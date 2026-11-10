MadWalk 10.11.2026

Flashback: Όταν η Άννα Βίσση ανέλαβε το μεγάλο φινάλε του MadWalk 2014

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Το 2014, η Άννα Βίσση συμμετείχε για πρώτη φορά στο MadWalk και ανέλαβε το κλείσιμο της διοργάνωσης με το «Πράγματα»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Άννα Βίσση έκλεισε το MadWalk 2014 με μια εμφάνιση που συνδύασε μουσική και μόδα.
  • Η εμφάνιση ξεκίνησε με την τραγουδίστρια στο πιάνο, ερμηνεύοντας επιτυχίες της.
  • Στη σκηνή εμφανίστηκαν οι Wedding Singers και 150 μοντέλα για το μεγάλο φινάλε.
  • Η πρώτη συμμετοχή της Βίσση στο MadWalk θεωρείται ορόσημο για τον θεσμό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν εμφανίσεις που δεν μένουν στη μνήμη μόνο για τα τραγούδια που ακούστηκαν, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο κατάφεραν να μετατρέψουν μια πασαρέλα σε μια μεγάλη μουσική σκηνή. Μία από αυτές ήταν η πρώτη εμφάνιση της Άννας Βίσση στο MadWalk, το 2014, όταν η απόλυτη Ελληνίδα star ανέλαβε να δώσει το φινάλε της διοργάνωσης. Με το πιάνο, τις μεγάλες επιτυχίες της και μια εντυπωσιακή σκηνική συνάντηση με τους Wedding Singers, η τραγουδίστρια έβαλε τη δική της υπογραφή στην τέταρτη χρονιά του θεσμού. Και αν αναρωτιέσαι τι έκανε εκείνη τη βραδιά να ξεχωρίσει, η απάντηση βρίσκεται σε ένα φινάλε που συνδύασε μουσική, μόδα και 150 μοντέλα πάνω στη σκηνή.

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Το 2014 αποτέλεσε μια ξεχωριστή χρονιά για το MadWalk, καθώς η Άννα Βίσση συμμετείχε για πρώτη φορά στον θεσμό, αναλαμβάνοντας έναν από τους πιο σημαντικούς ρόλους της βραδιάς: το κλείσιμο της διοργάνωσης. Η εμφάνισή της ξεκίνησε με την ίδια στο πιάνο, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Πράγματα» και δημιουργώντας μια διαφορετική ατμόσφαιρα στην πασαρέλα.

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Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια πέρασε στο «Καλύτερες μέρες», συνεχίζοντας το μουσικό της πρόγραμμα με την ενέργεια που χαρακτηρίζει τις live εμφανίσεις της. Η παρουσία της έδωσε στο fashion show μια έντονα συναυλιακή διάσταση, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως η μουσική και η μόδα μπορούν να συνυπάρξουν σε ένα ενιαίο σκηνικό θέαμα.

Το φινάλε επιφύλασσε ακόμη μία μουσική έκπληξη, καθώς η Άννα Βίσση υποδέχτηκε στη σκηνή τους Wedding Singers. Η εμφάνισή τους έδωσε διαφορετικό ρυθμό στο τελευταίο μέρος του show, ενώ η σκηνή γέμισε με μοντέλα που συμμετείχαν στη μεγάλη τελική εικόνα της βραδιάς.

Συνολικά, 150 μοντέλα βρέθηκαν μαζί με την Άννα Βίσση στη σκηνή, ολοκληρώνοντας με εντυπωσιακό τρόπο την τέταρτη διοργάνωση του MadWalk. Ήταν ένα φινάλε μεγάλης κλίμακας, με την τραγουδίστρια στο επίκεντρο και τη μόδα να συναντά τη μουσική σε μια κοινή στιγμή.

Η πρώτη συμμετοχή της Άννας Βίσση στο MadWalk το 2014 απέκτησε τη δική της θέση στην ιστορία του θεσμού. Από την έναρξη στο πιάνο μέχρι την κοινή σκηνική παρουσία με τους Wedding Singers και τα 150 μοντέλα, η εμφάνισή της είχε όλα τα στοιχεία ενός ξεχωριστού φινάλε.

Στο MadWalk επιστρέφεις σε εκείνες τις στιγμές που ένωσαν αγαπημένους καλλιτέχνες, σχεδιαστές και fashion δημιουργίες, θυμίζοντας πως ο θεσμός δεν είναι απλώς μια επίδειξη μόδας, αλλά μια σκηνή όπου η μουσική και το στιλ συναντιούνται με απρόσμενους τρόπους.

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