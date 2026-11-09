Όλα όσα έγιναν στο Kick-Off Party του MadWalk 2026 by Three Cents

Το Athénée γέμισε με αγαπημένα πρόσωπα της showbiz, εντυπωσιακά looks και δυνατές μουσικές, σε ένα Kick-Off Party που έδωσε το σύνθημα για το MadWalk 2026

Με μια ματιά Το Kick-Off Party του MadWalk 2026 by Three Cents πραγματοποιήθηκε στις 9 Νοεμβρίου στο Athénée.

Παρουσία πλήθους celebrities, influencers και δημοσιογράφων, γιορτάστηκε η έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για το MadWalk 2026.

Το MadWalk 2026 θα διεξαχθεί στις 23 Νοεμβρίου 2026 στο Tae Kwon Do, με παρουσιάστρια τη Βίκυ Καγιά.

Στη σκηνή θα εμφανιστούν κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες και σχεδιαστές, ενώ την τηλεοπτική μετάδοση θα αναλάβει το MEGA. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για το MadWalk 2026 by Three Cents ξεκίνησε με τον πιο λαμπερό και δυναμικό τρόπο, μέσα από ένα ξεχωριστό Kick-Off Party που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο εμβληματικό Athénée, στο κέντρο της Αθήνας.

Σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, στιλ και δυνατή μουσική, πρόσωπα από τον χώρο της μόδας, της μουσικής και της showbiz, celebrities, influencers και δημοσιογράφοι έδωσαν το παρών, απολαμβάνοντας δροσερά cocktails από τη Three Cents και διασκεδάζοντας με τις μουσικές επιλογές του DJ set, που έδωσε τον ρυθμό σε ένα party γεμάτο MadWalk vibes!

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Οι celebrities που έδωσαν το «παρών» και οι στιγμές που ξεχώρισαν

Το Kick-Off Party έγινε σημείο συνάντησης για πρόσωπα από τον χώρο της μουσικής, της μόδας και της showbiz. Καλλιτέχνες, αγαπημένοι celebrities, influencers και άνθρωποι των media βρέθηκαν στο ίδιο party, με τα looks, τις εμφανίσεις και τις μεταξύ τους συναντήσεις να κλέβουν τις εντυπώσεις.

Και επειδή ένα MadWalk party δεν θα μπορούσε να μην έχει το δικό του soundtrack, τη διάθεση απογείωσαν οι Coyot (Παναγιώτης Δημόπουλος) και Αντώνης Δημητριάδης, με τους καλεσμένους να απολαμβάνουν τη βραδιά, τα signature cocktails της Three Cents και φυσικά το απόλυτο party mood.

Το MadWalk 2026 vibe ξεκίνησε από το party!

Αν κάτι έγινε ξεκάθαρο από την πρώτη κιόλας βραδιά, είναι πως το MadWalk 2026 ετοιμάζεται να είναι μια διοργάνωση με έντονη προσωπικότητα και πολλές εκπλήξεις. Το φετινό μήνυμα «WE ARE ALL MADE OF STARS» δίνει τον τόνο, υπενθυμίζοντας πως κάθε πρόσωπο έχει τη δική του λάμψη και κάθε εμφάνιση μπορεί να γίνει μια ξεχωριστή στιγμή.

Το Kick-Off Party ήταν μόνο η αρχή. Η μόδα συναντά τη μουσική, οι δημιουργίες των σχεδιαστών ετοιμάζονται να συναντήσουν τα live acts και η σκηνή του MadWalk περιμένει τους πρωταγωνιστές της φετινής διοργάνωσης.

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Όσα περιμένουμε στο MadWalk 2026 by Three Cents

Το μεγάλο ραντεβού έχει οριστεί για τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), με παρουσιάστρια τη Βίκυ Καγιά.

Στη σκηνή θα συναντηθούν μερικά από τα πιο δυνατά ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής: ο Σάκης Ρουβάς, η Πέγκυ Ζήνα, Ελένη Φουρέιρα, ο Πέτρος Ιακωβίδης, η Κατερίνα Λιόλιου, η Μαρίνα Σάττι, η Ρένα Μόρφη, ο Kidd, η Klavdia, η Evangelia, η Λένα Ζευγαρά, ο FY, η Ήβη Αδάμου και η Danae.

Παράλληλα, κορυφαίοι Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands θα παρουσιάσουν τις δημιουργίες τους, ανάμεσά τους ο Σωτήρης Γεωργίου, η Georgia De Greacia, ο Δημήτρης Πέτρου, η Daphne Valente, οι Deux Hommes και η Celia Kritharioti, προσφέροντας τη δική τους ξεχωριστή ματιά στη σύγχρονη ελληνική μόδα.

Την αποκλειστική τηλεοπτική μετάδοση θα αναλάβει το MEGA, ενώ η προπώληση των εισιτηρίων έχει ήδη ξεκινήσ στο Mad.gr.

Δες τις αποκλειστικές φωτογραφίες από το Kick-Off Party του MadWalk 2026 by Three Cents:

Πηγή φωτογραφιών: Panoulis