O Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος στο Music Insider: «Η μουσική είναι κομμάτι της προσωπικής μου ιστορίας»

Με μια ματιά Η μουσική συνδέεται βαθύτερα με τον εαυτό και το παρελθόν σε σχέση με τον κινηματογράφο.

Η Madonna, η Lady Gaga και η Taylor Swift έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις στη μετάβαση από τη μουσική στον κινηματογράφο.

Η σύγχρονη κουλτούρα τείνει προς την ατομικότητα, ενώ παλαιότερα υπήρχε μεγαλύτερη έμφαση στη συλλογικότητα.

Ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος διατηρεί την αγάπη του για τα βινύλια και τον αναλογικό ήχο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η μουσική και ο κινηματογράφος είναι δύο κόσμοι που συχνά συναντιούνται, άλλοτε μέσα από ένα soundtrack που μένει αξέχαστο και άλλοτε μέσα από έναν καλλιτέχνη που αποφασίζει να περάσει από τη μία τέχνη στην άλλη. Πίσω από αυτές τις δύο μορφές έκφρασης κρύβονται ιστορίες, διαφορετικές προσεγγίσεις και φυσικά πολλή αγάπη για τη δημιουργία. Αυτά ακριβώς βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας ξεχωριστής συζήτησης στο Music Insider, όπου ο Ανδρέας Αλυσανδράτος υποδέχτηκε τον Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο σε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από τη μουσική, το σινεμά και την pop κουλτούρα.

Ο γνωστός κριτικός κινηματογράφου και δημοσιογράφος συνάντησε τον Ανδρέα Αλυσανδράτο σε μια συζήτηση που ξεκίνησε από την κοινή τους αγάπη για τη μουσική και εξελίχθηκε σε μια ενδιαφέρουσα περιήγηση στην 7η τέχνη, τις μουσικές επιρροές, τις συναυλίες και τη σύγχρονη pop κουλτούρα. Με τη χαρακτηριστική άνεση δύο ανθρώπων που απολαμβάνουν πραγματικά να ανταλλάσσουν απόψεις, οι δυο τους μίλησαν για καλλιτέχνες που δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους στον κινηματογράφο, για τη σημασία της συλλογικότητας στον χώρο του θεάματος, αλλά και για την εμπειρία του να παρακολουθείς μια συναυλία ως αληθινός fan.

Διάβασε επίσης: Ο Τάσος Μπιμπισίδης στο Music Insider: «Είναι ωραίο να ζεις μια συναυλία εντελώς μόνος σου»

Από τη Madonna και τη Lady Gaga μέχρι την Taylor Swift, τους The Doobie Brothers και τα βινύλια, ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος μοιράστηκε σκέψεις, προσωπικές ιστορίες και μουσικές αναφορές, αποκαλύπτοντας παράλληλα τι είναι αυτό που τον συνδέει περισσότερο με τη μουσική σε σχέση με τον κινηματογράφο. Μια συζήτηση με χιούμορ, ουσία και αρκετές ενδιαφέρουσες αφορμές για να ανακαλύψεις ξανά αγαπημένους καλλιτέχνες και έργα.

Η μουσική είναι πιο βαθιά συνδεδεμένη με τον εαυτό μας

Παρότι ο κινηματογράφος αποτελεί ένα μεγάλο κομμάτι της επαγγελματικής και προσωπικής του διαδρομής, ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος δεν δίστασε να παραδεχτεί ότι, αν έπρεπε να επιλέξει ανάμεσα στις 2 τέχνες, η μουσική θα ήταν εκείνη που θα κρατούσε: «Εάν έπρεπε να διαλέξω ένα από τα δύο ως μόνο αυτό και τίποτα άλλο, θα ήταν η μουσική. Όχι το σινεμά. Τη μουσική την κουβαλάς πιο πολύ εσωτερικά και σε συνδέει πιο βαθιά με το παρελθόν σου, με τον εαυτό σου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως από μικρός συνήθιζε να αγοράζει τα soundtracks των ταινιών που παρακολουθούσε. Ακούγοντάς τα ξανά και ξανά, δημιουργούσε τη δική του εκδοχή της ιστορίας, αφήνοντας τη φαντασία του να συμπληρώσει όσα είχε ήδη δει στη μεγάλη οθόνη.

Madonna, Lady Gaga και Taylor Swift στον κόσμο του κινηματογράφου

Ένα από τα θέματα που απασχόλησαν τη συζήτηση ήταν η μετάβαση μεγάλων pop stars από τη μουσική στον κινηματογράφο. Με αφορμή τη Madonna και τη Lady Gaga, ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος σχολίασε τις διαφορετικές καλλιτεχνικές διαδρομές τους, αλλά και τη σχέση που αναπτύσσουν με την κινηματογραφική αφήγηση.

Για τη Madonna, στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη της να έχει τον έλεγχο της δικής της ιστορίας και της εικόνας της μέσα από τη σκηνοθεσία. Θυμήθηκε, μάλιστα, τη συνέντευξη που της είχε πάρει στο Φεστιβάλ Βενετίας, περιγράφοντας μια εντελώς διαφορετική πλευρά της προσωπικότητάς της: «Ήταν πάρα πολύ σοβαρή, πάρα πολύ σεμνή, σχεδόν σαν μαθήτρια. Έλεγε ότι θα ήθελε να ακούσει και εμάς και να της πούμε τη γνώμη μας. Δεν είχε καθόλου το στιλ της ντίβας της μουσικής», αποκάλυψε.

Αναφερόμενος στη Lady Gaga, εξήγησε ότι, παρότι δεν ενθουσιάστηκε ιδιαίτερα με το A Star Is Born, αναγνώρισε σε εκείνη μια ξεχωριστή υποκριτική δυνατότητα. Όπως είπε, πρόκειται για έναν άνθρωπο που μπορεί να μεταδίδει το συναίσθημά του, κάτι που θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό για το σινεμά.

Στην κουβέντα μπήκε και η Taylor Swift, για την οποία εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα μπορούσε στο μέλλον να υπογράψει μια κινηματογραφική ταινία ως σκηνοθέτιδα. Μάλιστα, η συζήτηση απέκτησε χιουμοριστική διάθεση όταν ο Ανδρέας Αλυσανδράτος σχολίασε πως θα είχε ενδιαφέρον να επιμεληθεί και το soundtrack της.

Η σημασία της συλλογικότητας και η νέα κουλτούρα του «εγώ»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η συζήτηση γύρω από τη σύγχρονη κουλτούρα της διασημότητας και τον τρόπο με τον οποίο οι καλλιτέχνες αντιμετωπίζουν την επιτυχία. Με αφορμή δηλώσεις του Timothée Chalamet για την επιθυμία του να πετύχει κάτι σπουδαίο, αλλά και την αναφορά του στο μπαλέτο και την όπερα, οι δύο συνομιλητές συζήτησαν για τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στη φιλοδοξία και την αλαζονεία.

Ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος παρατήρησε ότι παλαιότερα υπήρχε μεγαλύτερη έμφαση στο συλλογικό πνεύμα και στη θέση του κάθε καλλιτέχνη μέσα σε ένα ευρύτερο σύνολο: «Μαθαίνεις ότι όλα ανήκουν σε ένα σύνολο και ότι εσύ είσαι μέρος αυτού, όσο κι αν ξεχωρίζεις και έχεις ροπή προς την ατομικότητα. Πρώτα βάζεις το σύνολο και μετά εσένα. Τώρα έχει αντιστραφεί αυτό», σχολίασε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αλληλοϋποστήριξη που παρατηρείται ανάμεσα στους καλλιτέχνες, τόσο στη μουσική όσο και στον κινηματογράφο. Όπως εξήγησε, είναι όμορφο να βλέπεις μουσικούς να παρακολουθούν συναυλίες άλλων καλλιτεχνών ως απλοί θεατές, να θαυμάζουν τις ερμηνείες και να απολαμβάνουν τη στιγμή, χωρίς να αντιμετωπίζουν τα πάντα ανταγωνιστικά.

Τα βινύλια και η αγάπη για τον αναλογικό ήχο

Η μουσική συζήτηση δεν θα μπορούσε να μην περάσει από τους The Doobie Brothers, ένα συγκρότημα που ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος αγαπά ιδιαίτερα. Μάλιστα, μοιράστηκε μια απολαυστική ιστορία με τον Σταρόβα, όταν σε ένα τηλεοπτικό διάλειμμα αναγνώρισε αμέσως ένα τραγούδι του Michael McDonald.

Όταν ο Σταρόβας τον ρώτησε αν γνωρίζει τους The Doobie Brothers, εκείνος απάντησε καταφατικά, για να ακολουθήσει μια ακόμη πιο αστεία αποκάλυψη. Ο συνομιλητής του τού έδειξε το τατουάζ του συγκροτήματος που είχε στο σώμα του, με τους δύο τους να συνειδητοποιούν ότι μοιράζονταν την ίδια αγάπη για τη μουσική τους.

Ο ίδιος αποκάλυψε επίσης ότι δεν σταμάτησε ποτέ να αγοράζει βινύλια, ακόμη και την εποχή που οι περισσότεροι είχαν στραφεί στα CD. Για εκείνον, ο αναλογικός ήχος έχει μια ξεχωριστή θέση, την οποία δεν μπορεί να αντικαταστήσει εύκολα η ψηφιακή μουσική: «Δεν σταμάτησα ποτέ να πιστεύω ότι ο σπουδαίος ήχος που έχω ακούσει έχει έρθει από αυλάκι που έχει οργωθεί», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι θεωρεί πως τα περισσότερα βινύλια προσφέρουν καλύτερη ακουστική εμπειρία από πολλά ψηφιακά μέσα.

Φυσικά, αναγνώρισε τα πλεονεκτήματα των streaming υπηρεσιών, κυρίως τη δυνατότητα να ακούς ένα καινούργιο άλμπουμ τη στιγμή που κυκλοφορεί, χωρίς να χρειάζεται να περιμένεις την εισαγωγή του στην ελληνική αγορά, όπως συνέβαινε παλαιότερα.

«Θα ήθελα τη μουσική που μου αρέσει να την ακούσουν κι άλλοι»

Προς το τέλος της συζήτησης, ο Ανδρέας Αλυσανδράτος αναφέρθηκε και στην αγάπη του καλεσμένου του για τη μουσική που μοιράζεται κατά καιρούς με το κοινό, όταν αναλαμβάνει να επιλέξει τα κομμάτια σε μουσικές βραδιές.

Ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί τον εαυτό του DJ, αλλά έναν άνθρωπο που απολαμβάνει να παίζει τη μουσική που αγαπά και να τη συστήνει σε άλλους: «Έχω μια ιδιοβουλία σε αυτό. Θα ήθελα τη μουσική που μου αρέσει να την ακούσουν κι άλλοι», εξήγησε, τονίζοντας ότι όταν επιλέγει μουσική για τη δική του ευχαρίστηση, θέλει να έχει την ελευθερία να ακολουθεί τα προσωπικά του ακούσματα.

Ανάμεσα στις μουσικές αναφορές που ξεχώρισαν ήταν οι Stevie Wonder, Brothers Johnson και Wolfpack, με τον ίδιο να προτείνει στο κοινό να αναζητήσει παλαιότερους καλλιτέχνες και συγκροτήματα που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στη funk μουσική.

Μια συζήτηση που απέδειξε ότι η μουσική δεν είναι απλώς ένα πεδίο γνώσεων ή μια συλλογή από αγαπημένα τραγούδια, αλλά ένας ολόκληρος κόσμος που αξίζει να εξερευνάς, να μοιράζεσαι και, κυρίως, να απολαμβάνεις.

Διάβασε επίσης: