Με μια ματιά Η Millie Bobby Brown πρωταγωνιστεί και παράγει τη νέα κωμωδία του Netflix «Non-Refundable».

Η ταινία θα γυριστεί στο Μεξικό και αναμένεται να είναι μια περιπέτεια με καλοκαιρινή ατμόσφαιρα.

Στο πλευρό της θα βρίσκεται ο ανερχόμενος ηθοποιός Jack Innanen.

Το «Non-Refundable» έρχεται μετά το τέλος του Stranger Things και την επιτυχία του Enola Holmes. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν νόμιζες ότι μετά το μεγάλο φινάλε του Stranger Things η Millie Bobby Brown θα έπαιρνε μια βαθιά ανάσα για να ξεκουραστεί από τα ατελείωτα γυρίσματα, μάλλον δεν έχεις καταλάβει πόσο ασταμάτητη είναι η νεαρή star. Η αγαπημένη ηθοποιός, που μεγάλωσε κυριολεκτικά μπροστά στα μάτια σου μέσα από τις οθόνες του Netflix, αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι γνωρίζει άριστα πώς να χτίζει την καριέρα της βήμα προς βήμα, επιλέγοντας projects που αναδεικνύουν το πολύπλευρο ταλέντο της. Αφού ολοκλήρωσε με τεράστια επιτυχία την τριλογία του Enola Holmes, τώρα ετοιμάζει τις βαλίτσες της για ένα εντελώς διαφορετικό, ηλιόλουστο σκηνικό που μυρίζει καλοκαίρι και περιπέτεια.

Το νέο της επαγγελματικό βήμα ακούει στον τίτλο «Non-Refundable» και αποτελεί μια ολοκαίνουργια κωμωδία του Netflix που πρόκειται να γυριστεί στο εξωτικό Μεξικό. Η μεγάλη είδηση όμως δεν περιορίζεται μόνο στην εμφάνισή της στη μεγάλη οθόνη, καθώς η Millie Bobby Brown αναλαμβάνει τον απαιτητικό διπλό ρόλο της πρωταγωνίστριας και της παραγωγού, δείχνοντας ότι πλέον έχει τον απόλυτο έλεγχο στις δημιουργικές της επιλογές. Δίπλα της θα βρεθεί ο Jack Innanen, ο ανερχόμενος ηθοποιός που ξεχώρισε μέσα από τη σειρά Adults του FX, δημιουργώντας ένα φρέσκο και ανατρεπτικό κινηματογραφικό δίδυμο.

Διάβασε επίσης: Η επιστροφή στο σύμπαν του Avatar: Όσα φέρνει η 2η σεζόν του Avatar: Seven Havens στο Paramount+

Αν αναρωτήθηκες πώς διαμορφώνεται το νέο κεφάλαιο στην καριέρα της και τι άλλο ετοιμάζει το χρυσό κορίτσι της streaming πλατφόρμας το επόμενο διάστημα, ήρθε η ώρα να δούμε τα δεδομένα. Στη συνέχεια, συγκεντρώσαμε τα τρία βασικά στοιχεία που κάνουν το «Non-Refundable» να ξεχωρίζει ήδη.

Ο διπλός ρόλος της Millie Bobby Brown μπροστά και πίσω από τις κάμερες

Η απόφαση της Millie Bobby Brown να αναλάβει και χρέη παραγωγού στο «Non-Refundable» επιβεβαιώνει την ωριμότητά της στον χώρο του θεάματος. Δεν αρκείται πλέον στο να ερμηνεύει απλώς ένα σενάριο, αλλά συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση ολόκληρου του πρότζεκτ, φέρνοντας τη δική της νεανική ματιά και αισθητική σε μια κωμωδία που αναμένεται να κερδίσει αμέσως το κοινό του Netflix.

Η χημεία με τον Jack Innanen και το φρέσκο κωμικό στοιχείο

Η επιλογή του Jack Innanen ως συμπρωταγωνιστή της προσθέτει μια ιδιαίτερη δυναμική στην ταινία. Ο ηθοποιός, ο οποίος κέρδισε τις εντυπώσεις στη σειρά Adults του FX, φέρνει έναν διαφορετικό, σύγχρονο κωμικό ρυθμό που αναμένεται να δέσει ιδανικά με την ενέργεια της Millie Bobby Brown κάτω από τον καυτό ήλιο του Μεξικού.

Το ασφυκτικά γεμάτο πρόγραμμα μετά το Stranger Things

Το Non-Refundable έρχεται να προστεθεί σε μια εντυπωσιακή λίστα συνεργασιών που κρατούν τη Millie Bobby Brown στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Μετά το κλείσιμο του κύκλου του Stranger Things και την ολοκλήρωση των ταινιών Enola Holmes, το κοινό περιμένει ήδη με ανυπομονησία και την κωμωδία κατασκόπων στην οποία θα συναντηθεί ξανά με τον τηλεοπτικό της πατέρα, David Harbour, αποδεικνύοντας ότι η πορεία της μόλις τώρα απογειώνεται.

Διάβασε επίσης: