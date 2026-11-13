MadWalk Flashback: Τα opening acts που έκλεψαν την παράσταση πριν καν ξεκινήσει το fashion show!

Από την Τάμτα και την Ελένη Φουρέιρα μέχρι τον Σάκη Ρουβά, δες όλα τα opening acts του MadWalk από το 2011 έως το 2025

Με μια ματιά Τα opening acts του MadWalk συνδυάζουν μουσική και μόδα με ξεχωριστή αισθητική και χορογραφίες.

Καλλιτέχνες όπως η Τάμτα, η Ελένη Φουρέιρα, ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο Σάκης Ρουβάς έχουν ανοίξει τη βραδιά.

Οι εμφανίσεις αυτές περιλαμβάνουν θεατρικά στοιχεία, ανατρεπτικές στιλιστικές επιλογές και απρόσμενες συνεργασίες.

Κάθε opening act έχει τη δική του ταυτότητα, προσθέτοντας στο θεσμό μια μοναδική καλλιτεχνική προσέγγιση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Κάθε μεγάλη βραδιά χρειάζεται μια έναρξη που θα βάλει αμέσως το κοινό στο κλίμα και το MadWalk έχει αποδείξει πολλές φορές ότι ξέρει να δημιουργεί εντυπώσεις από τα πρώτα κιόλας λεπτά. Από την πρώτη διοργάνωση μέχρι σήμερα, η σκηνή του έχει φιλοξενήσει καλλιτέχνες που συνδύασαν τη μουσική με τη μόδα, παρουσιάζοντας performances με ξεχωριστή αισθητική, εντυπωσιακές χορογραφίες και ανατρεπτικές στιλιστικές επιλογές. Άλλοτε με ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι, άλλοτε με αγαπημένες επιτυχίες και άλλοτε με απρόσμενες συνεργασίες, τα opening acts έχουν αποκτήσει τη δική τους θέση στην ιστορία του θεσμού.

Αν έχεις παρακολουθήσει τις προηγούμενες διοργανώσεις, σίγουρα θα θυμάσαι κάποιες από αυτές τις εμφανίσεις. Η Τάμτα, η Ελένη Φουρέιρα, ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο Σάκης Ρουβάς και πολλά ακόμη αγαπημένα ονόματα έχουν αναλάβει να δώσουν το σύνθημα της έναρξης, ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Από θεατρικά σκηνικά και εντυπωσιακές μεταμορφώσεις μέχρι δυναμικά dance performances, κάθε opening act είχε τη δική του ταυτότητα και διαφορετική προσέγγιση.

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Με αφορμή το MadWalk 2026 by Three Cents, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στο Tae Kwon Do, κάνουμε μια αναδρομή στις εμφανίσεις που άνοιξαν τις προηγούμενες διοργανώσεις και έδωσαν τον πρώτο ρυθμό σε μια από τις πιο ξεχωριστές βραδιές της ελληνικής μόδας και μουσικής.

2011 – Η Τάμτα εγκαινιάζει τον θεσμό με το «Tonight»

Στην πρώτη διοργάνωση του MadWalk, το 2011, η Τάμτα ανέλαβε να συστήσει στο κοινό τη νέα αυτή συνάντηση μουσικής και μόδας. Με το «Tonight», το τραγούδι που δημιουργήθηκε για τον θεσμό, έδωσε από την αρχή έναν διαφορετικό χαρακτήρα στο fashion show, παρουσιάζοντας μια εμφάνιση με έντονα θεατρικά στοιχεία.

Το σκηνικό είχε σχεδιαστεί σε σχήμα σταυρού, με την τραγουδίστρια να βρίσκεται στο κέντρο και να εντυπωσιάζει με ένα ιδιαίτερο outfit που έπαιζε με τις αντιθέσεις. Από τη μία πλευρά, ένα αυστηρό ανδρικό κοστούμι και από την άλλη, μια λευκή couture δημιουργία με θηλυκή γραμμή. Μια στιλιστική επιλογή που έκανε την εμφάνιση να ξεχωρίσει και έδωσε από την πρώτη χρονιά το στίγμα της δημιουργικής ελευθερίας του MadWalk.

2012 – Κώστας Μαρτάκης, Μαίρη Συνατσάκη και Βίκυ Καγιά σε μια απρόσμενη έναρξη

Τη δεύτερη χρονιά του θεσμού, το opening act είχε έντονο στοιχείο έκπληξης, καθώς στη σκηνή βρέθηκαν τρία πρόσωπα που είχαν αναλάβει την παρουσίαση της βραδιάς. Ο Κώστας Μαρτάκης, η Μαίρη Συνατσάκη και η Βίκυ Καγιά ένωσαν τις δυνάμεις τους σε ένα σκηνικό που συνδύαζε μουσική, χιούμορ και fashion διάθεση.

Ο Κώστας Μαρτάκης εμφανίστηκε με λευκό σακάκι και ερμήνευσε το «Ένταση», ενώ η Μαίρη Συνατσάκη συμμετείχε στο act φορώντας στολή καμαριέρας. Η μεγάλη έκπληξη ήρθε λίγο αργότερα, όταν η Βίκυ Καγιά έκανε την είσοδό της μέσα από ένα μεγάλο κουτί, φορώντας ένα εντυπωσιακό λευκό φόρεμα. Μια έναρξη με θεατρική προσέγγιση, που έδειξε πως στο MadWalk η παρουσίαση μπορεί να γίνει μέρος του ίδιου του show.

2013 – Οι Playmen και η Courtney έφεραν το «Breakin’ Me Up» στην πασαρέλα

Το 2013, η έναρξη είχε έντονο χρώμα, χορευτική διάθεση και μια σκηνοθεσία που έμοιαζε βγαλμένη από κινηματογραφικό video clip. Η Courtney βρέθηκε στο επίκεντρο του opening act, ερμηνεύοντας το «Breakin’ Me Up» μαζί με τους Playmen, σε ένα εντυπωσιακό κόκκινο σκηνικό.

Η πρώτη εικόνα ήταν ιδιαίτερα ξεχωριστή, με την Courtney να βρίσκεται ξαπλωμένη πάνω σε ένα κρεβάτι σε σχήμα καρδιάς, διακοσμημένο με τριαντάφυλλα. Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια σηκώθηκε και κατευθύνθηκε προς τους Playmen, ενώ η εμφάνιση εξελίχθηκε σε μια δυναμική χορογραφία με τη συμμετοχή μοντέλων. Ένα opening act που έβαλε τη μουσική και το performance στο επίκεντρο.

2014 – Ο Γιώργος Μαζωνάκης έδωσε μια θεατρική διάσταση στην έναρξη

Το 2014, ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέλαβε να ανοίξει τη βραδιά με μια εμφάνιση που κινήθηκε σε πιο σκοτεινή και θεατρική αισθητική. Το catwalk γέμισε με μαυροφορεμένες χορεύτριες, οι οποίες παρουσίασαν μια εντυπωσιακή χορογραφία σύγχρονου χορού, δημιουργώντας από τα πρώτα λεπτά μια ατμόσφαιρα μυστηρίου.

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής εμφανίστηκε στο κέντρο της σκηνής για να ερμηνεύσει το «Μη μου λες να ζω με αναμνήσεις». Το total black σύνολό του και το λεπτό δίχτυ που κάλυπτε το πρόσωπό του ολοκλήρωσαν την ιδιαίτερη εικόνα, σε ένα act που έδωσε έμφαση στη θεατρικότητα και στη σκηνική έκφραση.

2015 – Η Ελένη Φουρέιρα άνοιξε το MadWalk με το «Ladies»

Το 2015, η Ελένη Φουρέιρα ανέλαβε την έναρξη του MadWalk και έφερε στη σκηνή την εκρηκτική ενέργεια που χαρακτηρίζει τις εμφανίσεις της. Με το «Ladies», δημιούργησε ένα δυναμικό opening act, στο οποίο η μουσική και η στιλιστική εικόνα λειτουργούσαν ως ένα ενιαίο σύνολο.

Το μαύρο vinyl outfit, το ιδιαίτερο χτένισμα με ράστα και η έντονη σκηνική της παρουσία διαμόρφωσαν ένα fashion statement που ταίριαζε απόλυτα με τον χαρακτήρα της βραδιάς. Η Φουρέιρα έδωσε τον δικό της ρυθμό στην πασαρέλα, μετατρέποντας την έναρξη σε ένα performance γεμάτο αυτοπεποίθηση.

2016 – Η Δέσποινα Βανδή έδωσε το σύνθημα με ένα εντυπωσιακό catwalk

Το MadWalk του 2016 διαφοροποιήθηκε από τις προηγούμενες διοργανώσεις, καθώς η έναρξη δεν βασίστηκε σε ένα μουσικό performance. Η Δέσποινα Βανδή, που παρουσίαζε τη βραδιά, έκανε την πρώτη της εμφάνιση στην πασαρέλα με ένα εντυπωσιακό λευκό φόρεμα, δίνοντας έμφαση στην κομψότητα και τη δυναμική της παρουσίας της.

Στη συνέχεια, επέστρεψε στο κέντρο της σκηνής και απευθύνθηκε στο κοινό, μιλώντας για τη σχέση της μόδας με τη μουσική και τη διαδρομή του θεσμού. Έτσι, η έναρξη εκείνης της χρονιάς είχε περισσότερο τον χαρακτήρα μιας συμβολικής εισαγωγής, πριν ξεκινήσει το fashion και μουσικό πρόγραμμα.

2017 – Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε για δεύτερο opening act

Δύο χρόνια μετά την πρώτη του εμφάνιση ως opening act, ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε στη σκηνή του MadWalk το 2017, αυτή τη φορά με μια διαφορετική σκηνική προσέγγιση. Καθισμένος σε μια λευκή vintage πολυθρόνα, βρέθηκε στο επίκεντρο ενός ιδιαίτερου σκηνικού, με χορευτές γύρω του να κρατούν μεγάλες κόκκινες κορδέλες.

Ο τραγουδιστής ερμήνευσε τα «Η φιλοσοφία μου» και «Δε γουστάρω», δίνοντας στην έναρξη έναν συνδυασμό θεατρικότητας και κομψότητας. Η παρουσία του, σε συνδυασμό με τα έντονα σκηνικά στοιχεία, δημιούργησε ένα opening act με ξεχωριστή αισθητική.

2018 – Χρήστος Μάστορας και Μαίρη Συνατσάκη σε ένα act με άρωμα noir

Το 2018, ο Χρήστος Μάστορας και η Μαίρη Συνατσάκη ανέλαβαν να ανοίξουν το MadWalk, παρουσιάζοντας μια μουσική συνάντηση που ξεχώρισε για την κινηματογραφική της ατμόσφαιρα. Οι δυο τους ερμήνευσαν το «Bang Bang», μέσα σε ένα σκηνικό που παρέπεμπε σε φιλμ νουάρ της δεκαετίας του 1950.

Η Μαίρη Συνατσάκη βρέθηκε σε έναν διαφορετικό ρόλο, αυτή τη φορά δίπλα στον τραγουδιστή, ενώ η αισθητική της εμφάνισης συνδύαζε μυστήριο, vintage αναφορές και κομψότητα. Ένα opening act που έφερε στη σκηνή μια διαφορετική εποχή και κινηματογραφική διάθεση.

2019 – Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο FY ένωσαν τις δυνάμεις τους

Το 2019, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου βρέθηκε στο επίκεντρο της έναρξης, αποδεικνύοντας πως η σκηνική παρουσία ενός μοντέλου μπορεί να αποκτήσει τη δυναμική ενός ολοκληρωμένου show. Η μεγάλη έκπληξη ήρθε όταν εμφανίστηκε δίπλα στον FY και οι δυο τους παρουσίασαν το «Δε με θέλουν», ένα τραγούδι που είχε ήδη ξεχωρίσει εκείνη την περίοδο.

Η εμφάνιση απέκτησε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον χάρη στην αλλαγή της εικόνας της Ηλιάνας Παπαγεωργίου, η οποία εμφανίστηκε με πλατινέ μαλλιά αντί για το συνηθισμένο καστανό χρώμα της. Με έντονο attitude και pop αισθητική, το δίδυμο έδωσε μια νεανική και ανατρεπτική νότα στην έναρξη.

2020 – FY και Demy έβαλαν «Στα κόκκινα» τη σκηνή

Την επόμενη χρονιά, ο FY επέστρεψε στο opening act, αυτή τη φορά έχοντας στο πλευρό του τη Demy. Οι δύο καλλιτέχνες παρουσίασαν το «Στα κόκκινα», σε ένα performance με έντονη χρωματική ταυτότητα και δυναμική pop αισθητική.

Η Demy επέλεξε ένα λαμπερό mini φόρεμα με κόκκινες λεπτομέρειες και ψηλές vinyl μπότες, ενώ το μακιγιάζ της ακολούθησε την ίδια χρωματική κατεύθυνση. Ο FY εμφανίστηκε με μπλε μαλλιά, ασπρόμαυρο κοστούμι, αλυσίδες και γυαλιά με στρας. Οι στιλιστικές αντιθέσεις των δύο καλλιτεχνών έδωσαν στο act έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, με το κόκκινο να κυριαρχεί στη σκηνική εικόνα.

2021 – Ελένη Φουρέιρα και Evangelia έφεραν τη «Φωτιά» στο MadWalk

Το 2021, η Ελένη Φουρέιρα επέστρεψε στην έναρξη του θεσμού, αυτή τη φορά μαζί με την Evangelia. Οι δύο τραγουδίστριες παρουσίασαν το «Φωτιά», το οποίο αποτέλεσε και το επίσημο theme song της 11ης διοργάνωσης του MadWalk by Serkova Crystal Pure.

Η συνεργασία τους έδωσε μια δυναμική εκκίνηση στη βραδιά, με τις δύο καλλιτέχνιδες να συνδυάζουν τις διαφορετικές μουσικές τους ταυτότητες σε ένα κοινό performance. Η «Φωτιά» έγινε το μουσικό σύνθημα της διοργάνωσης, μεταφέροντας στη σκηνή τον έντονο ρυθμό και την ενέργεια που χαρακτηρίζουν το MadWalk.

2022 – Η Τάμτα και ο Kareem Kalokoh έδωσαν urban χαρακτήρα στην έναρξη

Το 2022, η Τάμτα επέστρεψε στη σκηνή του MadWalk για ένα opening act με έντονο urban ύφος. Επιλέγοντας το «Freestyler», παρουσίασε ένα performance με γρήγορο ρυθμό και ανατρεπτική αισθητική, στοιχεία που έχουν συνδεθεί με τη μουσική και στιλιστική της ταυτότητα.

Στο πλευρό της βρέθηκε ο Kareem Kalokoh, προσθέτοντας μια διαφορετική μουσική ενέργεια στην εμφάνιση. Η συνύπαρξή τους δημιούργησε μια δυναμική έναρξη, με το fashion runway να αποκτά πιο street και σύγχρονο χαρακτήρα.

2023 – Η Βίκυ Καγιά έγινε η πρωταγωνίστρια του opening act

Το 2023, η έναρξη του MadWalk είχε στο επίκεντρο τη Βίκυ Καγιά, η οποία πρωταγωνίστησε και στο εισαγωγικό video της διοργάνωσης. Η παρουσιάστρια πέρασε από την οθόνη στην πασαρέλα, πραγματοποιώντας ένα εντυπωσιακό catwalk που συνδύαζε τη λάμψη με την αυτοπεποίθηση ενός έμπειρου fashion model.

Χωρίς να στηρίζεται σε μια κλασική μουσική εμφάνιση, το opening act έδωσε προτεραιότητα στη μόδα και στη σκηνική εικόνα. Η Βίκυ Καγιά αποτέλεσε το κεντρικό πρόσωπο της έναρξης, προετοιμάζοντας το κοινό για όσα θα ακολουθούσαν.

2024 – Η Ελένη Φουρέιρα παρουσίασε το «Our Groove»

Το 2024, η Ελένη Φουρέιρα επέστρεψε για ακόμη μία φορά στην έναρξη του MadWalk, αναλαμβάνοντας να παρουσιάσει το «Our Groove», το επίσημο theme song της διοργάνωσης. Με μια εμφάνιση γεμάτη κίνηση, ένταση και χορευτικό ρυθμό, έδωσε από τα πρώτα λεπτά το μουσικό στίγμα της βραδιάς.

Η τραγουδίστρια αξιοποίησε τη σκηνική της εμπειρία, συνδυάζοντας το performance με μια εντυπωσιακή fashion εικόνα. Το «Our Groove» λειτούργησε ως η μουσική ταυτότητα της συγκεκριμένης διοργάνωσης, ενώ η παρουσία της Φουρέιρα έδωσε στην έναρξη τον δυναμισμό που απαιτούσε ένα μεγάλο fashion music show.

2025 – Ο Σάκης Ρουβάς έκανε πρεμιέρα με τον «Έρωτα Σκοτεινό»

Στην περσινή διοργάνωση, το opening act ανέλαβε ο Σάκης Ρουβάς, ο οποίος επέλεξε να παρουσιάσει για πρώτη φορά στη σκηνή του MadWalk το νέο του τραγούδι «Έρωτας Σκοτεινός», που αποτέλεσε και το theme song της χρονιάς. Με εντυπωσιακές οπτικές προβολές, δυναμικό ήχο και έντονη σκηνική παρουσία, ο τραγουδιστής έδωσε μια κινηματογραφική διάσταση στην έναρξη του MadWalk 2025 by Three Cents.

Η εμφάνιση απέκτησε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν η Βίκυ Καγιά ανέβηκε στην πασαρέλα και μοιράστηκε μαζί του ένα σύντομο χορευτικό στιγμιότυπο. Η μεταξύ τους σκηνική συνάντηση πρόσθεσε μια απρόσμενη πινελιά στο opening act, ενώ ο Σάκης Ρουβάς έδωσε το σύνθημα για την έναρξη μιας βραδιάς με πολλές μουσικές και fashion εκπλήξεις.

MadWalk 2026 by Three Cents: Ποια εμφάνιση θα ανοίξει τη φετινή βραδιά;

Από την Τάμτα και την Ελένη Φουρέιρα μέχρι τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον Σάκη Ρουβά, τα opening acts του MadWalk έχουν διαμορφώσει μια ξεχωριστή παράδοση, στην οποία η μουσική συναντά τη μόδα μέσα από διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Κάθε χρονιά προσθέτει ένα νέο κεφάλαιο σε αυτή την ιστορία, με εμφανίσεις που δεν περιορίζονται σε μια απλή ερμηνεία, αλλά μετατρέπονται σε ολοκληρωμένα θεάματα.

Το επόμενο ραντεβού έχει ήδη οριστεί για τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, στο Tae Kwon Do, με το MadWalk 2026 by Three Cents να ετοιμάζεται να προσθέσει τις δικές του στιγμές στο αρχείο του θεσμού. Το ερώτημα είναι ένα: ποιος ή ποια θα αναλάβει φέτος να δώσει το πρώτο σύνθημα και να κάνει την έναρξη που θα θυμόμαστε;

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