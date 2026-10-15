Michael Douglas: Σε ποια θα αφήσει την περιουσία των 400 εκατομμυρίων δολαρίων

Με μια ματιά Ο Michael Douglas σκοπεύει να αφήσει την περιουσία του, αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων, στην σύζυγό του Catherine Zeta-Jones.

Η απόφαση αυτή συνδέεται με την επιθυμία του να διασφαλίσει τη διατήρηση της οικογενειακής κληρονομιάς στο Hollywood.

Η σκέψη της θνητότητας έχει γίνει πιο έντονη για τον Douglas μετά από περιπέτεια υγείας και την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων του.

Η Catherine Zeta-Jones αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της κινηματογραφικής ιστορίας και της οικογενειακής παρακαταθήκης των Douglas. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Michael Douglas φέρεται να έχει ήδη αρχίσει να σχεδιάζει το μέλλον της περιουσίας του, με την Catherine Zeta-Jones να βρίσκεται στο επίκεντρο των αποφάσεών του. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, σύμφωνα με δημοσίευμα που επικαλείται πηγή από το περιβάλλον του, σκοπεύει να αφήσει στη σύζυγό του την περιουσία του, η οποία υπολογίζεται στα 400 εκατομμύρια δολάρια. Έπειτα από περισσότερα από 25 χρόνια κοινής ζωής, το ζευγάρι φαίνεται πως έχει αρχίσει να σκέφτεται όχι μόνο το μέλλον του, αλλά και όσα θα αφήσει πίσω του.

Η απόφαση που αποδίδεται στον Michael Douglas δεν αφορά, ωστόσο, μόνο τα χρήματα. Ο ηθοποιός φέρεται να θέλει να διασφαλίσει ότι η οικογενειακή κληρονομιά, η οποία συνδέεται με μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα του Hollywood, θα συνεχίσει να έχει θέση στην ιστορία του κινηματογράφου. Η Catherine Zeta-Jones, με την οποία έχει αποκτήσει δύο παιδιά, τον Dylan και την Carys, φέρεται να προετοιμάζεται για έναν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση αυτής της παρακαταθήκης.

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Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η σκέψη της θνητότητας έχει γίνει πιο έντονη για τον Michael Douglas μετά την περιπέτεια της υγείας του το 2010, όταν διαγνώστηκε με καρκίνο της γλώσσας. Παράλληλα, η πρόσφατη κυκλοφορία των απομνημονευμάτων του, με τίτλο «One Helluva Ride», στις 6 Οκτωβρίου, τον έχει φέρει ξανά σε επαφή με τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής και της καριέρας του. Πλέον, το ενδιαφέρον του φαίνεται να στρέφεται περισσότερο στην οικογένειά του, στην κληρονομιά του και στην επόμενη ημέρα.

Catherine Zeta-Jones: Η περιουσία των 400 εκατομμυρίων δολαρίων

Όπως αναφέρει πηγή που φέρεται να γνωρίζει τις προθέσεις του ηθοποιού, ο Michael Douglas έχει συνειδητοποιήσει ότι ο πλούτος δεν μπορεί να τον ακολουθήσει μετά τον θάνατό του. Για αυτόν τον λόγο, φέρεται να επιθυμεί να μεταβιβάσει την περιουσία του στην Catherine Zeta-Jones, ώστε εκείνη να αναλάβει τη διαχείρισή της στο μέλλον. Μέχρι στιγμής, πάντως, οι πληροφορίες αυτές δεν αποτελούν επίσημη ανακοίνωση του ζευγαριού.

The secret to Catherine Zeta-Jones and Michael Douglas’ 25+ years of marriage? Kindness and laughter. ❤️ https://t.co/x6bm39SRXm — E! News (@enews) October 11, 2026

Η Catherine Zeta-Jones δεν θα αναλάμβανε μόνο τη διαχείριση μιας τεράστιας περιουσίας, αλλά και τη διατήρηση της ιστορίας της οικογένειας Douglas. Ο Michael είναι γιος του θρυλικού Kirk Douglas, ο οποίος πέθανε το 2020 σε ηλικία 103 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία κινηματογραφική πορεία. Η οικογένεια έχει συνδέσει το όνομά της με διαφορετικές γενιές του Hollywood και ο Michael φέρεται να θέλει αυτή η σύνδεση να παραμείνει ζωντανή.

Η μάχη του Michael Douglas με τον καρκίνο το 2010 φαίνεται πως επηρέασε βαθιά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη ζωή. Σύμφωνα με την πηγή, ο ηθοποιός σκέφτεται καθημερινά τη θνητότητα και επιθυμεί να αξιοποιήσει τον χρόνο του με τρόπο που έχει ουσιαστική αξία για τον ίδιο. Σε αυτή τη φάση, η συγγραφή των απομνημονευμάτων του και η συνταξιοδότηση δίπλα στην Catherine Zeta-Jones φέρονται να αποτελούν βασικές προτεραιότητές του.

Η ηλικία του πατέρα του αποτελεί, επίσης, σημείο αναφοράς για τον ίδιο. Όπως υποστηρίζει η πηγή, άνθρωποι από το περιβάλλον του αστειεύονται συχνά ότι, αφού ο Kirk Douglas έζησε μέχρι τα 103, ο γιος του θα μπορούσε να προσπαθήσει να ξεπεράσει αυτό το ρεκόρ. Για τον Michael, ωστόσο, η σχέση με τη θνητότητα φαίνεται να είναι πολύ πιο προσωπική και σύνθετη από μια απλή σύγκριση με τον πατέρα του.

Το όνομα Douglas και η κληρονομιά του Hollywood

Ο Michael Douglas φέρεται να αισθάνεται την ευθύνη να διασφαλίσει ότι η οικογενειακή ιστορία θα συνεχιστεί και μέσα από τις επόμενες γενιές. Η παρακαταθήκη αυτή περιλαμβάνει τόσο τις δικές του κινηματογραφικές επιτυχίες όσο και την πορεία του Kirk Douglas, ο οποίος άφησε το δικό του αποτύπωμα στη μεγάλη οθόνη. Τα δύο παιδιά του Michael και της Catherine, ο Dylan και η Carys, έχουν επίσης δείξει ενδιαφέρον για τον χώρο του θεάματος, γεγονός που δίνει ακόμη μεγαλύτερη σημασία στη συνέχεια της οικογενειακής ιστορίας.

Μέσα από τα απομνημονεύματά του, ο Michael Douglas αναφέρθηκε και στη σχέση του με τον πατέρα του, θυμούμενος μια χαρακτηριστική στιγμή μετά τη δική του νίκη στα Όσκαρ για την ταινία «Wall Street». Όταν κάποιος ρώτησε τον Kirk Douglas αν ένιωσε ζήλια επειδή ο γιος του κέρδισε ένα βραβείο που εκείνος δεν είχε κατακτήσει, η απάντηση που θυμάται ο Michael ήταν διαφορετική από ό,τι θα περίμενε κανείς. Ο πατέρας του αντιμετώπισε τη διάκριση ως μια μορφή συνέχειας από γενιά σε γενιά, μια στιγμή που αποτύπωνε τη σημασία της οικογενειακής κληρονομιάς.

Για τον Michael Douglas, λοιπόν, η περιουσία των 400 εκατομμυρίων δολαρίων είναι μόνο ένα μέρος όσων θέλει να αφήσει πίσω του. Η ιστορία της οικογένειάς του, οι ταινίες που σημάδεψαν την καριέρα του και η συνέχεια του ονόματος Douglas στο Hollywood φαίνεται να έχουν εξίσου μεγάλη σημασία. Και, αν οι πληροφορίες για τα σχέδιά του επιβεβαιωθούν, η Catherine Zeta-Jones θα έχει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση αυτής της κληρονομιάς.

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