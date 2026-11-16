Screen News 16.11.2026

Ο Robert Pattinson είναι ο νέος James Bond και αλλάζει τα δεδομένα

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Ο ηθοποιός αφήνει πίσω τον Batman και ετοιμάζεται να ενσαρκώσει τον θρυλικό πράκτορα 007, σε μια νέα κινηματογραφική εποχή
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Robert Pattinson επιβεβαιώθηκε ως ο νέος James Bond από την Amazon MGM Studios.
  • Τη σκηνοθεσία της νέας ταινίας αναλαμβάνει ο Denis Villeneuve και το σενάριο ο Steven Knight.
  • Ο Pattinson έχει αποδείξει την ευελιξία του σε διαφορετικούς κινηματογραφικούς ρόλους, όπως ο Batman.
  • Η επιλογή του Pattinson και η δημιουργική ομάδα δημιουργούν προσδοκίες για νέα προσέγγιση στον 007.
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Η επόμενη εποχή του James Bond έχει πλέον πρωταγωνιστή και το όνομα αυτού είναι Robert Pattinson. Ο 40χρονος ηθοποιός αναλαμβάνει τον ρόλο του θρυλικού πράκτορα 007, καθώς η Amazon MGM Studios επιβεβαίωσε επίσημα την επιλογή του, βάζοντας τέλος στα σενάρια που κυκλοφορούσαν το τελευταίο διάστημα γύρω από το μέλλον του κινηματογραφικού franchise.

Ο Robert Pattinson δίνει δύο αντίχειρες προς τα πάνω μπροστά από ένα μπλε φόντο με το λογότυπο της Μπιενάλε της Βενετίας.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η αναζήτηση του ηθοποιού που θα διαδεχόταν τον Daniel Craig είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, με αρκετά ονόματα να βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης. Ανάμεσά τους ήταν ο Callum Turner και ο Josh O’Connor, ωστόσο ο Robert Pattinson είναι τελικά εκείνος που κερδίζει τον εμβληματικό ρόλο και καλείται να δώσει τη δική του εκδοχή στον πιο διάσημο μυστικό πράκτορα της μεγάλης οθόνης.

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Για τον Pattinson, αυτή είναι μια ακόμη σημαντική στιγμή σε μια καριέρα που έχει γνωρίσει πολλές διαφορετικές κινηματογραφικές διαδρομές. Έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από τη σειρά ταινιών «Twilight», υποδυόμενος τον Edward Cullen, όμως στη συνέχεια επέλεξε να απομακρυνθεί από την εικόνα του εφηβικού ειδώλου, συμμετέχοντας σε πιο απαιτητικές και καλλιτεχνικά διαφορετικές παραγωγές. Το 2022 φόρεσε τη στολή του Batman, ενώ τώρα ετοιμάζεται να αναλάβει έναν ακόμη ήρωα με τεράστια κινηματογραφική ιστορία.

Η δημιουργική ομάδα πίσω από τη νέα ταινία του James Bond

Η επιλογή του πρωταγωνιστή δεν είναι η μοναδική είδηση που κάνει τη νέα ταινία του 007 να ξεχωρίζει. Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Denis Villeneuve, ο δημιουργός πίσω από τις ταινίες «Dune» και «Blade Runner 2049», ενώ το σενάριο φέρει την υπογραφή του Steven Knight, γνωστού από τη δημοφιλή σειρά «Peaky Blinders».

Στην παραγωγή βρίσκονται οι Amy Pascal και David Heyman, δύο ονόματα με σημαντική εμπειρία στον κινηματογράφο. Πρόκειται, επομένως, για μια δημιουργική ομάδα που καλείται να διαμορφώσει την επόμενη κινηματογραφική ταυτότητα του James Bond, διατηρώντας τα στοιχεία που έχουν κάνει τον χαρακτήρα διαχρονικό, αλλά παράλληλα εισάγοντας μια νέα προσέγγιση.

Ο Robert Pattinson με λευκό κοστούμι στο κόκκινο χαλί, περιτριγovaný από φωτογράφους, μιλάει για το The Batman Part II.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Denis Villeneuve καλωσόρισε τον Robert Pattinson στον ρόλο, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι διαθέτει την κλασική γοητεία που χαρακτηρίζει τον 007, χωρίς να στερείται μιας εντελώς διαφορετικής και σύγχρονης κινηματογραφικής ταυτότητας.

Μετά την ολοκλήρωση της εποχής του Daniel Craig, ο οποίος ενσάρκωσε τον James Bond σε πέντε ταινίες, το franchise ετοιμάζεται για μια νέα αρχή. Και η επιλογή του Robert Pattinson δημιουργεί ήδη μεγάλες προσδοκίες, καθώς ο ηθοποιός έχει αποδείξει ότι μπορεί να κινηθεί με άνεση ανάμεσα σε διαφορετικά κινηματογραφικά είδη και απαιτητικούς ρόλους. Το επόμενο κεφάλαιο του 007 έχει πλέον το πρόσωπο που θα το εκπροσωπήσει.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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James Bond Robert Pattinson
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