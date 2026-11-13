Ο ΛΕΞ επέστρεψε με το «MPASTARD0S» – Αυτά είναι τα 10 νέα τραγούδια του άλμπουμ

Σχεδόν 2 χρόνια μετά το «ΓΤΚ» ο ΛΕΞ επιστρέφει με το «MPASTARD0S» και 10 νέα κομμάτια χωρίς guest συμμετοχές

Με μια ματιά Ο ΛΕΞ κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ «MPASTARD0S» μετά από σχεδόν 2 χρόνια απουσίας.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει 10 νέα τραγούδια και την παραγωγή υπογράφει ο Dof Twogee.

Ο ΛΕΞ παραμένει πιστός στη στιχουργική του προσέγγιση, με αναφορές στην καθημερινότητα και προσωπικές εμπειρίες.

Η νέα κυκλοφορία δεν περιλαμβάνει guest συμμετοχές, με τον ΛΕΞ να έχει τον απόλυτο έλεγχο της αφήγησης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μετά από σχεδόν 2 χρόνια δισκογραφικής απουσίας, η αναμονή έφτασε στο τέλος της και το νέο άλμπουμ του ΛΕΞ με τίτλο «MPASTARD0S» είναι πλέον διαθέσιμο. Ο ράπερ από τη Θεσσαλονίκη επέστρεψε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου με μια ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά που περιλαμβάνει 10 νέα τραγούδια, σε συνεργασία με τον Dof Twogee.

Η νέα κυκλοφορία έρχεται μετά το «Γ.Τ.Κ.», σηματοδοτώντας ένα ακόμη κεφάλαιο στην πορεία ενός καλλιτέχνη που έχει καταφέρει να διαμορφώσει τη δική του ξεχωριστή θέση στην ελληνική rap σκηνή. Το «MPASTARD0S» συγκεντρώνει δέκα κομμάτια, στα οποία ο ΛΕΞ βρίσκεται στο επίκεντρο, χωρίς guest συμμετοχές, αφήνοντας τον δικό του στίχο να καθορίσει την ταυτότητα ολόκληρου του δίσκου.

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Στο «MPASTARD0S», ο ΛΕΞ παραμένει πιστός στη στιχουργική προσέγγιση που τον έχει καθιερώσει, με αναφορές στην καθημερινότητα της πόλης, τις κοινωνικές αντιθέσεις και τις προσωπικές εμπειρίες. Οι εικόνες της αστικής ζωής, οι σκέψεις και οι παρατηρήσεις του συνθέτουν έναν κόσμο που αποτυπώνεται μέσα από τη χαρακτηριστική αφηγηματική του γραφή.

Την παραγωγή υπογράφει ο Dof Twogee, δίνοντας στον δίσκο τη δική του ηχητική κατεύθυνση. Σε αρκετά σημεία, οι συνθέσεις αποκτούν πιο μελωματικό χαρακτήρα, προσθέτοντας διαφορετικές αποχρώσεις στο γνώριμο μουσικό σύμπαν του ΛΕΞ. Παράλληλα, η απουσία άλλων καλλιτεχνών από το tracklist επιτρέπει στον ίδιο να διατηρήσει τον απόλυτο έλεγχο της αφήγησης, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο κομμάτι.

Όλα τα τραγούδια του «MPASTARD0S»

Ο νέος δίσκος περιλαμβάνει 10 tracks, με τίτλους που αποκαλύπτουν τη συνολική του ταυτότητα. Αν θέλεις να ακολουθήσεις τη σειρά της νέας κυκλοφορίας, αυτό είναι το tracklist του «MPASTARD0S»:

Genesis Kitrina Fota BlackOut Kavatzodromoi Fime K.F.T.N Neraida Gangster Drakos Skia

Με το «MPASTARD0S», ο ΛΕΞ επιστρέφει με 10 ολοκαίνουργια τραγούδια και μια συνεργασία με τον Dof Twogee, δίνοντας στους ακροατές μια νέα ολοκληρωμένη δουλειά που προσθέτει ακόμη έναν σταθμό στη δισκογραφία του.

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