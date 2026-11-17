Με μια ματιά Ο Brad Pitt εκφράζει ενθουσιασμό για την επιλογή του Robert Pattinson ως James Bond.

Ο Pitt χαρακτηρίζει τον Pattinson «το πραγματικό ταλέντο» και «το επόμενο μεγάλο βήμα» για τον 007.

Ο Brad Pitt θα δεχόταν τον ρόλο του κακού σε ταινία James Bond αν του γινόταν πρόταση.

Ο Robert Pattinson θεωρεί την ανάληψη του ρόλου του Bond «όνειρο που έγινε πραγματικότητα». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Brad Pitt εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την πρόσφατη ανακοίνωση ότι ο Robert Pattinson θα αναλάβει τον εμβληματικό ρόλο του James Bond. Σε δηλώσεις του, ο Brad Pitt έδειξε να υποστηρίζει σθεναρά την επιλογή, χαρακτηρίζοντας τον Robert Pattinson «το πραγματικό ταλέντο» και «το επόμενο μεγάλο βήμα» για τον κινηματογραφικό πράκτορα 007. «Λατρεύω αυτή την ιδέα», δήλωσε ο Brad Pitt, αναφερόμενος στην επιλογή του Robert Pattinson. «Μου αρέσει πολύ αυτό που έχει κάνει μέχρι τώρα. Μου αρέσουν οι επιλογές του και πιστεύω πως είναι ο πραγματικός παίκτης. Είναι εξαιρετική απόφαση».

Ο Brad Pitt δεν δίστασε να πει ότι θα δεχόταν και τον ρόλο του κακού σε μια ταινία James Bond, αν του γινόταν η πρόταση. «Ξέρεις, θα μου άρεσε πολύ να το κάνω», είπε, προσθέτοντας: «Ο φίλος μου ο Javier το έκανε τόσο καλά. Είναι δύσκολο να τον ξεπεράσεις, αλλά θα το αναλάμβανα». Η είδηση της ανάληψης του ρόλου του James Bond από τον Robert Pattinson ανακοινώθηκε επίσημα χθες, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις στον κινηματογραφικό χώρο. Ο Βρετανός ηθοποιός, μετά την ανακοίνωση, χαρακτήρισε την ευκαιρία «όνειρο που έγινε πραγματικότητα».

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«Ο James Bond είναι ένας από τους πιο θρυλικούς χαρακτήρες στον κινηματογράφο, και το να μου εμπιστευτούν τον ρόλο του 007 είναι η τιμή μιας ζωής», ανέφερε ο Robert Pattinson σε επίσημη δήλωσή του. «Είμαι βαθιά ευγνώμων στον Denis, την Amy, τον David, την Tanya και όλους στην Amazon MGM Studios για την πίστη τους σε εμένα». Ο Robert Pattinson διαδέχεται τον Daniel Craig, ο οποίος ενσάρκωσε τον 007 σε πέντε ταινίες από το 2006 έως το 2021, με την τελευταία του εμφάνιση να είναι στο «No Time to Die». Η νέα ταινία James Bond αναμένεται να σκηνοθετηθεί από τον Denis Villeneuve, με σενάριο του Steven Knight. Η ταινία «The Further Mis-Adventures Of Cliff Booth», στην οποία ο Brad Pitt πρωταγωνιστεί, είναι sequel του «Once Upon a Time in Hollywood» και αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 25 Νοεμβρίου. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο David Fincher, με σενάριο του Quentin Tarantino.

Οι πρώτες αντιδράσεις για τον νέο James Bond

Η επιλογή του Robert Pattinson ως James Bond έχει ήδη πυροδοτήσει συζητήσεις. Το γεγονός ότι ο Brad Pitt, ένας ηθοποιός με τόσο βαρύ βιογραφικό, εκφράζει την υποστήριξή του, δίνει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στην απόφαση των παραγωγών. Ο Robert Pattinson, μετά τις επιτυχημένες του εμφανίσεις σε ταινίες όπως «The Batman» και «Tenet», φαίνεται να έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη τόσο του κοινού όσο και των συναδέλφων του.

Η αλλαγή σκυτάλης από τον Daniel Craig στον Robert Pattinson σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον πράκτορα 007. Οι θαυμαστές αναμένουν με ανυπομονησία να δουν πώς ο Robert Pattinson θα ερμηνεύσει έναν τόσο εμβληματικό χαρακτήρα, φέρνοντας τη δική του μοναδική πινελιά. Η υποστήριξη από έναν ηθοποιό όπως ο Brad Pitt, ο οποίος έχει ο ίδιος δοκιμαστεί σε διάφορους ρόλους και έχει βαθιά κατανόηση της κινηματογραφικής βιομηχανίας, αποτελεί ισχυρή ένδειξη. Η δήλωσή του ότι ο Robert Pattinson είναι «ο πραγματικός παίκτης» ενισχύει την πεποίθηση ότι η επιλογή αυτή είναι σωστή και ότι ο Βρετανός ηθοποιός είναι έτοιμος να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες.

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