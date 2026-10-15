City Guide 15.10.2026

Becoming DIVA: Μια site-specific performance στο Μουσείο Μαρία Κάλλας

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Το Becoming DIVA επιστρέφει τον Νοέμβριο του 2026 στο Μουσείο Μαρία Κάλλας στην Αθήνα με μια ξεχωριστή performance που συνδυάζει ξενάγηση και μουσική
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Το Becoming DIVA είναι μια site-specific performance στο Μουσείο Μαρία Κάλλας.
  • Η performance διερευνά την ταυτότητα, την αυτοδιάθεση και την ελευθερία της μεταμόρφωσης.
  • Συνδυάζει στοιχεία ξενάγησης, performance και μουσικής, μετατρέποντας το μουσείο σε πεδίο δράσης.
  • Παρουσιάζεται τις Κυριακές του Νοεμβρίου 2026, με αφετηρία τη ζωή της Μαρίας Κάλλας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αυτόν τον Νοέμβριο, το Becoming DIVA επιστρέφει στο Μουσείο Μαρία Κάλλας Δήμου Αθηναίων και μετατρέπει τη γνωστή μουσειακή διαδρομή σε ένα πεδίο ζωντανής δράσης, μεταμόρφωσης και αναζήτησης. Με αφετηρία τη ζωή και τη δημόσια εικόνα της Μαρίας Κάλλας, η performance διερευνά όσα επιλέγουμε να κρατήσουμε, όσα αφήνουμε πίσω και τις διαφορετικές εκδοχές του εαυτού που διεκδικούμε στην πορεία.

Becoming DIVA_POSTER_Maria Callas Museum

Συνδυάζοντας στοιχεία ξενάγησης, performance και μουσικής, το έργο προσκαλεί το κοινό σε μια διαφορετική περιήγηση μέσα στον χώρο του μουσείου, όπου η βιογραφία της Μαρίας Κάλλας γίνεται αφορμή για έναν πιο προσωπικό και ταυτόχρονα συλλογικό στοχασμό γύρω από το δικαίωμα να επαναπροσδιορίζει κανείς τον εαυτό του.

Η πρωτότυπη παραγωγή του Μουσείου Μαρία Κάλλας, σε δραματουργία της Δανάης Μέγα και του Στρατή Νταλαγιώργου, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο του Athens Pride 2026 και επιστρέφει τις Κυριακές του Νοεμβρίου 2026, ανοίγοντας ξανά έναν διάλογο γύρω από την ταυτότητα, την αυτοδιάθεση και την ελευθερία της μεταμόρφωσης.

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Περιγραφή παράστασης

Becoming DIVA
Μια site-specific performance στο Μουσείο Μαρία Κάλλας

Αν μπορούσες να αφήσεις πίσω σου μονάχα μία εκδοχή του εαυτού σου μέσα σε ένα μουσείο, ποια θα ήταν;

Μια επίσκεψη στο Μουσείο Μαρία Κάλλας μετατρέπεται σταδιακά σε κάτι απρόβλεπτο. Οι αίθουσες ενεργοποιούνται, οι αφηγήσεις διαρρηγνύονται και η ζωή της Κάλλας παύει να παρουσιάζεται ως βιογραφία και γίνεται ένα πεδίο επιτόπου μεταμόρφωσης.

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Το Becoming DIVA είναι μια site-specific performance που κινείται ανάμεσα στην ξενάγηση, το happening και τη βιωματική τελετουργία. Τα εκθέματα, οι διαδρομές και οι ίδιοι οι χώροι του μουσείου αποτελούν πλέον ζωντανά σκηνικά τοπία που συνομιλούν διαρκώς με τα σώματα, τις φωνές, τους θεατές. Το μουσείο μετουσιώνεται, έτσι, σε έναν ενδιάμεσο χώρο, όπου το προσωπικό και το συλλογικό συνυπάρχουν για λίγο, χωρίς σαφή όρια.

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Και κάπου ανάμεσα στα εκθέματα, τις σιωπές και τις φωνές, η έννοια της «ντίβας» απογυμνώνεται από τον μύθο της και επιστρέφει σε κάτι πιο ανθρώπινο, την ανάγκη να γίνει κανείς αυτό που ακόμη δεν τολμά.

Συντελεστές

Σύλληψη Ιδέας: Στρατής Νταλαγιώργος
Δραματουργία: Δανάη Μέγα, Στρατής Νταλαγιώργος
Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Δανάη Μέγα
Ερμηνεία: Γιάννης Σίμος
Διοργάνωση – Δημιουργική παραγωγή: Μουσείο Μαρία Κάλλας, Μορφούλα Γαλοπούλου, Υπεύθυνη Καλλιτεχνικών Δράσεων και Εμπλοκής Κοινότητας

Πληροφορίες

Ημερομηνίες: Κυριακές, 1, 8, 15, 22 Νοεμβρίου 2026
Ώρα: 19:00
Διάρκεια: 1 ώρα

Κόστος: 17€ γενική είσοδος, 14€ μειωμένο Α (νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, άτομα 65 ετών και άνω), 7€ μειωμένο Β (ΑμεΑ και συνοδοί), με επίδειξη του αντίστοιχου δικαιολογητικού στο ταμείο του μουσείου

Σημειώσεις:

● Η παράσταση συνίσταται για άτομα άνω των 14 ετών

● Η παράσταση είναι προσβάσιμη σε άτομα με κινητικές αναπηρίες ή κινητικούς περιορισμούς

Απαραίτητη η προκράτηση θέσης μέσω more.com: https://www.more.com/gr-el/tickets/happenings/becoming-diva-mia-site-specific-performance/

Χορηγοί Επικοινωνίας Μουσείου Μαρία Κάλλας: Mad & Mad Radio 106,2

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becoming diva μουσείο Κάλλας
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