Η Kim Kardashian και η Glenn Close σε μια σειρά γεμάτη ανατροπές – Δες πότε έρχεται το «All’s Fair» στο FX Life

Η Kim Kardashian, η Naomi Watts και η Glenn Close πρωταγωνιστούν στο «All’s Fair», τη νέα σειρά του Ryan Murphy που κάνει πρεμιέρα στο FX Life στις 18 Νοεμβρίου

Με μια ματιά Η νέα σειρά «All’s Fair» του Ryan Murphy κάνει πρεμιέρα στις 18 Νοεμβρίου στο FX Life.

Η σειρά ακολουθεί γυναίκες δικηγόρους που ειδικεύονται στα διαζύγια και δημιουργούν το δικό τους γραφείο.

Οι πρωταγωνίστριες αναλαμβάνουν περίπλοκες υποθέσεις, αντιμετωπίζουν μυστικά και μπλέκονται σε συμμαχίες.

Στο καστ συμμετέχουν οι Kim Kardashian, Glenn Close, Naomi Watts, Sarah Paulson και άλλοι. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν νομίζεις ότι ένα διαζύγιο είναι απλώς η αρχή μιας νέας ζωής, οι ηρωίδες του «All’s Fair» έχουν μάλλον διαφορετική άποψη! Η νέα σειρά του Ryan Murphy κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 21:00 στο FX Life, φέρνοντας στην οθόνη μια ομάδα δυναμικών γυναικών δικηγόρων, που ξέρουν καλά ότι οι μεγαλύτερες μάχες δεν δίνονται πάντα μέσα στις δικαστικές αίθουσες.

Η ιστορία ακολουθεί γυναίκες δικηγόρους που ειδικεύονται στα διαζύγια και αποφασίζουν να εγκαταλείψουν μια ανδροκρατούμενη δικηγορική εταιρεία, προκειμένου να δημιουργήσουν το δικό τους γραφείο. Εκεί αναλαμβάνουν περίπλοκες υποθέσεις, έρχονται αντιμέτωπες με σκανδαλώδη μυστικά και μπλέκονται σε συμμαχίες που αλλάζουν συνεχώς. Γιατί, όταν μπαίνουν στη μέση το χρήμα, ο έρωτας και οι προσωπικές φιλοδοξίες, τίποτα δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται.

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Το δυνατό χαρτί της σειράς είναι, φυσικά, το εντυπωσιακό καστ. Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka, Sarah Paulson και Glenn Close συναντιούνται σε μια ιστορία όπου οι ανατροπές δεν περιορίζονται στις δικαστικές υποθέσεις, αλλά συνεχίζονται και στις προσωπικές σχέσεις των πρωταγωνιστών.

Τα νέα επεισόδια του «All’s Fair» θα προβάλλονται κάθε Τετάρτη στις 21:00 στο FX Life. Το κανάλι είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω MagentaTV, Nova και Vodafone TV.

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