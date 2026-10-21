Η Μελίνα Ασλανίδου στο Mad Radio 106,2: «Θα ήθελα πολύ, αν συμμετείχα ξανά στο MadWalk, να κάνω ένα party»

Με μια ματιά Η Μελίνα Ασλανίδου θα ήθελε να κάνει ένα "urban party" αν συμμετείχε ξανά στο MadWalk.

Η τραγουδίστρια θεωρεί το MAD "όαση" και το μοναδικό μουσικό κανάλι.

Ξεχωρίζει τον νέο καλλιτέχνη APON για τη χροιά και την αισθητική του.

Συμβουλεύει όσους θέλουν να ασχοληθούν με τη μουσική να την ακολουθήσουν με δουλειά και πάθος. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Μελίνα Ασλανίδου αποτελεί μία από τις ξεχωριστές φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, με μια πορεία γεμάτη τραγούδια και ερμηνείες που έχουν αγαπηθεί από το κοινό. Η μουσική παραμένει σταθερά στο επίκεντρο της καλλιτεχνικής της διαδρομής, μέσα από νέες εμπειρίες, συνεργασίες και συναντήσεις με ανθρώπους που μοιράζονται την ίδια αγάπη για το τραγούδι.

Πρόσφατα, η αγαπημένη ερμηνεύτρια βρέθηκε στο Mad Radio 106,2 και στην εκπομπή του Γιάννη Χατζηγεωργίου, που μεταδίδεται καθημερινά από τις 13:00 έως τις 16:00. Στη διάρκεια της συζήτησης, μίλησε για τη σχέση της με το MAD, μοιράστηκε τις σκέψεις της για το MadWalk, αναφέρθηκε στους νέους καλλιτέχνες που ξεχωρίζει και έδωσε τη δική της συμβουλή σε όσους θέλουν να ακολουθήσουν τον δρόμο της μουσικής.

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Με αφορμή τον ερχομό του MadWalk 2026 by Three Cents, η Μελίνα Ασλανίδου θυμήθηκε τις δύο συμμετοχές της στον θεσμό, το 2017 με την AXEL και το 2014 με την Όλγα Ευτερπίου. Αναφερόμενη στις εμπειρίες της από το fashion event, μίλησε με νοσταλγία για εκείνες τις στιγμές. «Ήταν πολύ ωραία, είχαμε περάσει πολύ όμορφα», είπε χαρακτηριστικά.

Όταν η συζήτηση πέρασε στο τι σημαίνει για την ίδια το MAD, η τραγουδίστρια μίλησε με ιδιαίτερη θέρμη για τον ρόλο του στη μουσική και την καθημερινότητά μας. «Το MAD είναι για εμένα μια όαση. Όταν πρωτοβγήκε ήταν μια όαση μέσα στην καθημερινότητά μας και συνεχίζουνε να είναι γιατί είναι το μοναδικό μουσικό κανάλι», ανέφερε, περιγράφοντας τη διαχρονική θέση που έχει το κανάλι στη μουσική σκηνή.

Τι θα ήθελε να παρουσιάσει αν συμμετείχε στο MadWalk

Η Μελίνα Ασλανίδου δεν έμεινε μόνο στις αναμνήσεις, αλλά αποκάλυψε και πώς θα φανταζόταν τη δική της εμφάνιση στο MadWalk, αν της δινόταν ξανά η ευκαιρία να βρεθεί στη σκηνή του. Η ιδέα της περιλαμβάνει έντονο ρυθμό, ανατρεπτική διάθεση και μια συναισθηματική στιγμή που θα μείνει στο κοινό: «Θα ήθελα να κάνω κάτι με κάποιον φίλο μου, ένα πιο urban party. Σκέφτομαι διάφορα πράγματα όμως που δεν θα ήθελα να τα προδώσω. Θέλω να έχει αλητεία, το στοιχείο του party και μια στιγμή που θα συγκινηθεί ο κόσμος», είπε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας εμφάνισης που θα συνδυάζει διαφορετικές μουσικές διαθέσεις.

Ο APON είναι ο νέος καλλιτέχνης που ξεχωρίζει

Η συζήτηση στράφηκε και στη νέα γενιά της ελληνικής μουσικής σκηνής, με τη Μελίνα Ασλανίδου να αναγνωρίζει ότι υπάρχουν πολλοί νέοι καλλιτέχνες που της κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Ανάμεσά τους, ωστόσο, ξεχώρισε τον APON, εξηγώντας τι είναι αυτό που την έχει κερδίσει: «Μου αρέσουν πολλοί νέοι καλλιτέχνες. Αυτός που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ο APON. Έχει ωραία χροιά και αισθητική», ανέφερε, εκφράζοντας την εκτίμησή της για τη φωνή και την καλλιτεχνική ταυτότητα του τραγουδιστή.

Το μήνυμα της Μελίνας Ασλανίδου σε όσους ονειρεύονται τη μουσική

Κλείνοντας, η ερμηνεύτρια μοιράστηκε τη συμβουλή που θα έδινε σε ένα παιδί που θέλει να κάνει τα πρώτα του βήματα στον χώρο της μουσικής. Για εκείνη, η επιθυμία να ακολουθήσει κάποιος αυτόν τον δρόμο χρειάζεται να συνοδεύεται από αφοσίωση και δουλειά, ώστε να μπορέσει να ανακαλύψει όσα έχει να του προσφέρει η μουσική: «Θα ήθελα να πω σε όποιον η καρδιά του λέει να ακολουθήσει τη μουσική, να την ακολουθήσει και να δουλέψει και να κερδίσει τους καρπούς που μπορεί μόνο να του δώσει η μουσική», ήταν το μήνυμά της.

Μέσα από τη συζήτησή της στο Mad Radio 106,2, στην εκπομπή του Γιάννη Χατζηγεωργίου, η Μελίνα Ασλανίδου μίλησε για τις στιγμές που κρατά από το MadWalk, την αγάπη της για το MAD και τη σημασία του να ακολουθεί κανείς τη μουσική με συνέπεια και αληθινό πάθος.

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