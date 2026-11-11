Ο Στέλιος Κουδουνάρης και η Danae έρχονται στο MadWalk 2026: Η ανατρεπτική συνάντηση μόδας και μουσικής που θα συζητηθεί

Ο Στέλιος Κουδουνάρης επιστρέφει στο MadWalk 2026 μετά από 8 χρόνια με νέα συλλογή και επιλέγει τη Danae για μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία

Με μια ματιά Ο Στέλιος Κουδουνάρης επιστρέφει στο MadWalk 2026 μετά από 8 χρόνια με νέα συλλογή.

Η συλλογή του σχεδιαστή εξερευνά τις αντιθέσεις της σύγχρονης θηλυκότητας, συνδυάζοντας 80s και 90s αισθητική.

Τη συλλογή θα πλαισιώσει μουσικά η ανερχόμενη καλλιτέχνιδα Danae, σε μια δημιουργική συνεργασία.

Η συνάντηση μόδας και μουσικής στο MadWalk 2026 στοχεύει στη δημιουργία ενός ενιαίου καλλιτεχνικού κόσμου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το MadWalk 2026 by Three Cents ετοιμάζεται να ενώσει για ακόμη μία χρονιά τη μόδα με τη μουσική, τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do, στο Παλαιό Φάληρο, με κεντρικό μήνυμα «WE ARE ALL MADE OF STARS», μέσα από συνεργασίες που δίνουν νέα διάσταση στην πασαρέλα. Ανάμεσα στα ονόματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης είναι ο σχεδιαστής Στέλιος Κουδουνάρης, ο οποίος επιστρέφει στο fashion event έπειτα από 8 χρόνια, έχοντας διαμορφώσει μια νέα δημιουργική πρόταση για τη συλλογή του. Με αφετηρία τις αντιθέσεις της σύγχρονης θηλυκότητας, ο σχεδιαστής συνδυάζει τη δυναμική των 80s με την πιο αντισυμβατική αισθητική των 90s, δημιουργώντας ένα σύμπαν όπου η αυστηρότητα συναντά τον αισθησιασμό και η δομημένη γραμμή τη ρευστότητα. Αρχιτεκτονικοί ώμοι, γλυπτικές σιλουέτες, ιδιαίτερες υφές και απρόσμενοι χρωματικοί συνδυασμοί συνθέτουν τη συλλογή Autumn/Winter 2026-2027, μέσα από την οποία ο Στέλιος Κουδουνάρης θέλει να παρουσιάσει τη δική του εκδοχή της σύγχρονης γυναίκας.

Τη συλλογή του θα πλαισιώσει μουσικά η ανερχόμενη καλλιτέχνιδα Danae, η οποία θα προσθέσει τη δική της μουσική και σκηνική ταυτότητα στην παρουσίαση, σε μια συνεργασία που φέρνει τη μόδα και τη μουσική σε δημιουργικό διάλογο. Η συνάντησή τους δεν βασίζεται απλώς σε μια εμφάνιση σχεδιασμένη για τις ανάγκες ενός fashion show.

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Αφετηρία της είναι η κοινή αντίληψη ότι η μόδα και η μουσική μπορούν να λειτουργήσουν ως δύο μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης, να συνομιλήσουν μεταξύ τους και να δημιουργήσουν έναν ενιαίο κόσμο. Για τον Στέλιο Κουδουνάρη, η συλλογή γίνεται το επίκεντρο μιας ολοκληρωμένης δημιουργικής πρότασης, ενώ για τη Danae αποτελεί μια ευκαιρία να παρουσιάσει στο κοινό διαφορετικές πλευρές της καλλιτεχνικής της προσωπικότητας.

Στέλιος Κουδουνάρης: Η επιστροφή στο MadWalk έπειτα από 8 χρόνια

Η φετινή συμμετοχή έχει ιδιαίτερη σημασία για τον σχεδιαστή Στέλιο Κουδουνάρη, καθώς η τελευταία φορά που παρουσίασε τη δουλειά του στο MadWalk ήταν το 2018. Από τότε έχουν μεσολαβήσει 8 χρόνια και 16 συλλογές, με τον ίδιο να επιστρέφει έχοντας διαμορφώσει ακόμη περισσότερο τη σχεδιαστική του ταυτότητα, χωρίς να έχει χάσει την ανάγκη του να προτείνει τη δική του οπτική στη μόδα.

Όπως εξηγεί, τόσο ο ίδιος όσο και η διοργάνωση έχουν εξελιχθεί μέσα σε αυτό το διάστημα. Το MadWalk έχει γίνει πιο εξωστρεφές, έχει διευρύνει το μουσικό και καλλιτεχνικό του εύρος και απευθύνεται πλέον σε ένα ακόμη ευρύτερο κοινό. Για τον σχεδιαστή, «η επιστροφή του είναι μια ευκαιρία να παρουσιάσει τη δουλειά του σε μια νέα γενιά θεατών, διατηρώντας παράλληλα την προσωπική του δημιουργική κατεύθυνση» όπως λέει κι ο ίδιος.

Από την αρχή της πορείας του, ο Στέλιος Κουδουνάρης επέλεξε να μη βασιστεί στις εκάστοτε τάσεις, αλλά να δημιουργήσει τη δική του σχεδιαστική γλώσσα. Πειραματίζεται με τις συμβατικές φόρμες, προσεγγίζει απρόσμενα υλικά και αντιμετωπίζει το ένδυμα ως μέσο προσωπικής έκφρασης. Για εκείνον, ακόμη και το βραδινό ρούχο δεν χρειάζεται να ακολουθεί απαραίτητα τους αναμενόμενους κανόνες του glamour, αρκεί να έχει χαρακτήρα και να εκφράζει εκείνον που το φορά.

Σημαντικό κομμάτι της φιλοσοφίας του είναι και η σχέση του με την ελληνική δημιουργική παραγωγή. Όπως υποστηρίζει: «Η Ελλάδα έχει ένα μοναδικό φως, μια τεράστια ιστορία και έναν πολιτισμό που έχει επηρεάσει τηναισθητική ολόκληρου του κόσμου. Θεωρώ σχεδόν αδύνατο να μεγαλώνεις και να δημιουργείς σε αυτό το περιβάλλον χωρίς να επηρεάζεσαι, ακόμη κι αν αυτό συμβαίνει ασυνείδητα.Υπάρχει μια ιδιαίτερη αντίληψη της ομορφιάς, της αναλογίας,

του σώματος, που πιστεύω ότι μας ακολουθεί».

Η νέα συλλογή του Στέλιου Κουδουνάρη για το φθινόπωρο – χειμώνα 2026-2027

Στο MadWalk 2026, ο σχεδιαστής θα παρουσιάσει τη συλλογή του Autumn/Winter 2026-2027, η οποία εξερευνά τις αντιθέσεις της σύγχρονης θηλυκότητας. Η αυστηρότητα συναντά τον αισθησιασμό, η δομή την ελευθερία και η δυναμική παρουσία την ευαισθησία, δημιουργώντας μια γυναικεία φιγούρα που δεν περιορίζεται σε μία μόνο ταυτότητα.

Η σχεδιαστική προσέγγιση αντλεί αναφορές από τη δεκαετία του ’80 και τη δυναμική του power dressing, αλλά και από την πιο αντισυμβατική αισθητική των ’90s. Η ενέργεια της μουσικής και της κουλτούρας εκείνων των χρόνων μεταφέρεται σε έντονες σιλουέτες, αρχιτεκτονικούς ώμους, statement πανωφόρια, ανδρόγυνο tailoring και γλυπτικές κατασκευές. Δίπλα στις αυστηρές γραμμές, ωστόσο, υπάρχουν ρευστές πτυχώσεις, ασυμμετρίες και εφαρμοστά φορέματα που αγκαλιάζουν το σώμα.

Τα υλικά ενισχύουν ακόμη περισσότερο το παιχνίδι των αντιθέσεων. Υφές που θυμίζουν δέρμα, μεταλλικές foil επιφάνειες, faux fur, βελούδο και animal prints συνθέτουν ένα σύνολο με έντονη προσωπικότητα. Ξεχωριστή θέση έχει και το χαρακτηριστικό botanical print Jardin Noir, που προσθέτει μια πιο σκοτεινή, μυστηριώδη και ρομαντική διάθεση.

Η χρωματική παλέτα κινείται ανάμεσα στο μαύρο, το ανθρακί, το βαθύ μπορντό, τις γήινες αποχρώσεις και το εκρού, ενώ το έντονο κίτρινο και οι απρόσμενες μπλε-πράσινες πινελιές δημιουργούν ενδιαφέρουσες αντιθέσεις. Η γυναίκα που έχει στο μυαλό του ο σχεδιαστής είναι δυναμική αλλά και ευάλωτη, αισθησιακή χωρίς να γίνεται προβλέψιμη και κομψή χωρίς να ακολουθεί άκριτα τις συμβάσεις.

Ο ίδιος θέλει το κοινό να αισθανθεί ότι ταξίδεψε για λίγα λεπτά μέσα στο σύμπαν της συλλογής, σαν να παρακολούθησε ένα σύντομο όνειρο. Δεν επιδιώκει να δημιουργήσει μόνο μία εικόνα που θα μείνει στη μνήμη, αλλά μια ολοκληρωμένη εμπειρία διάρκειας περίπου τεσσάρων λεπτών.

Γιατί ο Στέλιος Κουδουνάρης επέλεξε τη Danae

Για τη μουσική και σκηνική παρουσίαση της συλλογής, ο Στέλιος Κουδουνάρης επέλεξε τη Danae, μια νεαρή καλλιτέχνιδα που βρίσκεται στα πρώτα χρόνια της πορείας της. Ο σχεδιαστής, όπως λέει, «απολαμβάνει να ανακαλύπτει νέα ταλέντα και να συνεργάζεται με ανθρώπους που έχουν κάτι ενδιαφέρον να εκφράσουν». Στην περίπτωση της Danae, ξεχώρισε τον συνδυασμό καλλιτεχνικής ευαισθησίας και δυναμικής παρουσίας.

Η επιλογή του δεν ήταν τυχαία. Ο Στέλιος Κουδουνάρης έχει ήδη σχηματίσει μια συγκεκριμένη εικόνα για την εμφάνισή της στην πασαρέλα, θέλοντας να αναδείξει στοιχεία της προσωπικότητάς της που ίσως δεν έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα με τον ίδιο τρόπο. Αναφέρεται στη μεσογειακή ομορφιά της, στη θηλυκότητα, αλλά και στην αντίθεση ανάμεσα στη δυναμική της παρουσία και τη νεανική συστολή της.

Στόχος του είναι να αναδείξει μια πιο δυναμική, αισθησιακή και τολμηρή πλευρά της, χωρίς να απομακρυνθεί από αυτό που πραγματικά είναι. Το look που ετοιμάζει για εκείνη δεν αντιμετωπίζεται ως ένα απλό σκηνικό κοστούμι, αλλά ως ένα ένδυμα που πρέπει να την εκφράζει και να την κάνει να αισθάνεται όμορφα.

Η μουσική, άλλωστε, έχει εξίσου σημαντικό ρόλο στην παρουσίαση. Για τον σχεδιαστή δεν αποτελεί απλώς συνοδευτικό στοιχείο, αλλά προσθέτει ρυθμό, συναίσθημα και ένταση. Όπως η μουσική και το ντύσιμο αποτυπώνουν την ταυτότητα κάθε εποχής, έτσι και στο MadWalk η μουσική επιλογή, η κίνηση των μοντέλων, το styling και τα ρούχα θα συνθέσουν ένα ενιαίο καλλιτεχνικό σύνολο.

Η Danae συναντά το σύμπαν του Στέλιου Κουδουνάρη

Υπάρχουν καλλιτέχνες που δεν εκφράζονται μόνο μέσα από τη μουσική τους, αλλά δημιουργούν έναν ολόκληρο κόσμο γύρω από αυτήν. Η Danae ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Με μια αισθητική που ισορροπεί ανάμεσα στο ρομαντικό, το ρετρό και το τρυφερό, αντιμετωπίζει τη «μουσική και τη μόδα ως δύο αλληλένδετες μορφές προσωπικής έκφρασης». Στο MadWalk 2026, αυτή ακριβώς η αντίληψη αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η καλλιτεχνική της ταυτότητα συναντά τη σχεδιαστική φιλοσοφία του Στέλιου Κουδουνάρη.

Για τη Danae, η μόδα δεν αποτελεί απλώς ένα συμπληρωματικό στοιχείο της σκηνικής παρουσίας ενός καλλιτέχνη. Είναι μια βαθύτερη αγάπη, ένας ακόμη τρόπος να εκφράζει όσα δεν χωρούν απαραίτητα σε ένα τραγούδι. «Ίσως η μόδα είναι η κρυφή μου αγάπη», αναφέρει, εξηγώντας πως η συνεργασία με τον Στέλιο Κουδουνάρη έκανε τη διαδικασία ακόμη πιο ξεχωριστή.

Η ίδια βλέπει τις τέχνες ως συγκοινωνούντα δοχεία, με τη μουσική, την εικόνα και το ένδυμα να μπορούν να συνθέσουν μια ενιαία αφήγηση. Στις δημιουργίες του σχεδιαστή αναγνωρίζει στοιχεία που την εκφράζουν ιδιαίτερα: την «άγρια κομψότητα», τη φινέτσα των υφασμάτων, την επιβλητικότητα και τη διαχρονικότητα των σχεδίων του. Ξεχωρίζει, μάλιστα, τον τρόπο με τον οποίο η επιλογή των υλικών δίνει κίνηση στο σώμα, μετατρέποντας ακόμη και το περπάτημα στην πασαρέλα σε μέρος της καλλιτεχνικής εμπειρίας.

Ρομαντική, ρετρό και τρυφερή: Η αισθητική που θέλει να μοιραστεί με το κοινό

Η προσωπική αισθητική της Danae μοιάζει να συνομιλεί με τη συναισθηματική φύση της μουσικής της. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, έχει αρχίσει να συμφιλιώνεται περισσότερο με μια έντονη θηλυκότητα που παλαιότερα ένιωθε ότι καταπίεζε. Η μόδα έγινε έτσι ένας χώρος ελευθερίας, μέσα από τον οποίο μπορεί να ανακαλύπτει και να αγκαλιάζει διαφορετικές πλευρές του εαυτού της.

«Όταν είσαι πραγματικός καλλιτέχνης, η τέχνη δεν είναι απλώς η μουσική σου, αλλά ολόκληρη η ζωή σου», αναφέρει, εξηγώντας πως η καλλιτεχνική ταυτότητα αποτυπώνεται στον τρόπο που ντύνεσαι, στις καθημερινές σου επιλογές και σε κάθε λεπτομέρεια της παρουσίας σου. Για εκείνη, το styling δεν είναι μια εικόνα που δημιουργείται αποκλειστικά για τη σκηνή, αλλά μια φυσική προέκταση της προσωπικότητας.

Αυτή η αντίληψη αποκτά ξεχωριστή σημασία στη συνάντησή της με τον Στέλιο Κουδουνάρη. Η θηλυκότητα, η ευαισθησία και η ονειρική διάθεση που χαρακτηρίζουν τη Danae βρίσκουν έναν δημιουργικό συνομιλητή σε μια συλλογή που εξερευνά ακριβώς τις αντιθέσεις της σύγχρονης γυναίκας: τη δύναμη και την ευαλωτότητα, την αυστηρότητα και τον αισθησιασμό, τη δομή και την ελευθερία.

Η ευαισθησία ως δύναμη: Ο κόσμος πίσω από την καλλιτέχνιδα

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της καλλιτεχνικής προσέγγισης της Danae είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται την ευαισθησία. Δεν τη θεωρεί αντίθετη της δύναμης, αλλά μια διαφορετική εκδοχή της. «H μουσική σού επιτρέπει να νιώσεις κάθε συναίσθημα», αυτή η σκέψη μοιάζει να συνοψίζει και τον τρόπο με τον οποίο θέλει να προσεγγίσει τη συμμετοχή της στο MadWalk. Δεν επιδιώκει απλώς να παρουσιάσει μια εντυπωσιακή σκηνική εικόνα, αλλά να αφήσει χώρο σε μια πιο εσωτερική, ευάλωτη και συναισθηματική πλευρά της.

Άλλωστε, αυτό που θα ήθελε περισσότερο να κρατήσει το κοινό από την εμφάνισή της είναι η αίσθηση ότι πίσω από κάθε καλλιτέχνη υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος. Και καταλήγει με μια φράση που μοιάζει να συμπυκνώνει όλη τη φιλοσοφία της για την τέχνη και την επικοινωνία με το κοινό: «Πίσω από κάθε καλλιτέχνη υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος και ανυπομονώ να αφήσω τον κόσμο να ανακαλύψει τον δικό μου».

Δύο καλλιτεχνικοί κόσμοι, μία σκηνή στο MadWalk 2026

Ο Στέλιος Κουδουνάρης επιστρέφει στο MadWalk ύστερα από 8 χρόνια, όχι απλώς για να παρουσιάσει μια νέα συλλογή, αλλά για να ξεδιπλώσει ένα ακόμη κεφάλαιο της προσωπικής του σχεδιαστικής αφήγησης. Με σταθερή δημιουργική υπογραφή και βλέμμα στραμμένο στη «γυναίκα που δεν χωρά σε καλούπια», ο σχεδιαστής αντλεί έμπνευση από τις αντιθέσεις: «τη δύναμη και την ευαισθησία, την αυστηρότητα και τον αισθησιασμό, τη δομή και την ελευθερία». Η νέα του συλλογή γίνεται ένας διάλογος ανάμεσα στις δεκαετίες, τις υφές και τις διαθέσεις, μια ωδή στη σύγχρονη θηλυκότητα που δεν χρειάζεται να επιλέξει μία μόνο εκδοχή του εαυτού της.

Στο δημιουργικό αυτό σύμπαν, η Danae βρίσκει τον δικό της χώρο να υπάρξει και να εκφραστεί. Με μια αισθητική που ισορροπεί ανάμεσα στο «ρομαντικό, το ρετρό και το τρυφερό», η νεαρή τραγουδίστρια φέρνει στη σκηνή κάτι από τον εσωτερικό της κόσμο: την ευαισθησία που δεν φοβάται να εκτεθεί, τη νοσταλγία, τη γλυκιά μελαγχολία και τη διάθεση για καλλιτεχνική αναζήτηση. Η μουσική της δεν θα είναι απλώς το ηχητικό φόντο της πασαρέλας, αλλά μια ακόμη φωνή μέσα στην αισθητική ιστορία που αφηγείται ο Στέλιος Κουδουνάρης.

Τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, στο MadWalk 2026 by Three Cents, οι δημιουργίες του Στέλιου Κουδουνάρη θα συναντήσουν τη μουσική και την παρουσία της Danae σε μια σκηνική σύνθεση όπου η μόδα αποκτά ρυθμό και το συναίσθημα μορφή. Για λίγα λεπτά, ρούχα, ήχοι και κινήσεις θα συνυπάρξουν σε ένα ενιαίο σύμπαν, εκεί όπου η δημιουργικότητα δεν ακολουθεί κανόνες, αλλά βρίσκει τον δικό της τρόπο να συγκινεί.

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