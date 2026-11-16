Οι εβδομαδιαίες προβλέψεις από τον AstroJason: Έρωτας, χρήματα και επαγγελματικές ανατροπές για τα 12 ζώδια

Με μια ματιά Η νέα εβδομάδα φέρνει οικονομικά ξεκαθαρίσματα, επαγγελματικές ευκαιρίες και ερωτικές εξελίξεις.

Κάποια ζώδια θα πάρουν πρωτοβουλίες, ενώ άλλα θα χρειαστεί να βάλουν όρια.

Αναμένονται εντάσεις σε οικονομικές συμφωνίες και συζητήσεις για καλύτερο μισθό.

Η εβδομάδα απαιτεί δράση, αλλά και την ικανότητα να γνωρίζεις πότε να κάνεις πίσω. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η νέα εβδομάδα έρχεται με οικονομικά ξεκαθαρίσματα, επαγγελματικές ευκαιρίες, απρόσμενες εντάσεις και ερωτικές εξελίξεις που μπορεί να σου αλλάξουν τη διάθεση! Ο AstroJason επιστρέφει μέσα από την εκπομπή «MAD Έχεις Άστρο» και μοιράζεται τις εβδομαδιαίες προβλέψεις για τα 12 ζώδια, βάζοντας στο μικροσκόπιο όσα πρόκειται να σε απασχολήσουν τις επόμενες ημέρες.

Από το φλερτ που μπορεί να εξελιχθεί σε ένα πολλά υποσχόμενο ραντεβού μέχρι τις συζητήσεις για καλύτερο μισθό, τις διαφωνίες για κοινά έξοδα και τις επαγγελματικές προτάσεις που ανοίγουν νέους δρόμους, το πλανητικό σκηνικό έχει αρκετές εκπλήξεις.

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Κάποιοι θα πάρουν πρωτοβουλίες και θα δουν τις προσπάθειές τους να αποδίδουν, ενώ άλλοι θα χρειαστεί να βάλουν όρια, να οργανώσουν καλύτερα τον χρόνο τους και να προσέξουν τις οικονομικές τους συμφωνίες. Το μόνο σίγουρο είναι πως αυτή την εβδομάδα δεν αρκεί να έχεις καλές προθέσεις – χρειάζεται να ξέρεις και πότε να κάνεις πίσω!

Κριός

Αν είσαι single, αυτή την εβδομάδα αφήνεις στην άκρη τους δισταγμούς και παίρνεις την πρωτοβουλία στα ερωτικά σου. Κάνεις την πρώτη κίνηση, το φλερτ ανεβάζει θερμοκρασία και η χημεία με ένα πρόσωπο φαίνεται να οδηγεί σε ένα ραντεβού που περιμένεις με ανυπομονησία. Αν, πάλι, βρίσκεσαι ήδη σε σχέση, το ενδιαφέρον στρέφεται στα οικονομικά. Τα έξοδα έχουν ξεφύγει και το άλλο σου μισό ζητά εξηγήσεις, οπότε ήρθε η στιγμή να βάλετε κάτω τα δεδομένα και να ξεκαθαρίσετε την κατάσταση.

Ταύρος

Αυτή την εβδομάδα αποφασίζεις πως το σπίτι σου χρειάζεται μια γερή ανανέωση και περνάς από τη σκέψη στην πράξη. Ψάχνεις λύσεις, οργανώνεις εργασίες και θέλεις κάθε λεπτομέρεια να γίνει ακριβώς όπως την έχεις φανταστεί. Υπάρχει, όμως, ένα μικρό εμπόδιο: το ταίρι σου δεν φαίνεται να συμμερίζεται τον ενθουσιασμό σου. Θεωρεί πως πήρες σημαντικές αποφάσεις χωρίς να το υπολογίσεις και οι αντιρρήσεις δεν αργούν να κάνουν την εμφάνισή τους. Ίσως, πριν ξεκινήσεις τις αλλαγές, χρειάζεται να προηγηθεί μια συζήτηση.

Δίδυμοι

Στα επαγγελματικά έχεις πάρει φόρα και δύσκολα κάποιος μπορεί να σε σταματήσει. Κλείνεις ραντεβού, καταθέτεις ιδέες, αναλαμβάνεις πρωτοβουλίες και υπόσχεσαι πως όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Κάπου ανάμεσα στα πολλά «εννοείται» και «προλαβαίνω», όμως, συνειδητοποιείς πως η ημέρα εξακολουθεί να έχει μόνο 24 ώρες. Μην προσπαθείς να χωρέσεις τα πάντα στο πρόγραμμά σου, γιατί η κούραση δεν θα αργήσει να φανεί. Στα οικονομικά, αντίθετα, δεν έχεις καμία διάθεση για μισόλογα και προχωράς σε ξεκαθαρίσματα που θεωρείς απαραίτητα.

Καρκίνος

Ήρθε η στιγμή να αναγνωριστεί η δουλειά σου και δεν σκοπεύεις να αφήσεις την ευκαιρία να περάσει ανεκμετάλλευτη. Διεκδικείς καλύτερο μισθό και παρουσιάζεις με αυτοπεποίθηση τα επαγγελματικά σου κατορθώματα, δείχνοντας τι έχεις καταφέρει και τι αξίζεις. Στα ερωτικά, ωστόσο, ένα ραντεβού μπορεί να φέρει μικρές οικονομικές εντάσεις. Το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει φαίνεται να περιμένει από εσένα να βάλεις πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για την έξοδό σας. Και κάπως έτσι, μια ρομαντική συνάντηση αποκτά και έναν απρόσμενο λογαριασμό!

Λέων

Στα επαγγελματικά έχεις την ευκαιρία να παρουσιάσεις μια δική σου ιδέα και καταφέρνεις να εντυπωσιάσεις τους πάντες με την αυτοπεποίθηση και τη δυναμική σου. Ξέρεις τι θέλεις και δεν φοβάσαι να το υποστηρίξεις, κάτι που μπορεί να λειτουργήσει υπέρ σου. Στο σπίτι, όμως, αποφασίζεις να κάνεις του κεφαλιού σου και αλλάζεις όσα είχατε συμφωνήσει με τους υπόλοιπους. Το αποτέλεσμα; Από πρωταγωνιστής της εβδομάδας κινδυνεύεις να γίνεις ο υπεύθυνος για την επόμενη οικογενειακή σύσκεψη. Μήπως ήρθε η ώρα να ακούσεις και τις υπόλοιπες απόψεις;

Παρθένος

Μια επαγγελματική υπόθεση απαιτεί προσεκτικές κινήσεις και αρκετή συγκέντρωση, όμως δεν χρειάζεται να τα κάνεις όλα μόνος σου. Ένας παλιός γνωστός εμφανίζεται την κατάλληλη στιγμή και σε βοηθά να ξεπεράσεις ένα εμπόδιο που σε δυσκολεύει. Στις μετακινήσεις, πάντως, τα πράγματα δεν εξελίσσονται τόσο ομαλά. Μια καθυστέρηση μπορεί να ανατρέψει το πρόγραμμά σου και να σε αναγκάσει να αλλάξεις τα σχέδιά σου. Τόση οργάνωση, τόση προετοιμασία και τελικά ένα μποτιλιάρισμα μπορεί να αποδειχθεί ο μεγαλύτερος αντίπαλός σου!

Ζυγός

Αυτή την εβδομάδα αναλαμβάνεις τα ηνία μιας ομαδικής προσπάθειας και καταφέρνεις να κινητοποιήσεις ακόμη και εκείνους που μέχρι τώρα έδειχναν αποφασισμένοι να μην ακολουθήσουν. Έχεις τον τρόπο να ενθαρρύνεις τους άλλους και να φέρεις ισορροπία στην ομάδα. Όταν, όμως, έρχεται η ώρα να μοιραστούν τα έξοδα, ξεκινούν οι διαφωνίες για το ποιος θα πληρώσει τι. Εσύ θέλεις δικαιοσύνη σε όλα και αυτή τη φορά δεν σκοπεύεις να κάνεις τα στραβά μάτια. Η ισορροπία είναι ωραία υπόθεση, αρκεί να ισχύει και στο μοίρασμα του λογαριασμού!

Σκορπιός

Οι επαγγελματικές ευθύνες αυξάνονται και βρίσκεσαι να συντονίζεις περισσότερους ανθρώπους και υποχρεώσεις από όσους είχες αρχικά υπολογίσει. Παρότι αναλαμβάνεις δράση και προσπαθείς να κρατήσεις τα πάντα υπό έλεγχο, ο προϊστάμενός σου θέλει να έχει τον τελευταίο λόγο σε κάθε σου κίνηση. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει εντάσεις, ειδικά αν αισθανθείς πως περιορίζεται η πρωτοβουλία σου. Προετοιμάσου για απαιτητικές συζητήσεις και προσπάθησε να υπερασπιστείς τη δουλειά σου χωρίς να αφήσεις την πίεση να σε παρασύρει.

Τοξότης

Το μυαλό σου βρίσκεται ήδη στο επόμενο ταξίδι! Οργανώνεις τις αποδράσεις σου, κάνεις κρατήσεις και φαντάζεσαι τις βόλτες και τις περιπέτειες που σε περιμένουν. Υπάρχει, όμως, μια επαγγελματική εκκρεμότητα που χρειάζεται περισσότερο χρόνο από όσο είχες υπολογίσει και σε αναγκάζει να περιορίσεις το πρόγραμμά σου. Οι βαλίτσες μπορεί να είναι σχεδόν έτοιμες, αλλά οι υποχρεώσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη. Πριν αρχίσεις να σκέφτεσαι τις διακοπές, φρόντισε να τακτοποιήσεις όσα μπορεί να σε περιμένουν στην επιστροφή σου.

Αιγόκερως

Αυτή την εβδομάδα διεκδικείς καλύτερους οικονομικούς όρους για να προχωρήσεις ένα σχέδιό σου και δεν είσαι διατεθειμένος να συμβιβαστείς με λιγότερα από όσα θεωρείς δίκαια. Παράλληλα, όμως, προκύπτουν απρόσμενα έξοδα σε μια συνεργασία σου και οι πρώτες διαφωνίες δεν αργούν να εμφανιστούν. Το budget είχε συμφωνηθεί, αλλά φαίνεται πως κάποιοι το ξέχασαν στην πορεία! Κράτησε ξεκάθαρη στάση, βάλε όρια και φρόντισε να μην επωμιστείς οικονομικές υποχρεώσεις που δεν σου αναλογούν.

Υδροχόος

Μια νέα επαγγελματική πρόταση σου ανοίγει την όρεξη και σε κάνει να σκέφτεσαι ήδη το επόμενο μεγάλο βήμα. Συζητάς το ενδεχόμενο μιας μεγαλύτερης συνεργασίας και βλέπεις μπροστά σου νέες προοπτικές. Ο προϊστάμενός σου, ωστόσο, δεν συμμερίζεται τον ενθουσιασμό σου και σου υπενθυμίζει πως έχεις ήδη αρκετές εκκρεμότητες που πρέπει να διευθετήσεις. Πριν πεις το μεγάλο «ναι», ρίξε μια προσεκτική ματιά στην ατζέντα σου. Μια ευκαιρία μπορεί να είναι δελεαστική, αλλά χρειάζεται να έχεις και τον χρόνο να την υποστηρίξεις.

Ιχθύες

Ένα μεγαλύτερο επαγγελματικό project περνά στα χέρια σου και ξαφνικά βρίσκεσαι με 122 πράγματα στο κεφάλι. Οι υποχρεώσεις αυξάνονται, οι προθεσμίες πιέζουν και το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο όταν διαπιστώνεις πως οι ημερομηνίες παράδοσης συμπίπτουν με ένα ταξίδι που έχεις ήδη κανονίσει. Τώρα πρέπει να βρεις ποιος μπορεί να σε καλύψει όσο θα λείπεις, ώστε να μη μείνει τίποτα πίσω. Μην αφήσεις τον ενθουσιασμό για τη νέα επαγγελματική ευθύνη να σε κάνει να ξεχάσεις τον σωστό προγραμματισμό. Το ταξίδι είναι κανονισμένο, αλλά και τα deadlines έχουν τον δικό τους τρόπο να σου θυμίζουν την παρουσία τους!

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