικρή ηλικία και ξεχώρισε ως αγαπημένα της τραγούδια το «Ώρες μικρές» και φυσικά το «Gucci φόρεμα».

Η ίδια μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος συνδέεται με τους καλλιτέχνες που αγαπά, ακόμη κι αν δεν τους έχει γνωρίσει προσωπικά. Όπως είπε, μέσα από τα social media έχει καταλάβει πως το κοινό δεν αγαπά μόνο μια persona, αλλά κυρίως τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από αυτή.

Θέλει να δοκιμάσει την τηλεόραση

Όσο για το επόμενο βήμα στην καριέρα της, η Νάντια Κοτσαντή δεν έκρυψε πως θα ήθελε να δοκιμαστεί και στην τηλεόραση. Η ίδια δήλωσε πως της αρέσει πολύ η παρουσίαση και πιστεύει πως όλα μπορούν να δουλευτούν και να εξελιχθούν μέσα από την εμπειρία. Μίλησε επίσης για το άγχος που μπορεί να δημιουργεί η αστάθεια του content creation, καθώς υπάρχουν περίοδοι με πολλές συνεργασίες και άλλες με λιγότερες επαγγελματικές προτάσεις. Παρ’ όλα αυτά, προσπαθεί να εμπιστεύεται τον εαυτό της και να βλέπει τις πιο ήρεμες περιόδους ως ευκαιρία για ξεκούραση.

Σε μια πιο ανάλαφρη στιγμή, αποκάλυψε πως αν μπορούσε να έχει μία υπερδύναμη, θα επέλεγε να είναι αόρατη, ενώ αν μπορούσε να δοκιμάσει για μία μέρα ένα διαφορετικό επάγγελμα, θα επέλεγε να γίνει… ντελιβεράς, καθώς θα ήθελε να δει από κοντά όσα βιώνουν καθημερινά οι άνθρωποι που εργάζονται στο delivery.

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η συνέντευξη, η Νάντια αποκάλυψε πως ο μεγαλύτερος φόβος της είναι «να μην αγαπηθώ όσο αγαπάω». Παράλληλα, όταν ρωτήθηκε με ποιον creator θα ήθελε να συνεργαστεί, ανέφερε τον Ηλία Γκότση, εξηγώντας πως πιστεύει ότι τόσο η ίδια όσο και ο Χρήστος θα ταίριαζαν πολύ μαζί του. Για τη Νάντια Κοτσαντή, άλλωστε, οι αριθμοί στα social media δεν είναι το σημαντικότερο στοιχείο μιας συνεργασίας. «Τα νούμερα είναι νούμερα. Η αξία είναι στον χαρακτήρα», είπε, τονίζοντας πως αυτό που μετρά περισσότερο είναι η χημεία και η ανθρωπιά ανάμεσα στους ανθρώπους.

Η Νάντια Κοτσαντή μίλησε στο «Talk to Mad» για όλα όσα συμβαίνουν μπροστά και πίσω από την οθόνη, αποδεικνύοντας πως πίσω από το viral περιεχόμενο υπάρχει ένας άνθρωπος που συνεχίζει να εξελίσσεται, να ονειρεύεται και να θέλει να δοκιμάσει νέους δρόμους.

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