Cinema 13.11.2026

Στη δημοσιότητα το νέο trailer «Maestro in Blue» – Πότε κάνει πρεμιέρα ο νέος κύκλος

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Κυκλοφόρησε το trailer της 4ης σεζόν του «Maestro», της σειράς του Χριστόφορου Παπακαλιάτη ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα στο Netflix
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το trailer της τέταρτης και τελευταίας σεζόν του «Maestro» δόθηκε στη δημοσιότητα.
  • Η πρεμιέρα της νέας σεζόν είναι στις 18 Δεκεμβρίου 2026, αποκλειστικά στο Netflix.
  • Η τελευταία σεζόν θα έχει έξι επεισόδια, με τη δράση να επιστρέφει στους Παξούς.
  • Η σειρά, γνωστή διεθνώς ως «Maestro in Blue», είχε μεγάλη διεθνή απήχηση στο Netflix.
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Η αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο φινάλε της σειράς «Maestro» έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς δόθηκε στη δημοσιότητα το επίσημο trailer της τέταρτης και τελευταίας σεζόν. Ο αγαπημένος δημιουργός Χριστόφορος Παπακαλιάτης ετοιμάζεται να ρίξει την αυλαία στην ιστορία που μάγεψε το ελληνικό κοινό και κατέκτησε διεθνείς πλατφόρμες. Η πρεμιέρα του νέου κύκλου έχει οριστεί για τις 18 Δεκεμβρίου 2026, αποκλειστικά στο Netflix, με την παγκόσμια διάθεση να ακολουθείται και από την προβολή του στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA.

https://www.instagram.com/maestroinblue.tvseries/
https://www.instagram.com/maestroinblue.tvseries/

Η τελευταία αυτή σεζόν θα αποτελείται από έξι επεισόδια, με κάθε ένα να εκτείνεται χρονικά από 75 έως 90 λεπτά. Στο πλαίσιο αυτών των επεισοδίων, οι ιστορίες των κεντρικών χαρακτήρων θα οδηγηθούν στην ολοκλήρωσή τους, με τη δράση να επιστρέφει στους Παξούς, το ειδυλλιακό σκηνικό όπου ξεκίνησαν όλα. Οι πρωταγωνιστές θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των προηγούμενων επιλογών τους, ενώ νέες αποκαλύψεις αναμένεται να διαμορφώσουν την τελική έκβαση της αφήγησης.

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Σύμφωνα με την επίσημη περίληψη που δημοσίευσε το Netflix, η πλοκή επικεντρώνεται στην επιστροφή στους Παξούς, όπου ο Ορέστης και η Κλέλια βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα αβέβαιο μέλλον. Οι εγκληματικές ενέργειες της Σοφίας φέρνουν την οικογένειά της σε πορεία σύγκρουσης με μια πενθούσα χήρα, γεγονός που αναμένεται να πυροδοτήσει νέες δραματικές ανατροπές.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, η Μαρία Καβογιάννη, ο Αντίνοος Αλμπάνης και το καστ της σειράς Maestro σε ομαδική selfie.
https://www.instagram.com/christopherpapakaliatis/

Το νέο trailer σκιαγραφεί την πορεία προς την κορύφωση της δραματικής αφήγησης, με τις ανθρώπινες σχέσεις, τα κρυμμένα οικογενειακά μυστικά και τις έντονες συγκρούσεις να βρίσκονται και πάλι στο επίκεντρο. Η επιστροφή στο νησί των Παξών δεν είναι τυχαία, καθώς ο τόπος που αποτέλεσε την αρχική αφετηρία της σειράς, γίνεται πλέον το σημείο όπου η ιστορία θα σφραγιστεί οριστικά.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους επανεμφανίζονται αγαπημένα πρόσωπα του κοινού, όπως οι Χριστόφορος Παπακαλιάτης, Χάρις Αλεξίου, Μαρία Καβογιάννη, Φάνης Μουρατίδης, Μαρίσα Τριανταφυλλίδου, Αντίνοος Αλμπάνης, Στεφανία Γουλιώτη, Κλέλια Ανδριολάτου, Ορέστης Χαλκιάς, Γιώργος Μπένος, Κώστας Μπερικόπουλος και Τόνια Μαράκη. Τη σύνθεση του καστ συμπληρώνουν νέα πρόσωπα, όπως οι Γιώργος Χρυσοστόμου, Ανθή Ευστρατιάδου, Θοδωρής Κατσαφάδος, Νίκος Κουκάς, Βασίλης Μίχας και Νίκος Καραθάνος, δίνοντας φρεσκάδα και νέες δυναμικές στην πλοκή.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, ο Αντίνοος Αλμπάνης και η Μαρία Καβογιάννη σε εσωτερικό χώρο
https://www.instagram.com/christopherpapakaliatis/

Μια πρώτη «γεύση» από τον τελικό κύκλο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν οι θεατές κατά τη διάρκεια του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Εκεί, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης παρουσίασε αποκλειστικά αποσπάσματα από τα νέα επεισόδια, ενώ σε συζήτηση που ακολούθησε με τον Ορέστη Ανδρεαδάκη, ο δημιουργός μίλησε για τη διαδρομή της σειράς, τις απαιτήσεις της παραγωγής και την ιδιαίτερη συναισθηματική σύνδεση που ανέπτυξε με τους συνεργάτες του.

Ο ίδιος, χωρίς να αποκαλύπτει λεπτομέρειες για την εξέλιξη της πλοκής, τόνισε πως πρωταρχικός του στόχος ήταν να οδηγήσει τους χαρακτήρες στο τέλος που τους αρμόζει. Αναφέρθηκε επίσης στη σημασία των γυρισμάτων στους Παξούς, τη στήριξη των ντόπιων κατοίκων, αλλά και τη συμβολή των ηθοποιών, κάνοντας ειδική μνεία στις Μαρία Καβογιάννη και Χάρις Αλεξίου.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης έχει χαρακτηρίσει το «Maestro» ως την πιο απαιτητική δουλειά της καριέρας του, αφιερώνοντας πέντε χρόνια από τη ζωή του στην υλοποίησή του. Έχει δηλώσει ότι πρόκειται για την παραγωγή στην οποία εργάστηκε περισσότερο, αντιμετώπισε τις μεγαλύτερες προκλήσεις και αισθάνεται βαθιά ευγνωμοσύνη για τη συμβολή όλων των συντελεστών.

Από την έναρξη της προβολής του, το «Maestro», γνωστό διεθνώς και ως «Maestro in Blue», ξεχώρισε για την κινηματογραφική του αισθητική, την ατμοσφαιρική φωτογραφία, την εξαιρετική μουσική επένδυση και τις δυνατές ερμηνείες. Η σειρά γνώρισε ευρεία διεθνή απήχηση μέσω του Netflix, καταφέρνοντας να συμπεριληφθεί στο παγκόσμιο Top 10 των μη αγγλόφωνων σειρών, προσελκύοντας θεατές από διάφορες χώρες.

Maestro γυρίσματα
https://www.instagram.com/christopherpapakaliatis/

Η επιτυχία του «Maestro» αποτέλεσε ένα σημαντικό ορόσημο για την ελληνική μυθοπλασία στο διεθνές τηλεοπτικό τοπίο, αποδεικνύοντας ότι μια ιστορία με έντονο ελληνικό χαρακτήρα μπορεί να αγγίξει ένα παγκόσμιο κοινό.

Μετά την ολοκλήρωση του «Maestro», ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης ετοιμάζεται να επιστρέψει στον κινηματογράφο με μια νέα ταινία, για την οποία δεν έχουν γίνει ακόμη επίσημες ανακοινώσεις.Η τέταρτη και τελευταία σεζόν της σειράς «Maestro» αναμένεται με ανυπομονησία, για να ολοκληρώσει ένα από τα πιο επιτυχημένα κεφάλαια της σύγχρονης ελληνικής τηλεοπτικής παραγωγής.

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Maestro TRAILER
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