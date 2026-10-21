Radio & Podcast 21.10.2026

Η Μελίνα Ασλανίδου στο Mad Radio 106,2: «Θα ήθελα πολύ, αν συμμετείχα ξανά στο MadWalk, να κάνω ένα party»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Μελίνα Ασλανίδου μιλά στο Mad Radio 106,2 για το MadWalk, το urban party που θα ήθελε να παρουσιάσει και τον APON.
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Μελίνα Ασλανίδου θα ήθελε να κάνει ένα "urban party" αν συμμετείχε ξανά στο MadWalk.
  • Η τραγουδίστρια θεωρεί το MAD "όαση" και το μοναδικό μουσικό κανάλι.
  • Ξεχωρίζει τον νέο καλλιτέχνη APON για τη χροιά και την αισθητική του.
  • Συμβουλεύει όσους θέλουν να ασχοληθούν με τη μουσική να την ακολουθήσουν με δουλειά και πάθος.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Μελίνα Ασλανίδου αποτελεί μία από τις ξεχωριστές φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, με μια πορεία γεμάτη τραγούδια και ερμηνείες που έχουν αγαπηθεί από το κοινό. Η μουσική παραμένει σταθερά στο επίκεντρο της καλλιτεχνικής της διαδρομής, μέσα από νέες εμπειρίες, συνεργασίες και συναντήσεις με ανθρώπους που μοιράζονται την ίδια αγάπη για το τραγούδι.

Ξανθιά τραγουδίστρια ποζάρει με μαύρη μπλούζα, λευκή γραβάτα και ογκώδη κοσμήματα
https://www.instagram.com/officialaslanidoumelina/

Πρόσφατα, η αγαπημένη ερμηνεύτρια βρέθηκε στο Mad Radio 106,2 και στην εκπομπή του Γιάννη Χατζηγεωργίου, που μεταδίδεται καθημερινά από τις 13:00 έως τις 16:00. Στη διάρκεια της συζήτησης, μίλησε για τη σχέση της με το MAD, μοιράστηκε τις σκέψεις της για το MadWalk, αναφέρθηκε στους νέους καλλιτέχνες που ξεχωρίζει και έδωσε τη δική της συμβουλή σε όσους θέλουν να ακολουθήσουν τον δρόμο της μουσικής.

Διάβασε επίσης: Ο Αναστάσης Κουγιάς στο Mad Radio 106,2: «Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου με πήρε από το χέρι την πρώτη μέρα στο “Σόι σου”»

Με αφορμή τον ερχομό του MadWalk 2026 by Three Cents, η Μελίνα Ασλανίδου θυμήθηκε τις δύο συμμετοχές της στον θεσμό, το 2017 με την AXEL και το 2014 με την Όλγα Ευτερπίου. Αναφερόμενη στις εμπειρίες της από το fashion event, μίλησε με νοσταλγία για εκείνες τις στιγμές. «Ήταν πολύ ωραία, είχαμε περάσει πολύ όμορφα», είπε χαρακτηριστικά.

μελίνα ασλανίδου
https://www.instagram.com/officialaslanidoumelina/

Όταν η συζήτηση πέρασε στο τι σημαίνει για την ίδια το MAD, η τραγουδίστρια μίλησε με ιδιαίτερη θέρμη για τον ρόλο του στη μουσική και την καθημερινότητά μας. «Το MAD είναι για εμένα μια όαση. Όταν πρωτοβγήκε ήταν μια όαση μέσα στην καθημερινότητά μας και συνεχίζουνε να είναι γιατί είναι το μοναδικό μουσικό κανάλι», ανέφερε, περιγράφοντας τη διαχρονική θέση που έχει το κανάλι στη μουσική σκηνή.

Τι θα ήθελε να παρουσιάσει αν συμμετείχε στο MadWalk

Η Μελίνα Ασλανίδου δεν έμεινε μόνο στις αναμνήσεις, αλλά αποκάλυψε και πώς θα φανταζόταν τη δική της εμφάνιση στο MadWalk, αν της δινόταν ξανά η ευκαιρία να βρεθεί στη σκηνή του. Η ιδέα της περιλαμβάνει έντονο ρυθμό, ανατρεπτική διάθεση και μια συναισθηματική στιγμή που θα μείνει στο κοινό: «Θα ήθελα να κάνω κάτι με κάποιον φίλο μου, ένα πιο urban party. Σκέφτομαι διάφορα πράγματα όμως που δεν θα ήθελα να τα προδώσω. Θέλω να έχει αλητεία, το στοιχείο του party και μια στιγμή που θα συγκινηθεί ο κόσμος», είπε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας εμφάνισης που θα συνδυάζει διαφορετικές μουσικές διαθέσεις.

μελίνα ασλανίδου
https://www.instagram.com/officialaslanidoumelina/

Ο APON είναι ο νέος καλλιτέχνης που ξεχωρίζει

Η συζήτηση στράφηκε και στη νέα γενιά της ελληνικής μουσικής σκηνής, με τη Μελίνα Ασλανίδου να αναγνωρίζει ότι υπάρχουν πολλοί νέοι καλλιτέχνες που της κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Ανάμεσά τους, ωστόσο, ξεχώρισε τον APON, εξηγώντας τι είναι αυτό που την έχει κερδίσει: «Μου αρέσουν πολλοί νέοι καλλιτέχνες. Αυτός που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ο APON. Έχει ωραία χροιά και αισθητική», ανέφερε, εκφράζοντας την εκτίμησή της για τη φωνή και την καλλιτεχνική ταυτότητα του τραγουδιστή.

Το μήνυμα της Μελίνας Ασλανίδου σε όσους ονειρεύονται τη μουσική

Κλείνοντας, η ερμηνεύτρια μοιράστηκε τη συμβουλή που θα έδινε σε ένα παιδί που θέλει να κάνει τα πρώτα του βήματα στον χώρο της μουσικής. Για εκείνη, η επιθυμία να ακολουθήσει κάποιος αυτόν τον δρόμο χρειάζεται να συνοδεύεται από αφοσίωση και δουλειά, ώστε να μπορέσει να ανακαλύψει όσα έχει να του προσφέρει η μουσική: «Θα ήθελα να πω σε όποιον η καρδιά του λέει να ακολουθήσει τη μουσική, να την ακολουθήσει και να δουλέψει και να κερδίσει τους καρπούς που μπορεί μόνο να του δώσει η μουσική», ήταν το μήνυμά της.

melina_aslanidou
https://www.instagram.com/officialaslanidoumelina/

Μέσα από τη συζήτησή της στο Mad Radio 106,2, στην εκπομπή του Γιάννη Χατζηγεωργίου, η Μελίνα Ασλανίδου μίλησε για τις στιγμές που κρατά από το MadWalk, την αγάπη της για το MAD και τη σημασία του να ακολουθεί κανείς τη μουσική με συνέπεια και αληθινό πάθος.

Διάβασε επίσης: 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

mad radio 106.2 ΜΕΛΙΝΑ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το πιο γλυκό μυστικό αποκαλύφθηκε – Ο Tyler Cameron και η Tate Madden θα γίνουν γονείς!

Το πιο γλυκό μυστικό αποκαλύφθηκε – Ο Tyler Cameron και η Tate Madden θα γίνουν γονείς!

21.10.2026
Επόμενο
Η Tyla μετέτρεψε τους δρόμους του Λος Άντζελες σε ένα μεγάλο dance floor για το «THAT GIRL»

Η Tyla μετέτρεψε τους δρόμους του Λος Άντζελες σε ένα μεγάλο dance floor για το «THAT GIRL»

21.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Εκκαθάριση «μαμούθ» στο Spotify με 75 εκατομμύρια τραγούδια – Στο στόχαστρο το AI spam
Social & Tech

Εκκαθάριση «μαμούθ» στο Spotify με 75 εκατομμύρια τραγούδια – Στο στόχαστρο το AI spam

21.10.2026
AI ή πραγματικότητα; Τα σημάδια που προδίδουν τις ψεύτικες εικόνες στο feed σου
Social & Tech

AI ή πραγματικότητα; Τα σημάδια που προδίδουν τις ψεύτικες εικόνες στο feed σου

20.10.2026
Google Cloud: Μεγάλη αναστάτωση στην Ευρώπη από τη βλάβη – Ποιες εφαρμογές και τράπεζες επηρεάζονται
Social & Tech

Google Cloud: Μεγάλη αναστάτωση στην Ευρώπη από τη βλάβη – Ποιες εφαρμογές και τράπεζες επηρεάζονται

20.10.2026
NYXDrop Season 2: Το «Freedom of Expression» challenge έφερε τα πάνω κάτω στο 3ο επεισόδιο
Social & Tech

NYXDrop Season 2: Το «Freedom of Expression» challenge έφερε τα πάνω κάτω στο 3ο επεισόδιο

20.10.2026
Οι 9 αγγλικές λέξεις που έγιναν μόδα στα ’60s και ακόμα τις λέμε
Social & Tech

Οι 9 αγγλικές λέξεις που έγιναν μόδα στα ’60s και ακόμα τις λέμε

19.10.2026
Από το ghosting μέχρι τα situationships: Το νέο vidcast του MAD, «Wake Up Call» βάζει στο μικροσκόπιο τις σύγχρονες σχέσεις
Mad TV News

Από το ghosting μέχρι τα situationships: Το νέο vidcast του MAD, «Wake Up Call» βάζει στο μικροσκόπιο τις σύγχρονες σχέσεις

19.10.2026
Μιλού: «Έφυγε» από τη ζωή το αγαπημένο σκυλάκι του TikTok – Το συγκινητικό «αντίο» του Γρηγόρη
Social & Tech

Μιλού: «Έφυγε» από τη ζωή το αγαπημένο σκυλάκι του TikTok – Το συγκινητικό «αντίο» του Γρηγόρη

18.10.2026
Πράσινη κουκίδα στο κινητό: Τι σημαίνει και πότε πρέπει να ανησυχήσεις
Social & Tech

Πράσινη κουκίδα στο κινητό: Τι σημαίνει και πότε πρέπει να ανησυχήσεις

18.10.2026
Το viral trend του Instagram που αλλάζει τον τρόπο που ανεβάζουμε posts
Social & Tech

Το viral trend του Instagram που αλλάζει τον τρόπο που ανεβάζουμε posts

17.10.2026
Viral συνταγές με χουρμάδες: 3 εύκολα γλυκά που φτιάχνεις χωρίς ζάχαρη

Viral συνταγές με χουρμάδες: 3 εύκολα γλυκά που φτιάχνεις χωρίς ζάχαρη

Πώς τα opera pumps πέρασαν από την ανδρική στη γυναικεία μόδα

Πώς τα opera pumps πέρασαν από την ανδρική στη γυναικεία μόδα

Το σκοτεινό «Gucci smokey eye» έχει γίνει η νέα μου εμμονή για τα πιο glam party looks

Το σκοτεινό «Gucci smokey eye» έχει γίνει η νέα μου εμμονή για τα πιο glam party looks

Ποδόσφαιρο, τένις και padel: Πώς 3 δημοφιλή αθλήματα γίνονται πιο βιώσιμα

Ποδόσφαιρο, τένις και padel: Πώς 3 δημοφιλή αθλήματα γίνονται πιο βιώσιμα

5 έξυπνες ιδέες για υγιεινά snacks που θα αλλάξουν τις καθημερινές σου συνήθειες

5 έξυπνες ιδέες για υγιεινά snacks που θα αλλάξουν τις καθημερινές σου συνήθειες

Έχεις μόνο ένα Σαββατοκύριακο στη Βαρκελώνη; Αυτά είναι όσα αξίζει να κάνεις

Έχεις μόνο ένα Σαββατοκύριακο στη Βαρκελώνη; Αυτά είναι όσα αξίζει να κάνεις

Ο Τραμπ δικαίωσε τον… Καραμανλή

Ο Τραμπ δικαίωσε τον… Καραμανλή

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Η «προστασία» που οπλίζει τα funds με εκτελεστό τίτλο

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Η «προστασία» που οπλίζει τα funds με εκτελεστό τίτλο

Η ενεργειακή κρίση… έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη

Η ενεργειακή κρίση… έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη