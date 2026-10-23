H Χαρά Κοντοχρήστου στο Mad Radio 106,2: H απόφαση να γίνει full-time content creator και όσα της λείπουν από το γραφείο

Η Χαρά Κοντοχρήστου μιλά στο Mad Radio 106,2 για την ατζέντα «Organized Chaos» και τη ζωή ως content creator

Με μια ματιά Η Χαρά Κοντοχρήστου έγινε full-time content creator μετά από επιτυχημένο εγχείρημα καθημερινών POV vlogs.

Δημιούργησε την πολύχρωμη ατζέντα «Organized Chaos 2027 Planner» για δεύτερη χρονιά.

Της λείπουν η επαφή με συναδέλφους και η δομή του ωραρίου από την προηγούμενη δουλειά γραφείου.

Συμβουλεύει όσους θέλουν να γίνουν content creators να το αντιμετωπίσουν ως σοβαρή επαγγελματική δραστηριότητα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Χαρά Κοντοχρήστου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Γιάννη Χατζηγεωργίου στο Mad Radio 106,2, όπου παραχώρησε μια mini συνέντευξη και μίλησε για το νέο της project, την πολύχρωμη ατζέντα «Organized Chaos 2027 Planner», αλλά και τη μεγάλη απόφαση να αφήσει πίσω της τη σταθερή δουλειά γραφείου και να αφοσιωθεί πλήρως στη δημιουργία περιεχομένου.

Aνήκει στη Gen Z και έχει καταφέρει να μετατρέψει την καθημερινότητά της σε πηγή έμπνευσης και δημιουργίας περιεχομένου. Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2023 εργαζόταν ως Social Media Manager σε ένα κλασικό περιβάλλον γραφείου, με ωράριο 9-5. Τότε ξεκίνησε μια προσωπική πρόκληση: να δημοσιεύει καθημερινά ένα «POV vlog» από τη ζωή της για έναν ολόκληρο χρόνο. Το εγχείρημα γνώρισε μεγάλη απήχηση και, τον Φεβρουάριο του 2024, πήρε τη μεγάλη απόφαση να αφήσει τον corporate κόσμο και να ασχοληθεί επαγγελματικά με το content creation.

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Σήμερα, συνεχίζει τα «POV Vlogs», ενώ έχει δημιουργήσει και ξεχωριστές σειρές στο TikTok, όπως το «Μια Gen Z μαθαίνει να μαγειρεύει», το «Love Notes για Design» και το «Αρχιτεκτονική για το Παγωτό σας;», με στόχο να φέρει το ελληνικό κοινό πιο κοντά στον κόσμο του design και της αρχιτεκτονικής.

Η πολύχρωμη ατζέντα της Χαράς Κοντοχρήστου

Το νέο της εγχείρημα αποτελεί μια δημιουργική πρόταση για την οργάνωση της καθημερινότητας, με χρώμα, αυτοκόλλητα και χειροποίητες λεπτομέρειες. Η ατζέντα κυκλοφορεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο Key Books, μετά τη μεγάλη απήχηση που γνώρισε η πρώτη έκδοση.

Όπως εξήγησε η ίδια στη συνέντευξή της, ήθελε να δημιουργήσει μια ατζέντα που θα της φτιάχνει τη διάθεση κάθε φορά που την ανοίγει: «Ήθελα να φτιάξω μια ατζέντα για τη νέα χρονιά που να είναι φουλ πολύχρωμη και να μου φτιάχνει τη διάθεση όταν την ανοίγω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ατζέντα «Organized Chaos 2027 Planner» διαθέτει σπιράλ βιβλιοδεσία, ώστε να ανοίγει και να παραμένει επίπεδη κατά τη χρήση, ενώ ξεχωρίζει για τα έντονα χρώματα, τα αυτοκόλλητα και τα χειροποίητα στοιχεία της.

«Όλοι έχουμε χάος στη ζωή μας»

Με αφορμή τον τίτλο της ατζέντας, η συζήτηση στράφηκε και στην προσωπική της καθημερινότητα, με την content creator να παραδέχεται ότι το χάος είναι κάτι που όλοι αντιμετωπίζουμε σε διαφορετικές στιγμές της ζωής μας: «Νομίζω όλοι έχουμε χάος στη ζωή μας, αλλά με τη σωστή οργάνωση μπορεί να γίνει ένα οργανωμένο χάος», σημείωσε.

Η συγκεκριμένη φιλοσοφία συνοψίζει και την προσέγγισή της απέναντι στις απαιτήσεις της δουλειάς της, καθώς η δημιουργία περιεχομένου και η ελεύθερη επαγγελματική δραστηριότητα προσφέρουν ευελιξία, απαιτούν όμως και προσωπική πειθαρχία.

Από το corporate περιβάλλον στο full-time content creation

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές της συνέντευξης ήταν όταν η Χαρά Κοντοχρήστου μίλησε για τη μετάβασή της από το εταιρικό περιβάλλον στη δημιουργία περιεχομένου ως κύρια επαγγελματική δραστηριότητα.

Όπως εξήγησε, απολαμβάνει τη νέα της καθημερινότητα και χαίρεται που κατάφερε να μετατρέψει κάτι που αγαπά σε επάγγελμα: «Είναι μια πάρα πολύ όμορφη δουλειά. Βιοπορίζομαι από αυτό», ανέφερε, περιγράφοντας θετικά την αλλαγή από το κλασικό μοντέλο εργασίας 9-5 στο freelancing.

Η απόφασή της, ωστόσο, δεν ήταν παρορμητική. Όπως αποκάλυψε, είχε προηγουμένως φροντίσει να εξασφαλίσει ένα οικονομικό απόθεμα, ώστε να μπορέσει να δοκιμάσει τη νέα επαγγελματική της κατεύθυνση χωρίς να βρεθεί αμέσως αντιμέτωπη με οικονομική ανασφάλεια: «Ήταν ένα λελογισμένο ρίσκο. Είχα τα χρήματα για ένα διάστημα και, αν δεν έβγαινε, θα επέστρεφα», εξήγησε.

Τι της λείπει από τη ζωή στο γραφείο

Παρότι απολαμβάνει τη σημερινή της επαγγελματική καθημερινότητα, παραδέχτηκε ότι υπάρχουν ορισμένα στοιχεία από την προηγούμενη δουλειά της που εξακολουθεί να νοσταλγεί.

Όπως ανέφερε, της λείπει η επαφή με τους συναδέλφους, αλλά και η ύπαρξη ενός συγκεκριμένου προγράμματος μέσα στην ημέρα. Στο εταιρικό περιβάλλον, η ολοκλήρωση του ωραρίου σήμαινε ότι μπορούσε να αφήσει πίσω της ένα μέρος του άγχους που συνδεόταν με τη δουλειά: «Μου αρέσει πολύ να έχω συναδέλφους και να έχω συγκεκριμένο πρόγραμμα στη ζωή μου. Έκλεινα την πόρτα του γραφείου και άφηνα κάποια άγχη πίσω μου. Τώρα, στο freelancing, τα έχω όλα μαζί μου», παραδέχτηκε.

Η αναφορά της αναδεικνύει και μια λιγότερο συζητημένη πλευρά της ελεύθερης επαγγελματικής δραστηριότητας: την ανάγκη να διαχωρίζεται η προσωπική ζωή από τη δουλειά, ακόμη κι όταν δεν υπάρχει σταθερό ωράριο ή συγκεκριμένος χώρος εργασίας.

Η συμβουλή της σε όσους θέλουν να γίνουν content creators

Κλείνοντας, η Χαρά Κοντοχρήστου έστειλε το δικό της μήνυμα σε όσους σκέφτονται να αφήσουν μια σταθερή επαγγελματική πορεία και να δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους στον χώρο του content creation.

Η συμβουλή της είναι να δώσουν στον εαυτό τους ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, να προσπαθήσουν ουσιαστικά και να αντιμετωπίσουν τη δημιουργία περιεχομένου ως μια κανονική επαγγελματική δραστηριότητα, με συνέπεια και υπευθυνότητα. Όπως τόνισε, είναι σημαντικό να κάνουν το βήμα και να δοκιμάσουν, αλλά παράλληλα να προσεγγίσουν την αλλαγή με ψυχραιμία και σοβαρότητα.

Η διαδρομή της, από την προσωπική πρόκληση των καθημερινών «POV Vlogs» μέχρι τη δημιουργία της δικής της ατζέντας, δείχνει πώς μια ιδέα μπορεί να εξελιχθεί σε επαγγελματική ευκαιρία. Με σωστή προετοιμασία, ρεαλιστικές προσδοκίες και διάθεση για δουλειά, μια διαφορετική επαγγελματική επιλογή μπορεί να μετατραπεί σε μια βιώσιμη και δημιουργική πορεία.

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