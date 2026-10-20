Google Cloud: Μεγάλη αναστάτωση στην Ευρώπη από τη βλάβη – Ποιες εφαρμογές και τράπεζες επηρεάζονται

Με μια ματιά Σημαντική διακοπή του Google Cloud επηρέασε ψηφιακές υπηρεσίες, εφαρμογές και τράπεζες στην Ευρώπη.

Επηρεάστηκαν πλατφόρμες όπως Revolut, Sky News, βρετανικά ταχυδρομεία και τράπεζες (HSBC, Halifax, Bank of Scotland).

Η βλάβη εντοπίστηκε κυρίως σε κέντρο δεδομένων του Google Cloud στο Λονδίνο.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι όλες οι δυσλειτουργίες συνδέονται άμεσα με το συγκεκριμένο τεχνικό περιστατικό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια σημαντική διακοπή υπηρεσιών του Google Cloud προκάλεσε αναστάτωση την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, επηρεάζοντας ψηφιακές υπηρεσίες, εφαρμογές και τραπεζικά συστήματα σε ευρωπαϊκές χώρες. Αν χρησιμοποιείς καθημερινά ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες, εφαρμογές στο κινητό ή ενημερωτικές πλατφόρμες, μια τέτοια βλάβη μπορεί να επηρεάσει την πρόσβασή σου σε υπηρεσίες που θεωρείς δεδομένες. Ανάμεσα στις πλατφόρμες που αντιμετώπισαν δυσλειτουργίες βρίσκονται η Revolut και το Sky News, ενώ προβλήματα αναφέρθηκαν και σε μεγάλα τραπεζικά ιδρύματα του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως η HSBC, η Halifax και η Bank of Scotland.

Την ίδια στιγμή, τα βρετανικά ταχυδρομεία συγκαταλέγονται στις υπηρεσίες που επηρεάστηκαν. Η Google επιβεβαίωσε ότι παρουσιάστηκαν προβλήματα σε πολλαπλές υπηρεσίες του Google Cloud, με τη βλάβη να εντοπίζεται κυρίως σε κέντρο δεδομένων της εταιρείας στο Λονδίνο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι όλες οι δυσλειτουργίες που καταγράφηκαν συνδέονται άμεσα με το συγκεκριμένο τεχνικό περιστατικό.

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Google Cloud: Ποιες υπηρεσίες αντιμετώπισαν προβλήματα

Η διακοπή του Google Cloud βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς επηρεάστηκαν υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται από εκατομμύρια ανθρώπους για διαφορετικές καθημερινές ανάγκες. Ανάμεσα στα ονόματα που συνδέθηκαν με τις αναφορές δυσλειτουργιών βρίσκονται η Revolut, το Sky News και τα βρετανικά ταχυδρομεία, ενώ προβλήματα αναφέρθηκαν και σε τραπεζικά συστήματα του Ηνωμένου Βασιλείου. Συγκεκριμένα, στη λίστα των τραπεζών που αντιμετώπισαν προβλήματα περιλαμβάνονται η HSBC, η Halifax και η Bank of Scotland. Οι αναφορές αυτές αναδεικνύουν πόσο σημαντική είναι η ομαλή λειτουργία των ψηφιακών υποδομών για υπηρεσίες που εξυπηρετούν καθημερινές συναλλαγές, ενημέρωση και άλλες βασικές δραστηριότητες. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η ταυτόχρονη εμφάνιση προβλημάτων σε διαφορετικές πλατφόρμες δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι όλες επηρεάστηκαν από την ίδια αιτία. Η ακριβής έκταση της διακοπής και η σύνδεση κάθε επιμέρους δυσλειτουργίας με το Google Cloud δεν έχουν επιβεβαιωθεί πλήρως.

Πού εντοπίζεται η βλάβη του Google Cloud

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η βλάβη εντοπίζεται κυρίως σε κέντρο δεδομένων της Google στο Λονδίνο. Η εταιρεία επιβεβαίωσε προβλήματα σε πολλαπλές υπηρεσίες του Google Cloud, μιας πλατφόρμας που παρέχει υποδομές και τεχνολογικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και ψηφιακές εφαρμογές. Όταν παρουσιάζονται προβλήματα σε τέτοιες υποδομές, οι επιπτώσεις ενδέχεται να γίνουν αισθητές σε διαφορετικές υπηρεσίες που βασίζονται σε αυτές για τη λειτουργία τους. Αυτό σημαίνει ότι μια τεχνική δυσλειτουργία δεν περιορίζεται απαραίτητα σε μία ιστοσελίδα ή εφαρμογή, αλλά μπορεί να συμπέσει χρονικά με προβλήματα σε διαφορετικές πλατφόρμες. Στην προκειμένη περίπτωση, πάντως, δεν υπάρχουν αρκετά επιβεβαιωμένα στοιχεία ώστε να αποδοθούν όλες οι αναφορές δυσλειτουργιών στο ίδιο κέντρο δεδομένων ή σε μία συγκεκριμένη αιτία. Για τον λόγο αυτό, χρειάζεται προσοχή στην αξιολόγηση της έκτασης του περιστατικού, μέχρι να υπάρξει σαφέστερη εικόνα για τις υπηρεσίες που επηρεάστηκαν.

Τι σημαίνει η διακοπή για τις ψηφιακές υπηρεσίες και τις τράπεζες

Η συγκεκριμένη διακοπή υπενθυμίζει πόσο στενά συνδεδεμένη είναι η καθημερινότητά σου με τις ψηφιακές υποδομές. Από την πρόσβαση σε τραπεζικές εφαρμογές μέχρι την ενημέρωση μέσω ειδησεογραφικών ιστοσελίδων, πολλές υπηρεσίες εξαρτώνται από σύνθετα τεχνολογικά συστήματα που λειτουργούν στο παρασκήνιο. Όταν μια υπηρεσία παρουσιάζει δυσλειτουργία, μπορεί να δυσκολευτείς να αποκτήσεις πρόσβαση σε αυτήν ή να χρησιμοποιήσεις ορισμένες από τις λειτουργίες της. Ωστόσο, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάθε πρόβλημα πρόσβασης οφείλεται στην ίδια βλάβη ή ότι επηρεάζονται όλες οι λειτουργίες μιας εφαρμογής. Αν αντιμετωπίζεις δυσκολίες με κάποια από τις υπηρεσίες που αναφέρονται, είναι προτιμότερο να ελέγξεις τις επίσημες ανακοινώσεις της αντίστοιχης εταιρείας για νεότερες πληροφορίες. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείς να ενημερωθείς για την κατάσταση της υπηρεσίας χωρίς να βασίζεσαι αποκλειστικά σε ανεπιβεβαίωτες αναφορές.

Google Cloud: Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για τη διακοπή

Η Google έχει επιβεβαιώσει προβλήματα σε πολλαπλές υπηρεσίες του Google Cloud, ενώ η βλάβη φαίνεται να εντοπίζεται κυρίως σε κέντρο δεδομένων της στο Λονδίνο. Παράλληλα, αναφέρθηκαν δυσλειτουργίες στη Revolut, στο Sky News, στα βρετανικά ταχυδρομεία και σε τράπεζες όπως η HSBC, η Halifax και η Bank of Scotland. Εκείνο που παραμένει αδιευκρίνιστο είναι αν όλες οι επιμέρους αναφορές συνδέονται άμεσα με το ίδιο τεχνικό πρόβλημα. Η έκταση των επιπτώσεων, καθώς και η πλήρης εικόνα για τις υπηρεσίες που επηρεάστηκαν, θα εξαρτηθούν από τις νεότερες ενημερώσεις των εμπλεκόμενων εταιρειών. Το περιστατικό της Τρίτης 20 Οκτωβρίου επαναφέρει, πάντως, στο προσκήνιο τη σημασία της αξιοπιστίας των ψηφιακών υποδομών, ιδιαίτερα όταν από τη λειτουργία τους εξαρτώνται τραπεζικές υπηρεσίες, εφαρμογές και πλατφόρμες που χρησιμοποιείς καθημερινά.

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