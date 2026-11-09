Flashback MadWalk 2012: Όταν η Έλενα Παπαρίζου ένωσε τις δυνάμεις της με τους Playmen στο πιο ανατρεπτικό act

Το 2012 η Έλενα Παπαρίζου ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τους Playmen, παρουσιάζοντας ηλεκτρονικές εκδοχές των «I hate myself for loving you» και «Mr. perfect»

Με μια ματιά Στο MadWalk 2012, η Έλενα Παπαρίζου συνεργάστηκε με τους Playmen για ένα ανατρεπτικό act.

Δύο γνωστά τραγούδια, «I Hate myself for loving you» και «Mr. perfect», απέκτησαν ηλεκτρονική ταυτότητα.

Οι δημιουργίες των Deux Hommes παρουσιάστηκαν στην πασαρέλα, συνδυάζοντας μόδα και μουσική.

Η εμφάνιση αυτή αποτελεί παράδειγμα συνάντησης pop, ηλεκτρονικής μουσικής και μόδας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το MadWalk έχει συνδέσει τη μόδα με τη μουσική μέσα από εμφανίσεις που αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα και συνεχίζουν να ξεχωρίζουν ακόμη και χρόνια μετά. Μία από αυτές τις στιγμές μάς ταξιδεύει πίσω στο 2012, όταν η Έλενα Παπαρίζου συνάντησε τους Playmen στη σκηνή, δημιουργώντας 1 ξεχωριστό μουσικό στιγμιότυπο που έδωσε διαφορετικό ρυθμό στην πασαρέλα. Με 2 αγαπημένα τραγούδια να αποκτούν ηλεκτρονική ταυτότητα, τους DJs στα decks και τις δημιουργίες των Deux Hommes να κλέβουν τις εντυπώσεις, το συγκεκριμένο catwalk απέκτησε τη δική του ξεχωριστή ενέργεια. Αν αγαπάς τις εμφανίσεις που συνδυάζουν live μουσική, μόδα και δυνατές συνεργασίες, αυτό το flashback από το MadWalk του 2012 αξίζει να το θυμηθείς.

Στο MadWalk 2012, η Έλενα Παπαρίζου βρέθηκε στη σκηνή μαζί με τους Playmen, σε μια συνεργασία που έφερε την pop και τη rock μουσική πιο κοντά στον ηλεκτρονικό ήχο. Το αποτέλεσμα ήταν μια διαφορετική μουσική προσέγγιση, με τους δύο DJs να δίνουν τον δικό τους ρυθμό στην εμφάνιση και την τραγουδίστρια να βρίσκεται στο επίκεντρο της σκηνικής δράσης.

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Το μουσικό πρόγραμμα περιλάμβανε τα «I Hate myself for loving you» και «Mr. perfect», δύο κομμάτια που απέκτησαν νέα δυναμική μέσα από τις ηλεκτρονικές διασκευές. Η rock διάθεση του πρώτου συνάντησε τον dance χαρακτήρα των Playmen, ενώ το «Mr. Perfect» συμπλήρωσε το μουσικό σκηνικό με μια πιο pop ενέργεια.

Η συνάντηση της Έλενας Παπαρίζου με τους Playmen αποτέλεσε ένα από τα στιγμιότυπα που έδωσαν ξεχωριστό χαρακτήρα στο show, αποδεικνύοντας πως στο MadWalk η μουσική δεν λειτουργεί απλώς ως συνοδεία της μόδας, αλλά γίνεται αναπόσπαστο μέρος της εμπειρίας.

Οι δημιουργίες των Deux Hommes έδωσαν τον δικό τους χαρακτήρα στην πασαρέλα

Την ώρα που η μουσική γέμιζε τον χώρο με ηλεκτρονικούς και rock ήχους, στην πασαρέλα παρουσιάζονταν οι δημιουργίες των Deux Hommes. Το σχεδιαστικό δίδυμο έφερε τη δική του αισθητική στο catwalk, με τη μόδα και τη μουσική να συνθέτουν ένα ενιαίο σκηνικό.

Στην περίπτωση του 2012, η παρουσία της Έλενας Παπαρίζου και των Playmen έδωσε μια επιπλέον μουσική διάσταση στην παρουσίαση των Deux Hommes, μετατρέποντας την πασαρέλα σε ένα δυναμικό performance.

Χρόνια μετά, η συγκεκριμένη εμφάνιση παραμένει 1 χαρακτηριστικό παράδειγμα της συνάντησης της ελληνικής pop σκηνής με την ηλεκτρονική μουσική και τη μόδα. Η Έλενα Παπαρίζου, οι Playmen και οι Deux Hommes συνέβαλαν σε 1 catwalk που δεν περιορίστηκε στην παρουσίαση ρούχων, αλλά απέκτησε τη δική του μουσική ταυτότητα.

Και αν κάτι αξίζει να κρατήσεις από το MadWalk 2012, είναι πως οι πιο ενδιαφέρουσες στιγμές του θεσμού γεννιούνται συχνά εκεί όπου διαφορετικοί κόσμοι συναντιούνται. Μια δυνατή φωνή, 2 DJs στα decks, αγαπημένα τραγούδια σε νέες εκδοχές και δημιουργίες Ελλήνων σχεδιαστών ήταν αρκετά για να δημιουργήσουν 1 flashback που αξίζει μια θέση στις πιο ξεχωριστές μουσικές αναμνήσεις του MadWalk.

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