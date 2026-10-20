Ο Swae Lee επιστρέφει στην Αυστραλία το 2027 με μια περιοδεία που θα συζητηθεί

Με μια ματιά Ο Swae Lee θα περιοδεύσει στην Αυστραλία τον Ιανουάριο του 2027 για να προωθήσει το σόλο άλμπουμ του "Same Difference".

Η περιοδεία περιλαμβάνει 5 συναυλίες σε Μελβούρνη, Σίδνεϊ, Μπρίσμπεϊν, Αδελαΐδα και Περθ.

Το άλμπουμ "Same Difference" περιέχει συνεργασίες με τους Post Malone, Jhené Aiko και French Montana.

Η προπώληση εισιτηρίων ξεκινά στις 22 Οκτωβρίου, με τη γενική διάθεση στις 23 Οκτωβρίου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Swae Lee, γνωστός για τις επιτυχίες του τόσο ως σόλο καλλιτέχνης όσο και ως μέλος του ντουέτου Rae Sremmurd, έχει ανακοινώσει επίσημα την επιστροφή του στην Αυστραλία για μια εθνική περιοδεία που θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2027. Η περιοδεία, που φέρει τον τίτλο «Same Difference Tour», θα υποστηρίξει την κυκλοφορία του πρώτου του ολοκληρωμένου σόλο άλμπουμ, Same Difference.

Η σειρά των 5 συναυλιών ξεκινά στις 6 Ιανουαρίου στο Forum της Μελβούρνης. Στη συνέχεια, ο Swae Lee θα εμφανιστεί στο Enmore Theatre του Σίδνεϊ στις 8 Ιανουαρίου και στο Fortitude Music Hall του Μπρίσμπεϊν στις 10 Ιανουαρίου. Οι σταθμοί στην Αδελαΐδα, στο Hindley Street Music Hall, και στο Περθ, στο Metro City, έχουν προγραμματιστεί για τις 12 και 13 Ιανουαρίου αντίστοιχα.

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Η διοργάνωση των συναυλιών γίνεται υπό την αιγίδα της Live Nation και ακολουθεί μια σειρά εμφανίσεων στην Ευρώπη στα τέλη του 2026. Η περιοδεία συμπίπτει με την κυκλοφορία του Same Difference, ενός άλμπουμ που σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στην προσωπική δισκογραφική πορεία του καλλιτέχνη. Στο άλμπουμ συμμετέχουν συνεργάτες όπως οι Post Malone, Jhené Aiko και French Montana, προσθέτοντας ποικιλία και βάθος στο ακουστικό αποτέλεσμα.

Η φωνή του Swae Lee έχει συνδεθεί με κάποιες από τις μεγαλύτερες crossover επιτυχίες της τελευταίας δεκαετίας. Η φήμη του απογειώθηκε αρχικά μαζί με τον αδερφό του, Slim Jxmmi, ως Rae Sremmurd. Το ντουέτο έφτασε στο Νο. 1 του Billboard Hot 100 το 2016 με το τραγούδι «Black Beatles», που περιλάμβανε τη συμμετοχή του Gucci Mane και παρέμεινε στην κορυφή για επτά εβδομάδες. Η επιτυχία του Swae Lee συνεχίστηκε και εκτός του συγκροτήματος. Το τραγούδι «Unforgettable» του French Montana, με τη συμμετοχή του Swae Lee, έφτασε στο Νο. 3 του Hot 100 το 2017, σηματοδοτώντας την πρώτη του κορυφαία δεκάδα εμφάνιση ως σόλο καλλιτέχνης.

Έναν χρόνο αργότερα, η συνεργασία του με τον Post Malone στο τραγούδι «Sunflower» από το soundtrack του Spider-Man: Into the Spider-Verse κατέκτησε την πρώτη θέση του Hot 100 τον Ιανουάριο του 2019. Το «Sunflower» έγινε το πρώτο Νο. 1 του Swae Lee ως σόλο καλλιτέχνης και παρέμεινε στο top 10 για 33 εβδομάδες, καθιερώνοντας τον ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μελωδικά ταλέντα της hip-hop σκηνής, ακόμη και πριν την κυκλοφορία του πρώτου του άλμπουμ. Επιπλέον, ο Swae Lee συνέβαλε στη συγγραφή του τραγουδιού «Sicko Mode» του Travis Scott, το οποίο επίσης έφτασε στην κορυφή του Hot 100 τον Δεκέμβριο του 2018. Αυτές οι συνεργασίες βοήθησαν στην εδραίωσή του ως ενός από τους πιο αναγνωρίσιμους καλλιτέχνες με μελωδική προσέγγιση στη χιπ-χοπ. Η προπώληση εισιτηρίων για την περιοδεία, μέσω της Live Nation, ξεκινά την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου στις 9 π.μ. (ώρα Αυστραλίας AEDT), ενώ η γενική διάθεση εισιτηρίων θα αρχίσει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις 10 π.μ. (ώρα Αυστραλίας AEDT).

Πρόγραμμα Συναυλιών Swae Lee – Same Difference Tour, Αυστραλία 2027:

6 Ιανουαρίου — Μελβούρνη — Forum

8 Ιανουαρίου — Σίδνεϊ — Enmore Theatre

10 Ιανουαρίου — Μπρίσμπεϊν — Fortitude Music Hall

12 Ιανουαρίου — Αδελαΐδα — Hindley Street Music Hall

13 Ιανουαρίου — Περθ — Metro City

Προπώληση Live Nation: Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου, 9 π.μ. AEDT. Γενική πώληση: Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, 10 π.μ. AEDT.

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