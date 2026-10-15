Celeb News 15.10.2026

Dove Cameron – Damiano David: Οι νέες φωτογραφίες από τον γάμο τους στην Ιταλία είναι σαν παραμύθι

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Με φόντο την ιταλική εξοχή και μια ατμόσφαιρα βγαλμένη από παραμύθι, η Dove Cameron δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τον γάμο της
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Dove Cameron δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τον παραμυθένιο γάμο της με τον Damiano David στην Ιταλία.
  • Το ζευγάρι παντρεύτηκε στην Τοσκάνη, με τους εορτασμούς να διαρκούν αρκετές ημέρες.
  • Ο σκηνοθέτης Kenny Ortega τέλεσε την κύρια γαμήλια τελετή, ενώ το ζευγάρι επέλεξε εντυπωσιακές εμφανίσεις.
  • Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν ρομαντισμό, συγκίνηση και στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Dove Cameron συνεχίζει να μοιράζεται με τους θαυμαστές της τις πιο όμορφες στιγμές από τον γάμο της με τον Damiano David και κάθε νέα φωτογραφία μάς μεταφέρει λίγο πιο κοντά στη μαγική ατμόσφαιρα της ξεχωριστής τους ημέρας. Η Dove Cameron δημοσίευσε νέα στιγμιότυπα από την παραμυθένια γαμήλια γιορτή τους στην Ιταλία, δίνοντας στο κοινό μια ακόμη ευκαιρία να δει λεπτομέρειες από μια περίσταση γεμάτη ρομαντισμό, συγκίνηση και αγαπημένα πρόσωπα.

https://www.instagram.com/dovecameron/
https://www.instagram.com/dovecameron/

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στην Τοσκάνη τον Σεπτέμβριο, με τους εορτασμούς να διαρκούν αρκετές ημέρες και να συνδυάζουν την ιταλική κομψότητα με μια ιδιαίτερα προσωπική αισθητική. Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν και η παρουσία του Kenny Ortega, του σκηνοθέτη της σειράς ταινιών «Descendants», ο οποίος ανέλαβε να τελέσει την κύρια γαμήλια τελετή.

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Η Dove Cameron είχε ήδη μοιραστεί φωτογραφίες από τον πολιτικό γάμο της με τον Damiano, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου στο ιστορικό δημαρχείο του Montalcino. Δύο ημέρες αργότερα, το ζευγάρι γιόρτασε ξανά την ένωσή του με μια μεγαλύτερη τελετή στο Castiglion del Bosco, μέσα σε ένα σκηνικό που έμοιαζε βγαλμένο από ρομαντική ταινία. Η κύρια γιορτή περιλάμβανε λευκά υφάσματα, λουλούδια και εντυπωσιακές λεπτομέρειες που έδεναν αρμονικά με το τοπίο της Τοσκάνης.

https://www.instagram.com/dovecameron/
https://www.instagram.com/dovecameron/
https://www.instagram.com/dovecameron/
https://www.instagram.com/dovecameron/
https://www.instagram.com/dovecameron/
https://www.instagram.com/dovecameron/

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε και η εμφάνιση της Dove Cameron, η οποία επέλεξε ένα νυφικό Valentino με αιθέρια γραμμή και ένα πέπλο διακοσμημένο με κεντήματα που παρέπεμπαν σε αστερισμούς. Ο Damiano David κινήθηκε σε πιο κλασικές γραμμές, επιλέγοντας ένα κομψό κοστούμι Giorgio Armani. Οι διαφορετικές εμφανίσεις τους κατά τη διάρκεια των εορτασμών ανέδειξαν το προσωπικό στιλ τους, ενώ οι φωτογραφίες αποκάλυψαν τόσο τις επίσημες στιγμές όσο και τις πιο αυθόρμητες πλευρές της γιορτής.

https://www.instagram.com/dovecameron/
https://www.instagram.com/dovecameron/
https://www.instagram.com/dovecameron/
https://www.instagram.com/dovecameron/
https://www.instagram.com/dovecameron/
https://www.instagram.com/dovecameron/

Για τη Dove Cameron, πάντως, η ημέρα δεν είχε σημασία μόνο για τις εντυπωσιακές εικόνες, αλλά κυρίως για τους ανθρώπους που βρέθηκαν κοντά της. Ο Kenny Ortega, με τον οποίο συνεργάστηκε στις ταινίες «Descendants», είχε έναν ιδιαίτερα συγκινητικό ρόλο στην τελετή, ενώ μετά τον γάμο εξέφρασε δημόσια τη χαρά του και ευχήθηκε στο ζευγάρι μια κοινή ζωή γεμάτη αγάπη και όμορφες περιπέτειες.

Και κάπως έτσι, κάθε νέα ανάρτηση της Dove Cameron γίνεται μια μικρή επιστροφή σε εκείνες τις ημέρες στην Ιταλία. Από τις κομψές γαμήλιες εμφανίσεις μέχρι τις τρυφερές στιγμές με τους αγαπημένους τους, οι φωτογραφίες αποτυπώνουν έναν γάμο που συνδύασε τη λάμψη με το συναίσθημα. Για τους θαυμαστές της, είναι μια ευκαιρία να δουν ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες από μια ξεχωριστή στιγμή στη ζωή της και να μοιραστούν τη χαρά της για το νέο κεφάλαιο που ξεκινά μαζί με τον Damiano David.

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Damiano David Dove Cameron
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