Ο Τάσος Μπιμπισίδης στο Music Insider: «Είναι ωραίο να ζεις μια συναυλία εντελώς μόνος σου»

Με μια ματιά Ο Τάσος Μπιμπισίδης μίλησε στο Music Insider για τις συναυλίες που τον έχουν σημαδέψει, από Madonna έως Rosalía.

Τονίζει τη σημασία της εξέλιξης και της διατήρησης της ταυτότητας των καλλιτεχνών, όπως η Madonna και η Rosalía.

Περιέγραψε τη συναυλία του Harry Styles ως μια εμπειρία "community" με αίσθηση ευτυχίας και αποδοχής.

Εξέφρασε την άποψη ότι μια συναυλία μπορεί να είναι αξέχαστη ακόμα και αν ο καλλιτέχνης δεν είναι στις αρχικές μουσικές επιλογές του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Music Insider, το νέο vidcast του Mad με παρουσιαστή τον Ανδρέα Αλυσανδράτο, φιλοξενεί ανθρώπους που έχουν τη δική τους ξεχωριστή ματιά στη μουσική, την pop κουλτούρα και τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από όσα συμβαίνουν στη σκηνή. Στο πρώτο επεισόδιο, η συζήτηση κινήθηκε γύρω από συναυλίες που αφήνουν το αποτύπωμά τους, καλλιτέχνες που επαναπροσδιορίζουν τη σύγχρονη pop και εμπειρίες που αποδεικνύουν ότι ένα live μπορεί να γίνει κάτι πολύ περισσότερο από μια μουσική εμφάνιση.

Πρώτος καλεσμένος του vidcast ήταν ο Τάσος Μπιμπισίδης, δημοσιογράφος και δημιουργός περιεχομένου με ιδιαίτερη αδυναμία στις συναυλίες και στα πολιτιστικά δρώμενα. Από τη Madonna και τη Björk μέχρι τη Rosalía, τον Harry Styles και τον Bad Bunny, ο ίδιος έχει ζήσει από κοντά μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες μουσικές εμπειρίες των τελευταίων ετών. Στη συζήτησή του με τον Ανδρέα Αλυσανδράτο μοιράστηκε ιστορίες από τα live που τον έχουν σημαδέψει, μίλησε για τους καλλιτέχνες που θαυμάζει και εξήγησε τι είναι αυτό που κάνει μια συναυλία πραγματικά αξέχαστη, ενώ αναφέρθηκε και στα επαγγελματικά του σχέδια, από τη συνεργασία του με το Cinobo μέχρι το Tsoula Festival.

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Από τη Madonna στη Rosalía και την pop που δεν μένει στάσιμη

Η Madonna κατέχει ξεχωριστή θέση στη συναυλιακή ιστορία του Τάσου Μπιμπισίδη. Η πρώτη φορά που την είδε ζωντανά ήταν το 2008, στο Sticky & Sweet Tour, σε μια περίοδο που μόλις είχε τελειώσει το σχολείο. Το εισιτήριο ήταν δώρο της αδελφής του, ενώ η αναμονή για να το εξασφαλίσει στη Θεσσαλονίκη είχε τη δική της μικρή περιπέτεια. «Θυμάμαι ότι είχα φάει σίγουρα 6 ώρες στη Θεσσαλονίκη για να πάρω εισιτήριο έξω από το Olympia», θυμήθηκε, περιγράφοντας μια εποχή κατά την οποία η αγορά ενός εισιτηρίου συναυλίας απαιτούσε υπομονή και αρκετές ώρες στην ουρά.

Χρόνια αργότερα, το Celebration Tour τού έδωσε την ευκαιρία να δει τη διαδρομή της pop icon μέσα από μια ενιαία σκηνική αφήγηση. Για εκείνον, το μεγάλο στοίχημα ήταν να χωρέσουν δεκαετίες μουσικής και πολιτιστικής επιρροής σε μία παράσταση, χωρίς να χαθεί η ταυτότητα της Madonna. «Όλες οι δεκαετίες της καριέρας της θα μπουν συνοπτικά μέσα σε ένα show, το πέτυχε», σημείωσε, εξηγώντας ότι η συναυλία κατάφερε να ενώσει διαφορετικές εποχές της καλλιτέχνιδας, από τα πρώτα χρόνια της μέχρι την πιο χορευτική και disco πλευρά της.

Αυτό που τον ενδιαφέρει, άλλωστε, δεν είναι μόνο η νοσταλγία, αλλά ο τρόπος με τον οποίο οι μεγάλες pop προσωπικότητες αφήνουν το αποτύπωμά τους στις επόμενες γενιές. Αναφερόμενος στη Madonna και τον Michael Jackson, αλλά και στους Beatles, τόνισε ότι οι επιρροές τους αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της μουσικής εξέλιξης. «Είναι ρίζες αυτά», είπε χαρακτηριστικά, αναγνωρίζοντας ότι οι σύγχρονοι καλλιτέχνες συνομιλούν με την ιστορία της pop ακόμη κι όταν δημιουργούν κάτι εντελώς δικό τους.

Η περίπτωση της Rosalía είναι, για τον ίδιο, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παραδείγματα αυτής της εξέλιξης. Την παρακολουθεί από τα πρώτα της βήματα, όταν ένας φίλος του τον έφερε σε επαφή με τη μουσική της, πολύ πριν εξελιχθεί σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσίες της σύγχρονης pop. Αυτό που τον κέρδισε ήταν η ικανότητά της να συνδυάζει διαφορετικές μουσικές παραδόσεις και να τις μετατρέπει σε κάτι σύγχρονο, χωρίς να χάνει τον προσωπικό της χαρακτήρα.

«Ένιωθα ότι η Rosalía έχει ένα προβάδισμα. Κάπως είναι σαν να εξελίσσει την pop μουσική με έναν δικό της τρόπο», ανέφερε. Η εμφάνισή της στο πλαίσιο της Lux Tour τού επιβεβαίωσε αυτή την εντύπωση, καθώς είδε μια πιο εξελιγμένη εκδοχή της καλλιτεχνικής της ταυτότητας. Ιδιαίτερη εντύπωση τού έκανε και η συνεργασία της με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου, την οποία αναγνώρισε αμέσως πάνω στη σκηνή, χάρη στη μακρόχρονη παρακολούθηση του έργου του Έλληνα δημιουργού.

O Harry Styles και η συναυλία που μοιάζει με ένα μεγάλο community

Ανάμεσα στις πιο αγαπημένες συναυλιακές εμπειρίες του βρίσκεται και εκείνη του Harry Styles στο Άμστερνταμ, την οποία παρακολούθησε μαζί με τον Ανδρέα Αλυσανδράτο και τον Κοσμά Κουμιανό. Παρότι δεν είχε παρακολουθήσει ιδιαίτερα την προηγούμενη πορεία του τραγουδιστή, άρχισε να ενδιαφέρεται για εκείνον όταν ξεκίνησε τη solo καριέρα του, τόσο για τη μουσική όσο και για την αισθητική και τη δημόσια παρουσία του.

Η ζωντανή εμφάνιση, ωστόσο, ήταν αυτή που τον κέρδισε οριστικά. Αυτό που ξεχώρισε δεν ήταν μόνο η φωνητική του απόδοση, η μπάντα και η παραγωγή, αλλά κυρίως η αίσθηση ότι ο καλλιτέχνης απολάμβανε πραγματικά κάθε στιγμή πάνω στη σκηνή. «Έβλεπα έναν άνθρωπο που λάμπανε τα μάτια του, που ήταν εκεί παρών, που το ζούσε», είπε, περιγράφοντας έναν performer που δεν εκτελούσε απλώς ένα προσεκτικά σχεδιασμένο πρόγραμμα, αλλά έμοιαζε να συμμετέχει συναισθηματικά σε ό,τι συνέβαινε.

Εξίσου σημαντική ήταν για εκείνον η ατμόσφαιρα που είχε δημιουργηθεί ανάμεσα στον καλλιτέχνη και το κοινό του. «Έχει δημιουργήσει μια συνθήκη σαν ένα community. Νιώθεις ότι μπαίνεις σε ένα παράλληλο σύμπαν απέραντης ευτυχίας και χαράς, όπου όλοι είναι αγαπημένοι, χωράνε όλοι, όλες, όλα», ανέφερε, περιγράφοντας μια συναυλία που ξεπερνά τα όρια της μουσικής και μετατρέπεται σε κοινή εμπειρία για ανθρώπους με διαφορετικές ταυτότητες και διαδρομές.

Στη συζήτηση στάθηκε επίσης στη φροντίδα που χαρακτηρίζει ολόκληρο το δημιουργικό σύμπαν του Harry Styles, από τα μουσικά βίντεο και τα μηνύματα που περνά μέχρι την αισθητική των συναυλιών και του merchandise. Για τον ίδιο, αυτή η συνέπεια δείχνει ότι πίσω από την εικόνα υπάρχει ουσιαστικό ενδιαφέρον και προσωπική εμπλοκή. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι θα ήθελε να ξαναζήσει την ίδια εμπειρία και να πάρει μαζί του περισσότερους φίλους, ώστε να ανακαλύψουν και εκείνοι τι κάνει τις συναυλίες του τόσο ξεχωριστές.

Bad Bunny, Ariana Grande και οι συναυλίες που δεν πηγαίνουν πάντα όπως τις περιμένεις

Η συζήτηση έφτασε και στον Bad Bunny, τον οποίο ο Τάσος Μπιμπισίδης είδε στο Μιλάνο, σε μια συναυλία που διακόπηκε εξαιτίας της κακοκαιρίας. Παρότι δεν παρακολουθεί συστηματικά το συγκεκριμένο μουσικό είδος, ήθελε να δει από κοντά έναν καλλιτέχνη που έχει καταφέρει να μεταφέρει την κουλτούρα του Πουέρτο Ρίκο σε ένα παγκόσμιο κοινό.

Αυτό που εκτιμά ιδιαίτερα είναι η διαδρομή του Bad Bunny και η πολιτιστική διάσταση της επιτυχίας του. «Μιλάμε για έναν άνθρωπο που πριν από μερικά χρόνια δούλευε στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς του και οι προδιαγραφές λέγανε ότι θα αποτύχεις στα πάντα και κατάφερε να γίνει ο νούμερο ένα σταρ του πλανήτη», σχολίασε, αναδεικνύοντας παράλληλα τον τρόπο με τον οποίο ο καλλιτέχνης εκπροσωπεί μια ολόκληρη μουσική και πολιτιστική ταυτότητα.

Η συναυλία στο Μιλάνο, βέβαια, δεν εξελίχθηκε όπως είχε προγραμματιστεί. Έπειτα από περίπου 40 λεπτά εμφάνισης, η βροχή έγινε τόσο έντονη που ακολούθησε χαλάζι, αναγκάζοντας το κοινό να αποχωρήσει. Παρά την ταλαιπωρία, ο ίδιος κράτησε την εμπειρία με θετικό πρόσημο, ενώ σημείωσε ότι οι διοργανωτές προχώρησαν σε επιστροφή χρημάτων. Η ιστορία έδωσε, μάλιστα, αφορμή για μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από τους συναυλιακούς χώρους στην Ευρώπη, με τον ίδιο να επισημαίνει ότι οι υποδομές δεν είναι πάντοτε καλύτερες από εκείνες που συναντά κανείς στην Ελλάδα.

Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε και στην Ariana Grande, την οποία είδε στο Λονδίνο το καλοκαίρι. Χωρίς να είναι φανατικός ακροατής της, έφυγε με θετικές εντυπώσεις, κυρίως χάρη στις φωνητικές της δυνατότητες. «Η τύπισσα έχει φωνάρα», είπε αυθόρμητα, συμπληρώνοντας ότι η ερμηνεία της ήταν αυτό που την έκανε να ξεχωρίζει. Για τον Τάσο Μπιμπισίδη, άλλωστε, μια συναυλία μπορεί να σε κερδίσει ακόμη κι όταν ο καλλιτέχνης δεν ανήκει εξαρχής στις προσωπικές σου μουσικές επιλογές.

Από τη Björk και την Gaga μέχρι τη νέα καλλιτεχνική πλευρά της Charli XCX

Η Björk είναι μια ακόμη καλλιτέχνιδα που συνδέεται με τις πρώτες συναυλιακές αναμνήσεις του. Την είχε δει στην Αθήνα το 2006, όταν ήταν μόλις 15 ετών και η μουσική της αποτελούσε για εκείνον ένα διαφορετικό, σχεδόν αλλόκοτο σύμπαν. Σήμερα, θα ήθελε να την παρακολουθήσει ξανά, με την εμπειρία και την κατανόηση που έχει αποκτήσει στο μεταξύ για το έργο και την καλλιτεχνική της προσέγγιση.

Η επιρροή της στη σύγχρονη μουσική είναι, κατά τη γνώμη του, αδιαμφισβήτητη. Μάλιστα, θεωρεί ότι η τόλμη καλλιτεχνών όπως η Rosalía να πειραματίζονται με ήχους και να διευρύνουν τα όρια της pop συνδέεται και με τη διαδρομή δημιουργών που άνοιξαν τον δρόμο πολύ νωρίτερα.

Από την άλλη, η Lady Gaga παραμένει μία από τις καλλιτέχνιδες που έχει παρακολουθήσει ζωντανά περισσότερες από μία φορές. Θυμήθηκε τόσο τη συναυλία της στην Αθήνα, στο πλαίσιο της εποχής του Artpop, όσο και το Chromatica Ball, ενώ η κουβέντα στάθηκε και στο ελληνικό κοινό, το οποίο, όπως εκτίμησε, δεν είχε πάντα την ίδια εξοικείωση με τη μεγάλη διεθνή pop σκηνή που συναντάται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξε και για την καλλιτεχνική στροφή της Charli XCX. Η συναυλία της στη Βουδαπέστη ήταν εκείνη που τον έκανε να την εκτιμήσει πολύ περισσότερο, ακόμη κι αν δεν ήταν εξαρχής φανατικός ακροατής της. Τον κέρδισαν η επικοινωνία της με το κοινό, το χιούμορ της και η διάθεση να δοκιμάζει διαφορετικές κατευθύνσεις.

«Μου δείχνει ότι όντως την ενδιαφέρει καλλιτεχνικά να εξελίσσεται», σχολίασε για τη στροφή της προς έναν πιο rock ήχο. Είναι αυτή ακριβώς η διάθεση για αλλαγή που τον ενδιαφέρει στη σύγχρονη pop: καλλιτέχνες που δεν επαναπαύονται σε ό,τι έχει ήδη πετύχει, αλλά αναζητούν διαρκώς νέους τρόπους έκφρασης.

Γιατί αξίζει να ζήσεις μια συναυλία και μόνος σου

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές της συζήτησης αφορούσε την εμπειρία του να πηγαίνεις σε συναυλία χωρίς παρέα. Ο Τάσος Μπιμπισίδης έχει δοκιμάσει να ταξιδέψει μόνος για να δει τον Stromae, έναν καλλιτέχνη που θαυμάζει ιδιαίτερα, και περιέγραψε την εμπειρία ως κάτι που θα επαναλάμβανε.

«Πέρασα φανταστικά και στη συναυλία και στο ταξίδι», ανέφερε, εξηγώντας ότι η συγκεκριμένη απόφαση είχε συνδεθεί και με την ανάγκη του να δοκιμάσει τις δυνατότητές του σε μια νέα συνθήκη. Το συμπέρασμά του ήταν ότι το να ζήσεις μια συναυλία μόνος σου μπορεί να σου προσφέρει μια εντελώς διαφορετική εμπειρία, καθώς έχεις την ευκαιρία να επικεντρωθείς αποκλειστικά στη μουσική και σε όσα συμβαίνουν μπροστά σου.

Παράλληλα, μίλησε για τη σχέση του με την καταγραφή των συναυλιών στα social media. Αν και του αρέσει να κρατά βίντεο και να μοιράζεται στιγμές από τα live που παρακολουθεί, προσπαθεί να αφήνει το κινητό στην άκρη όταν ακούγονται τα αγαπημένα του τραγούδια. Συχνά επιστρέφει σε αυτά τα βίντεο αργότερα, ακόμη και κατά τη διάρκεια μιας πτήσης, όταν θέλει να ξαναφέρει στο μυαλό του την ατμόσφαιρα της συναυλίας.

Η συζήτηση ανέδειξε και τις δύο διαφορετικές προσεγγίσεις που μπορεί να έχει κανείς ως θεατής. Από τη μία, υπάρχει η ανάγκη να γνωρίζεις εκ των προτέρων το setlist και κάθε λεπτομέρεια του show. Από την άλλη, υπάρχει η χαρά της έκπληξης, όταν δεν γνωρίζεις τι πρόκειται να συμβεί στη σκηνή. Για τον Τάσο, το ζητούμενο είναι να βρίσκει την ισορροπία ανάμεσα στην καταγραφή και στην πραγματική συμμετοχή στη στιγμή.

Η δημοσιογραφία, το Cinobo και το Tsoula Festival στην Αστυπάλαια

Πέρα από τις συναυλίες, ο Τάσος Μπιμπισίδης μίλησε για τα επαγγελματικά του σχέδια και τις διαφορετικές πλευρές της δουλειάς του. Η δημοσιογραφία παραμένει βασικό κομμάτι της καθημερινότητάς του, με συνεργασίες στα περιοδικά Downtown και The New Athenian, ενώ παράλληλα εργάζεται ως publicity manager στο Cinobo, με αντικείμενο τις κινηματογραφικές αίθουσες, τις ταινίες διανομής και την πλατφόρμα.

Τα τελευταία χρόνια έχει μεταφέρει μεγάλο μέρος της πολιτιστικής θεματολογίας που κάλυπτε μέσα από τα περιοδικά και στα social media. Στο TikTok και το Instagram μοιράζεται κριτικές παραστάσεων, συναυλιακές εμπειρίες, προτάσεις για εστιατόρια και όσα συμβαίνουν στην πόλη, διαμορφώνοντας μια προσωπική προσέγγιση στην καθημερινή πολιτιστική ενημέρωση.

«Έχω επιλέξει τα τελευταία χρόνια αυτό που έκανα όλα τα προηγούμενα χρόνια στα περιοδικά να το περνάω κάπως μέσα στα social media και μ’ αρέσει», είπε, εξηγώντας ότι απολαμβάνει τη δυνατότητα να επικοινωνεί όσα τον ενδιαφέρουν με έναν διαφορετικό τρόπο.

Στα σχέδιά του ξεχωρίζει, φυσικά, το Tsoula Festival, το οποίο συνδιοργανώνει με τη Βάλια και τη Νάνσυ στην Αστυπάλαια. Το φεστιβάλ ξεκίνησε το 2025 και έχει εξελιχθεί σε ένα project που αγαπούν ιδιαίτερα οι δημιουργοί του. Η επόμενη διοργάνωση προετοιμάζεται ήδη για τον Ιούλιο του 2027, με την ομάδα να δουλεύει από τους χειμερινούς μήνες για να διαμορφώσει το πρόγραμμα και να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις μιας διοργάνωσης σε νησί.

Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχωρίζει από την προηγούμενη διοργάνωση είναι η εμφάνιση του Pan Pan, την οποία περιέγραψε ως εκρηκτική, αλλά και μια πιο ατμοσφαιρική μουσική βραδιά κάτω από το Κάστρο της Αστυπάλαιας, με τη Μαρίνα Σάττι, την Έλενα Λεώνη και την Ερασμία. Για τον ίδιο, αυτές οι εμπειρίες συμπυκνώνουν αυτό που τον ενδιαφέρει περισσότερο στη μουσική: τη δυνατότητα να δημιουργεί αναμνήσεις που συνδέονται με έναν τόπο, τους ανθρώπους και τη στιγμή.

Η συζήτηση στο Music Insider ολοκληρώθηκε με μια ματιά σε όσα έρχονται, αλλά και με την αίσθηση ότι η μουσική παραμένει ο κοινός παρονομαστής σε πολλές διαφορετικές πτυχές της ζωής του. Είτε βρίσκεται μπροστά σε μια σκηνή, είτε γράφει για τον πολιτισμό είτε οργανώνει ένα φεστιβάλ στην Αστυπάλαια, ο Τάσος Μπιμπισίδης εξακολουθεί να αναζητά ιστορίες, ήχους και εμπειρίες που αξίζει να μοιραστεί.

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