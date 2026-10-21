Μουσική 21.10.2026

Η «Νύχτα εκτός ρυθμού» με τον Πέτρο Ιακωβίδη έρχεται αυτό το Σάββατο στον ΑΝΤ1

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Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, ο αγαπημένος καλλιτέχνης ανοίγει τον νέο κύκλο των Exclusive Live Events του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 με ένα μοναδικό live
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Ο Πέτρος Ιακωβίδης θα εμφανιστεί στο "Νύχτα εκτός ρυθμού" στον ΑΝΤ1, Σάββατο 24 Οκτωβρίου, στις 24:00.
  • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιτυχίες του καλλιτέχνη και αγαπημένα τραγούδια του ελληνικού ρεπερτορίου.
  • Ο Θοδωρής Μαραντίνης παρουσιάζει τον νέο κύκλο των Exclusive Live Events του ΡΥΘΜΟΥ 94.9.
  • Στη βραδιά συμμετείχαν ο Γιάννης Κατινάκης, ο Θωμάς Ζάμπρας και ο Θοδωρής Μαραντίνης.
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Ο Πέτρος Ιακωβίδης το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 24:00 στον ΑΝΤ1 θα μας χαρίσει μία δυναμική «Νύχτα εκτός ρυθμού» μέσα από ένα εκρηκτικό Exclusive Live Event.

Ο νέος κύκλος των Exclusive Live Events «Νύχτα εκτός ρυθμού» του ΡΥΘΜΟΥ 94.9, με παρουσιαστή τον Θοδωρή Μαραντίνη, έρχεται για ακόμα μία σεζόν να μας χαρίσει μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσικές επιτυχίες από αγαπημένους καλλιτέχνες.

ΝΥΧΤΑ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΟΥ_ΠΕΤΡΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ (3)

Ο Πέτρος Ιακωβίδης άνοιξε τη σεζόν του «Νύχτα εκτός ρυθμού» σε μία βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και ξεχωριστές στιγμές και χάρισε στο κοινό ένα δυναμικό μουσικό πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένες επιτυχίες!

Ο επιτυχημένος και επιδραστικός καλλιτέχνης βρέθηκε στον ΡΥΘΜΟ 94.9 και στο Cabaret Athens και παρουσίασε ένα δυνατό live με τις μεγάλες προσωπικές του επιτυχίες, αλλά και αγαπημένα τραγούδια από το ελληνικό ρεπερτόριο, παρασύροντας το κοινό σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό.

ΝΥΧΤΑ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΟΥ_ΠΕΤΡΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ (4)

Το opening act ανέλαβε ο ραδιοφωνικός παραγωγός του ΡΥΘΜΟΥ 94.9, Γιάννης Κατινάκης, ενώ ξεχωριστή ήταν και η στιγμή στο τέλος του live, όταν ο Θοδωρής Μαραντίνης ένωσε τη φωνή του με τον Πέτρο Ιακωβίδη στο τραγούδι «Πόσο» του Κωνσταντίνου Αργυρού. Τη δική του ξεχωριστή πινελιά στη βραδιά έδωσε και ο Θωμάς Ζάμπρας με ένα απολαυστικό stand-up comedy show.

Η «Νύχτα εκτός ρυθμού» θα συνεχίσει να μας χαρίζει αξέχαστες βραδιές με μοναδικές μουσικές εμπειρίες γεμάτες ΡΥΘΜΟ, φέρνοντας στη σκηνή αγαπημένους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής.

ΝΥΧΤΑ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΟΥ_ΠΕΤΡΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ (1)

«ΝΥΧΤΑ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΟΥ» με τον Πέτρο Ιακωβίδη – Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 24:00 στον ΑΝΤ1.

 

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Νύχτα εκτός ρυθμού Πέτρος Ιακωβίδης
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