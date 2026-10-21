Η Tyla μετέτρεψε τους δρόμους του Λος Άντζελες σε ένα μεγάλο dance floor για το «THAT GIRL»

Η Tyla παρουσιάζει μια νέα, δυναμική οπτική εκδοχή του τραγουδιού της, γυρισμένη στο Λος Άντζελες, ως μέρος της παγκόσμιας περιοδείας της για το album «APOP»

Με μια ματιά Κυκλοφόρησε νέο music video για το τραγούδι «THAT GIRL» της Tyla, γυρισμένο στο Λος Άντζελες.

Η χορογραφία, επιμελημένη από τον Litchi HOV, αναδεικνύει τη δυναμική παρουσία της Tyla.

Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο album «APOP», που συνδυάζει pop και amapiano.

Η κυκλοφορία συμπίπτει με την έναρξη της παγκόσμιας περιοδείας της Tyla. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Tyla συνεχίζει να εντυπωσιάζει το κοινό της, αυτή τη φορά με την κυκλοφορία ενός νέου, εκρηκτικού music video για το τραγούδι της «THAT GIRL». Η οπτική αυτή δημιουργία, που έκανε πρεμιέρα την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, έρχεται να αντικαταστήσει την προηγούμενη animated εκδοχή, προσφέροντας μια πιο ρεαλιστική και γεμάτη ζωντάνια ερμηνεία του κομματιού.

Το video, σε σκηνοθεσία της Aerin Moreno, γυρίστηκε στο πολύβουο Λος Άντζελες. Η Tyla και οι χορευτές της μεταμορφώνουν έναν απλό υπαίθριο χώρο σε έναν ζωντανό καμβά ενέργειας και κίνησης. Ο στενός συνεργάτης της καλλιτέχνιδας, Litchi HOV, επιμελήθηκε τη χορογραφία, η οποία αναδεικνύει τη δυναμική σκηνική παρουσία της Tyla, διατηρώντας τον χορευτικό χαρακτήρα του τραγουδιού στο επίκεντρο. Η νέα αυτή προσέγγιση προσφέρει μια φρέσκια οπτική εμπειρία, συμπληρώνοντας αρμονικά την αισθητική του album «A*POP».

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«A*POP»: Μια γέφυρα ανάμεσα σε pop και amapiano

Το «THAT GIRL» αποτελεί μέρος του δεύτερου album της Tyla, «APOP». Το album αυτό χαρακτηρίζεται από έναν ευρηματικό συνδυασμό της pop μουσικής με το amapiano, ένα δημοφιλές μουσικό είδος που έχει τις ρίζες του στη Νότια Αφρική, πατρίδα της Tyla. Η κυκλοφορία του νέου video συμπίπτει με την έναρξη της μεγαλύτερης μέχρι σήμερα περιοδείας της ως headliner, στο πλαίσιο της οποίας παρουσιάζει το υλικό του «APOP» στο παγκόσμιο κοινό.

Η πρεμιέρα του music video έγινε κατά τη διάρκεια της δεύτερης από τις δύο sold out εμφανίσεις της Tyla στο O2 Academy Brixton του Λονδίνου. Αυτή η στρατηγική κυκλοφορία υπογραμμίζει τη σημασία του τραγουδιού και του album στην τρέχουσα δημιουργική πορεία της καλλιτέχνιδας, η οποία συνεχίζει να επεκτείνει την οπτική και ακουστική της ταυτότητα.

Μέσα από αυτή τη νέα οπτική, η Tyla αποκαλύπτει μια άλλη πτυχή του «THAT GIRL», ενισχύοντας την εικόνα της ως μιας ολοκληρωμένης performer που συνδυάζει μουσική, χορό και οπτική αφήγηση. Η επιλογή της Aerin Moreno για τη σκηνοθεσία και του Litchi HOV για τη χορογραφία, αποδεικνύει τη δέσμευση της Tyla να συνεργάζεται με ταλαντούχους δημιουργούς για να προσφέρει στο κοινό της μοναδικές καλλιτεχνικές εμπειρίες.

Η Tyla έχει ήδη αφήσει το στίγμα της στον μουσικό χώρο, και με το «A*POP» και το συνοδευτικό του οπτικό υλικό, επιβεβαιώνει τη θέση της ως μια από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες καλλιτέχνιδες της παγκόσμιας σκηνής. Η ικανότητά της να συνδυάζει διαφορετικά μουσικά είδη και να τα παρουσιάζει με φρέσκο και δυναμικό τρόπο, υπόσχεται πολλά για το μέλλον της καριέρας της.

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