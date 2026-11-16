Η επιστροφή στο σύμπαν του Avatar: Όσα φέρνει η 2η σεζόν του Avatar: Seven Havens στο Paramount+

Η πρεμιέρα του Book 2: Discovery την άνοιξη του 2027, το εβδομαδιαίο πρόγραμμα προβολής και η ευχάριστη έκπληξη για την 3η σεζόν μέσα στην ίδια χρονιά

Με μια ματιά Η 2η σεζόν του "Avatar: Seven Havens", με τίτλο "Book 2: Discovery", θα κάνει πρεμιέρα στις 21 Μαΐου 2027 στο Paramount+.

Η 3η σεζόν αναμένεται επίσης μέσα στο 2027, ενώ η σειρά έχει ανανεωθεί για συνολικά 4 σεζόν.

Η πλοκή της 2ης σεζόν διαδραματίζεται 200 χρόνια μετά το Cataclysm, με την Avatar Korra να φέρει ευθύνη.

Η σειρά έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές, με την πρώτη σεζόν να έχει 100% αποδοχή στο Rotten Tomatoes. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η σειρά κινουμένων σχεδίων Avatar: Seven Havens, που έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον του κοινού, ετοιμάζεται για την επιστροφή της στην πλατφόρμα του Paramount+. Σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις, η 2η σεζόν, γνωστή και ως «Book 2: Discovery», θα κάνει πρεμιέρα στις 21 Μαΐου 2027, με τα πρώτα τρία επεισόδια να είναι διαθέσιμα αμέσως. Η συνέχεια θα δοθεί με την κυκλοφορία των επόμενων επεισοδίων σε εβδομαδιαία βάση, με τα επεισόδια 4-6 να ακολουθούν στις 28 Μαΐου, τα 7-9 στις 4 Ιουνίου και τα τελευταία 10-13 στις 11 Ιουνίου.

Πρόγραμμα κυκλοφορίας και μελλοντικές εξελίξεις

Το ελπιδοφόρο νέο για τους φανς δεν σταματά εδώ. Επιβεβαιώθηκε επίσης ότι και η 3η σεζόν του «Avatar: Seven Havens», γνωστή ως «Book 3», αναμένεται να κάνει πρεμιέρα μέσα στο 2027, αν και η ακριβής ημερομηνία δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί. Η σειρά έχει ήδη ανανεωθεί για συνολικά 4 σεζόν, γεγονός που σημαίνει ότι το ταξίδι των χαρακτήρων θα κορυφωθεί με το «Book 4», φέρνοντας το τέλος της ιστορίας. Παράλληλα, η Paramount ετοιμάζει και μια άλλη σειρά στο σύμπαν του Avatar, με τίτλο «Avatar Kuruk: Wave of Chaos», διευρύνοντας περαιτέρω το franchise.

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Η πλοκή της νέας σεζόν

Η 2η σεζόν, «Book 2: Discovery», διαδραματίζεται πάνω από 200 χρόνια μετά τα γεγονότα του προηγούμενoυ κομματιού του franchise σε έναν κόσμο που έχει καταστραφεί από κάτι γνωστό ως The Cataclysm. Η Avatar Korra φέρει το βάρος της ευθύνης για αυτό το καταστροφικό γεγονός. Η πλοκή της νέας σεζόν θα επικεντρωθεί στην Pavi, η οποία συνεχίζει το πνευματικό της ταξίδι προς τα Floating Isles, αναζητώντας απαντήσεις για το τι συνέβη στην Avatar Korra. Στο μεταξύ, η Nisha ανακαλύπτει κρίσιμες πληροφορίες σχετικά με την μυστηριώδη πνευματική ενέργεια που η Pavi απελευθέρωσε από την Ellora. Οι δύο ηρωίδες θα βρεθούν αντιμέτωπες στη New Ba Sing Se, μαζί με όλα τα εκκρεμή ζητήματα του παρελθόντος τους.

Το πρωταγωνιστικό cast και οι δημιουργοί

Στη 2η σεζόν, η Saheli Khan επιστρέφει στο ρόλο της Pavi, ενώ η Aishu Devan θα υποδυθεί ξανά τη Nisha. Το πρωταγωνιστικό καστ συμπληρώνουν οι Akshay Khanna ως Karthik, Major Curda ως Jae, Sakina Jaffrey ως Agam, Darren Barnet ως Daemin, και Dee Bradley Baker ως Geet και Ruhi. Τη δημιουργία της σειράς υπογράφουν οι «masterminds» του «Avatar», Michael Dante DiMartino και Bryan Konietzko, οι οποίοι είναι και εκτελεστικοί παραγωγοί. Την παραγωγή επιμελούνται τα Avatar Studios και Nickelodeon Animation Studios.

Η 1η σεζόν του «Seven Havens» έκανε πρεμιέρα στο Paramount+ τον Οκτώβριο, σχεδόν 12 χρόνια μετά το τέλος της προηγούμενης σειράς του franchise, «Legend of Korra». Η πρώτη σεζόν έλαβε διθυραμβικές κριτικές, διατηρώντας ένα τέλειο 100% ποσοστό αποδοχής στην πλατφόρμα Rotten Tomatoes. Η κριτικός Alison Herman του Variety σχολίασε πως η σειρά καταφέρνει να είναι «μια νέα και διαφορετική εκδοχή του Avatar, διατηρώντας παράλληλα την καθηλωτική δημιουργία κόσμου που έχει συμβάλει στη διαχρονικότητα του franchise».

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