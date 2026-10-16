Halle Berry: Η δικαστική ανατροπή με πρωταγωνιστή τον 12χρονο γιο της

Με μια ματιά Το δικαστήριο του Λος Άντζελες επέτρεψε στον 12χρονο γιο της Halle Berry να καταθέσει.

Ο πρώην σύζυγος της Halle Berry, Olivier Martinez, κατηγορεί την ηθοποιό για σωματική κακοποίηση του γιου τους.

Η Halle Berry αρνείται τις κατηγορίες και ισχυρίζεται ότι ο πρώην σύζυγός της χειραγωγεί το παιδί.

Η δικαστής προειδοποίησε τους γονείς να μην συζητούν την υπόθεση με το παιδί. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν παρακολουθείς τις σοκαριστικές εξελίξεις γύρω από τις προσωπικές διαμάχες των διασήμων του Hollywood, η υπόθεση που εμπλέκει την πασίγνωστη ηθοποιό Halle Berry και τον πρώην σύζυγό της Olivier Martinez πρόκειται να σε αφήσει άναυδη. Η δικαστική διαμάχη του πρώην ζευγαριού περνά πλέον σε ένα εντελώς νέο, εξαιρετικά ευαίσθητο και δραματικό στάδιο, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο του Los Angeles έκανε δεκτό το αίτημα του Olivier Martinez να καταθέσει ο 12χρονος γιος τους, Maceo. Η εξέλιξη αυτή έρχεται αμέσως μετά τις βαρύτατες καταγγελίες για σωματική κακοποίηση που διατύπωσε ο Γάλλος ηθοποιός σε βάρος της 60χρονης σταρ, προκαλώντας παγκόσμιο σάλο.

Η δικαστής Shelley Kaufman έκρινε ότι ο ανήλικος Maceo έχει το δικαίωμα να ακουστεί, διευκρινίζοντας ωστόσο πως η κατάθεσή του θα περιοριστεί αυστηρά στο πλαίσιο της εξέτασης των περιοριστικών μέτρων. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που έφερε στο φως η Daily Mail, η δικαστής απηύθυνε αυστηρότατη προειδοποίηση και στους δύο γονείς, υπενθυμίζοντάς τους πως απαγορεύεται αυστηρά να συζητούν με το παιδί οτιδήποτε αφορά την επιμέλεια ή τη δικαστική διαδικασία, ενώ υπογράμμισε πως ο ανήλικος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να καθοδηγηθεί ή να προετοιμαστεί για το τι θα καταθέσει.

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Η δικαστική αυτή ανατροπή πυροδοτήθηκε μετά τους ισχυρισμούς του Olivier Martinez ότι η Halle Berry άσκησε σωματική βία στον 12χρονο κατά τη διάρκεια περιστατικού που συνέβη στις 26 Σεπτεμβρίου 2026, ισχυριζόμενος πως η ηθοποιός πήδηξε πάνω στο παιδί και το έπιασε από τον λαιμό. Από την πλευρά της, η Halle Berry αρνείται κατηγορηματικά όλους τους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας πως ο πρώην σύζυγός της χειραγωγεί τον γιο τους για να τη βλάψει. Αν θέλεις να μάθεις όλες τις λεπτομέρειες για αυτή την ταραγμένη υπόθεση και τις δηλώσεις των δικηγόρων, συνέχισε να διαβάζει.

Οι βαρύτατες κατηγορίες και η αίτηση για περιοριστικά μέτρα

Ο Olivier Martinez κατάφερε να εξασφαλίσει προσωρινά περιοριστικά μέτρα σε βάρος της Halle Berry, περιγράφοντας με μελανά χρώματα το επεισόδιο της 26ης Σεπτεμβρίου 2026. Στα έγγραφα που κατατέθηκαν, υποστήριξε πως ο ίδιος ο Maceo ζήτησε να παρουσιάσει τη δική του πλευρά της ιστορίας στο δικαστήριο, θεωρώντας πως πρέπει να έχει την ευκαιρία να ακουστεί για όσα βίωσε εκείνο το βράδυ στο σπίτι της μητέρας του. Η πλευρά του Olivier Martinez επιμένει στο ότι είναι προς το συμφέρον του παιδιού να διαθέτει η δικαιοσύνη όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Οι ισχυρισμοί αυτοί έχουν δημιουργήσει ένα βαρύ κλίμα γύρω από την ηθοποιό, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις δυσκολότερες στιγμές της ιδιωτικής της ζωής.

Η αντίδραση της Halle Berry και οι κατηγορίες για χειραγώγηση

Από την πρώτη στιγμή, η Halle Berry αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε κατηγορία περί βίας, ζητώντας από το δικαστήριο να μην επιτρέψει την κατάθεση του 12χρονου γιου τους. Σε επίσημη δήλωσή της, η ηθοποιός σημείωσε πως το δικαστήριο θα έπρεπε τουλάχιστον να αξιολογήσει την αποδεικτική αξία μιας τέτοιας κατάθεσης, καταγγέλλοντας πως ο Olivier Martinez έχει καθοδηγήσει και χειραγωγήσει συστηματικά τον Maceo. Η νομική ομάδα της σταρ προσπάθησε να προστατεύσει τον ανήλικο από τη δημοσιότητα και την πίεση μιας δικαστικής αίθουσας. Ωστόσο, η απόφαση της δικαιοσύνης να επιτρέψει τη διαδικασία δείχνει πως οι αρχές προτάσσουν την άμεση διερεύνηση των καταγγελιών.

Η απάντηση των δικηγόρων και το μέλλον της υπόθεσης

Ο δικηγόρος του Olivier Martinez τοποθετήθηκε δημόσια, τονίζοντας πως ο πελάτης του θεωρεί απόλυτα αναγκαίο να γνωρίζει το δικαστήριο την αλήθεια για το τι συνέβη εκείνη τη νύχτα. Παράλληλα, άφησε αιχμές για τη στάση της ηθοποιού, αναφέροντας πως η αντίδικη πλευρά φαίνεται να φοβάται για το τι πραγματικά θα αποκαλύψει το παιδί στην κατάθεσή του. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και οι επόμενες ημέρες αναμένονται καθοριστικές για την εξέλιξη της επιμέλειας και των περιοριστικών μέτρων. Τα βλέμματα της δημοσιότητας παραμένουν στραμμένα στο Los Angeles αναμένοντας το αποτέλεσμα μιας κατάθεσης που μπορεί να αλλάξει τα πάντα.

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