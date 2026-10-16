Elon Musk: Παρουσίασε το νέο Tesla Roadster που απογειώνεται και κινείται ανάποδα

Μάθε για το νέο Tesla Roadster, το ιπτάμενο αυτοκίνητο που παρουσίασε ο Elon Musk και αψηφά τη φυσική, με επιδόσεις που θυμίζουν ταινία

Με μια ματιά Η Tesla παρουσίασε το νέο Roadster, ικανό για απογείωση, κίνηση ανάποδα και εναέριους ελιγμούς.

Το όχημα χρησιμοποιεί σύστημα προώθησης με πεπιεσμένο αέρα και δέκα προωθητήρες, συνεργασία Tesla-SpaceX.

Το νέο Roadster επιτυγχάνει ρεκόρ επιτάχυνσης 0-96,6 χλμ./ώρα σε 0,81 δευτερόλεπτα.

Η παραγωγή του νέου Roadster αναμένεται να ξεκινήσει το 2028. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Tesla, υπό την καθοδήγηση του Elon Musk, παρουσίασε τα ξημερώματα της Παρασκευής ένα επαναστατικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το νέο Roadster, το οποίο, σύμφωνα με την εταιρεία, μπορεί να απογειώνεται από το έδαφος, να πραγματοποιεί περιστροφές στον αέρα και να κινείται ανάποδα. Η εντυπωσιακή παρουσίαση έλαβε χώρα στο Κέντρο Δοκιμών και Ανάπτυξης Πυραύλων της SpaceX στο Τέξας, μετατρέποντας την εκδήλωση σε ένα θέαμα που θύμισε περισσότερο ταινία επιστημονικής φαντασίας παρά συμβατική παρουσίαση αυτοκινήτου.

Η καρδιά της καινοτομίας του νέου Roadster χτυπά χάρη στη στενή συνεργασία της Tesla με την SpaceX. Οι μηχανικοί των δύο εταιρειών ανέπτυξαν ένα σύστημα προώθησης που βασίζεται σε πεπιεσμένο αέρα, αντικαθιστώντας τα παραδοσιακά καύσιμα. Το όχημα διαθέτει δέκα προωθητήρες, τροφοδοτούμενους από δύο δεξαμενές εξαιρετικά υψηλής πίεσης, οι οποίες περιέχουν περίπου 250 κιλά αέρα υπό πίεση.

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«Το αυτοκίνητο διαθέτει προωθητήρες ελέγχου προσανατολισμού και κύριους προωθητήρες στο πίσω μέρος. Ουσιαστικά μπορεί να πετάει σαν πύραυλος, να κάνει περιστροφές και απίστευτες ακροβατικές κινήσεις», δήλωσε ο Elon Musk. Ένα ακόμη αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό είναι η δυνατότητα των δεξαμενών να επανασυμπιέζουν αέρα μέσω του ίδιου του οχήματος, καθιστώντας την επαναπλήρωση ανεξάρτητη από ειδικά υλικά. «Δεν χρειάζεται κάποιο ιδιαίτερο καύσιμο. Το αυτοκίνητο μπορεί κυριολεκτικά να ξαναγεμίσει μόνο του τις δεξαμενές αέρα και να πραγματοποιεί αυτές τις κινήσεις όποτε το επιθυμείτε», εξήγησε ο Elon Musk.

Η παρουσίαση περιλάμβανε μια σειρά από εντυπωσιακές δοκιμές. Το Roadster κατάφερε να κινηθεί ανάποδα πάνω σε ειδική πίστα, χάρη σε ένα σύστημα αναρρόφησης στο κάτω μέρος του αμαξώματος που δημιουργεί υποπίεση, προσκολλώντας το όχημα στην επιφάνεια. Στη συνέχεια, πραγματοποίησε ελεγχόμενες πτήσεις, περιστροφές στον αέρα και προσγειώσεις με τη βοήθεια των προωθητήρων.

Roadster event livestream https://t.co/G0jU4mWfid — Tesla (@Tesla) October 15, 2026

Μία από τις πιο θεαματικές στιγμές ήταν όταν το Roadster εκτέλεσε άλμα πάνω από ένα φορτηγό Tesla Semi και άλλα μοντέλα της εταιρείας, εκτελώντας έναν εντυπωσιακό εναέριο ελιγμό. «Έχω δει πολλά πράγματα, αλλά κάτι τέτοιο δεν το έχω ξαναδεί», δήλωσε ο Elon Musk, εμφανώς εντυπωσιασμένος. Για λόγους ασφαλείας, κατά τη διάρκεια αυτών των εναέριων επιδείξεων, δεν υπήρχε άνθρωπος στο τιμόνι, αλλά μια φιγούρα Starman, όπως αυτή που είχε χρησιμοποιηθεί στο αρχικό Roadster που εκτοξεύθηκε στο διάστημα.

Ρεκόρ επιτάχυνσης και αεροδυναμική υπεροχή

Η δοκιμή επιτάχυνσης του νέου Roadster έθεσε νέα δεδομένα. Η Tesla ανακοίνωσε ότι το όχημα χρειάστηκε μόλις 0,81 δευτερόλεπτα για να επιταχύνει από στάση στα 96,6 χλμ./ώρα, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο του ενός δευτερολέπτου που είχε θέσει ο Elon Musk. Ο επικεφαλής της Tesla τόνισε ότι η τελική έκδοση παραγωγής αναμένεται να είναι ακόμη ταχύτερη.

Πέρα από τους προωθητήρες, το Roadster διαθέτει ένα προηγμένο σύστημα αεροδυναμικής πρόσφυσης με ισχυρούς ανεμιστήρες στο κάτω μέρος του αμαξώματος. Αυτό το σύστημα δημιουργεί υποπίεση, αυξάνοντας σημαντικά την πρόσφυση, ακόμη και σε χαμηλές ταχύτητες, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να παραμένει προσκολλημένο στο έδαφος ακόμη και όταν κινείται ανάποδα. Σύμφωνα με την εταιρεία, το σύστημα μπορεί να δημιουργεί δυνάμεις που αντιστοιχούν έως και σε 2g, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να κινείται ανάποδα και να αναπτύσσει πλευρικές επιταχύνσεις μεγαλύτερες από 2g στις στροφές.

Όσον αφορά την τελική ταχύτητα, ο Lars Moravy, αντιπρόεδρος Μηχανικής Οχημάτων της Tesla, ανέφερε ότι το Roadster μπορεί να ξεπεράσει τα 370 χλμ./ώρα, με την ελπίδα οι μηχανικοί να πετύχουν ακόμη υψηλότερη επίδοση. Ο Elon Musk εξέφρασε ακόμη μεγαλύτερη φιλοδοξία, αναφέροντας ότι θα ήθελε το Roadster να ξεπεράσει το μισό της ταχύτητας του ήχου, δηλαδή περίπου 610 χλμ./ώρα.

Η σχεδίαση του νέου Roadster, εμπνευσμένη από το αμερικανικό αναγνωριστικό αεροσκάφος SR-71 Blackbird, χαρακτηρίζεται από καθαρές γραμμές, χαμηλό βάρος και αεροδυναμική μορφή. Είναι διθέσιο, με καθίσματα ενσωματωμένα στο πλαίσιο για τη μείωση του βάρους, και διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα διεύθυνσης steer-by-wire. Η παραγωγή του νέου Roadster αναμένεται να ξεκινήσει το 2028, με την Tesla να υπόσχεται ότι θα αλλάξει για πάντα την αντίληψή μας για τις δυνατότητες ενός αυτοκινήτου.

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