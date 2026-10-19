Από το ghosting μέχρι τα situationships: Το νέο vidcast του MAD, «Wake Up Call» βάζει στο μικροσκόπιο τις σύγχρονες σχέσεις

Το νέο vidcast του MAD, «Wake Up Call», ξεκινά με τη Μαρία Ιωάννα Σιγαλού και την Ιόλη Βάρτσου να συζητούν για το dating, το ghosting και τις σύγχρονες σχέσεις

Με μια ματιά Το νέο vidcast «Wake Up Call» του MAD εξετάζει τις σύγχρονες σχέσεις και τις δυσκολίες του dating.

Η αφθονία επιλογών, το Instagram screening και οι αυξημένες προσδοκίες δυσχεραίνουν την ουσιαστική σύνδεση.

Αναλύονται όροι όπως ghosting, zombing και situationships, που περιγράφουν τις ασαφείς σύγχρονες γνωριμίες.

Η κούραση από το dating και η πίεση για τελειότητα πριν τη σχέση είναι βασικά θέματα συζήτησης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Πότε έγινε τόσο δύσκολο να γνωρίσεις κάποιον, να βγεις ένα ραντεβού και να δεις πού μπορεί να οδηγήσει; Αυτό ακριβώς το ερώτημα πιάνουν η Μαρία Ιωάννα Σιγαλού (Mary Jo) και η Ιόλη Βάρτσου στο πρώτο επεισόδιο του «Wake Up Call», του νέου vidcast του MAD που ανοίγει συζητήσεις γύρω από όσα απασχολούν τη νέα γενιά. Με προσωπικές εμπειρίες, χιούμορ και αρκετές αλήθειες που μπορεί να σου φανούν γνώριμες, οι δύο παρουσιάστριες μπαίνουν στο χάος του σύγχρονου dating και προσπαθούν να καταλάβουν γιατί, ενώ έχουμε περισσότερους τρόπους να γνωρίσουμε ανθρώπους από ποτέ, η ουσιαστική σύνδεση μοιάζει όλο και πιο δύσκολη.

Το «Wake Up Call» δεν περιορίζεται στις σχέσεις. Πιάνει ανοιχτά θέματα όπως οι φιλίες, τα social media, η ψυχική υγεία, η δουλειά, η αυτοπεποίθηση και τα μικρά ή μεγάλα άγχη της καθημερινότητας. Στην πρώτη του συζήτηση, όμως, το dating γίνεται η αφορμή για να αναγνωρίσουμε μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές αντιφάσεις της εποχής μας.

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Θεωρητικά, σήμερα είναι πιο εύκολο από ποτέ να γνωρίσεις κάποιον. Τα social media και οι εφαρμογές γνωριμιών προσφέρουν αμέτρητες επιλογές, ενώ μια πρώτη επαφή μπορεί να ξεκινήσει με ένα απλό follow ή ένα μήνυμα. Κι όμως, αυτή η αφθονία επιλογών δεν σημαίνει απαραίτητα ότι βρίσκουμε πιο εύκολα αυτό που ψάχνουμε.

Όπως συζητούν οι 2 παρουσιάστριες, όταν υπάρχουν διαρκώς νέες επιλογές μπροστά μας, μπορεί να δυσκολευόμαστε να αποφασίσουμε αν θέλουμε πραγματικά να δώσουμε μια ευκαιρία σε κάποιον. Είναι λίγο σαν να στέκεσαι μπροστά σε ένα ράφι γεμάτο σοκολάτες: όσο περισσότερες επιλογές έχεις, τόσο περισσότερο μπορεί να σκέφτεσαι αν υπάρχει κάτι καλύτερο λίγο πιο δίπλα. Και κάπως έτσι, το dating μετατρέπεται από μια διαδικασία γνωριμίας σε μια ατελείωτη αναζήτηση του ιδανικού ανθρώπου.

Instagram screening, checklists και red flags

Ένα από τα θέματα που απασχολούν το επεισόδιο είναι το λεγόμενο Instagram screening: η συνήθεια να εξετάζουμε το προφίλ κάποιου πριν καν συναντηθούμε μαζί του. Από τις φωτογραφίες και τα stories μέχρι τους ανθρώπους που ακολουθεί, όλα μπορεί να γίνουν στοιχεία για να σχηματίσουμε μια πρώτη εικόνα.

Το πρόβλημα ξεκινά όταν αυτή η εικόνα γίνεται τόσο καθοριστική, ώστε να αποφασίζουμε εκ των προτέρων αν κάποιος μας ενδιαφέρει, χωρίς να έχουμε την ευκαιρία να τον γνωρίσουμε στην πραγματικότητα. Γιατί άλλο το προφίλ ενός ανθρώπου και άλλο το πώς αισθάνεσαι όταν κάθεσαι απέναντί του.

Την ίδια στιγμή, τα standards και οι λίστες με όσα θέλουμε από έναν σύντροφο μοιάζουν να μεγαλώνουν. Φυσικά, είναι σημαντικό να ξέρεις τι αναζητάς και να μην κάνεις εκπτώσεις σε θέματα όπως ο σεβασμός, η καλοσύνη και η συναισθηματική διαθεσιμότητα. Όταν, όμως, κάθε μικρή λεπτομέρεια γίνεται λόγος αποκλεισμού, υπάρχει ο κίνδυνος να απορρίπτουμε ανθρώπους πριν προλάβουμε να ανακαλύψουμε ποιοι είναι.

Άλλωστε, είναι άλλο να αναγνωρίζεις ένα πραγματικό red flag και άλλο να θεωρείς ότι ένα διαφορετικό στιλ, μια συνήθεια ή ακόμη και ένα ρούχο αρκούν για να αποκλείσεις κάποιον. Το ζητούμενο δεν είναι να χαμηλώσεις τα standards σου, αλλά να ξεχωρίσεις όσα έχουν πραγματική σημασία από όσα απλώς δεν ταιριάζουν στην εικόνα που έχεις ήδη δημιουργήσει στο μυαλό σου.

Ghosting, zombing και situationships: Το λεξιλόγιο του σύγχρονου dating

Αν έχεις προσπαθήσει να παρακολουθήσεις τις σύγχρονες ερωτικές γνωριμίες, πιθανότατα έχεις συναντήσει όρους που περιγράφουν σχεδόν κάθε πιθανό σενάριο. Στο επεισόδιο γίνεται αναφορά σε φαινόμενα όπως το ghosting, το zombing, τα nanoships και τα situationships, που έχουν γίνει μέρος της συζήτησης γύρω από τις σχέσεις.

Το ghosting είναι όταν κάποιος εξαφανίζεται χωρίς εξήγηση, διακόπτοντας ξαφνικά την επικοινωνία. Το zombing περιγράφει την επιστροφή ενός ατόμου που είχε προηγουμένως εξαφανιστεί, ενώ το nanoship αφορά μια πολύ σύντομη γνωριμία ή σύνδεση. Από την άλλη, το situationship είναι εκείνη η ασαφής κατάσταση ανάμεσα στη φιλία και τη σχέση, όπου υπάρχει κάτι ερωτικό, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς συμβαίνει ή πού οδηγείται.

Οι όροι μπορεί να αλλάζουν, όμως η σύγχυση παραμένει γνώριμη: τι θέλει ο άλλος, τι θέλουμε εμείς και πότε μια γνωριμία αποκτά ουσιαστικό νόημα; Και κάπου ανάμεσα στα μηνύματα που μένουν αναπάντητα και στις σχέσεις που δεν ορίζονται ποτέ, το dating αρχίζει να κουράζει.

Όταν κουράζεσαι να ξεκινάς από την αρχή

Η dating fatigue, δηλαδή η κούραση από τις συνεχείς γνωριμίες, είναι ακόμη ένα κομμάτι της συζήτησης. Τα πρώτα ραντεβού συχνά σημαίνουν τις ίδιες ερωτήσεις, τις ίδιες συστάσεις και την προσπάθεια να καταλάβεις αν υπάρχει χημεία με έναν άνθρωπο που μόλις γνώρισες.

Κάθε φορά ξεκινάς από το μηδέν, επενδύεις χρόνο και ενέργεια και προσπαθείς να δείξεις τον εαυτό σου, χωρίς να ξέρεις αν θα υπάρξει συνέχεια. Αν σε αυτό προσθέσεις και τον φόβο της απόρριψης, γίνεται πιο εύκολο να αναρωτηθείς αν αξίζει να προσπαθήσεις ξανά.

Η Μαρία Ιωάννα (Mary Jo) και η Ιόλη Βάρτσου προσεγγίζουν το θέμα και μέσα από τις διαφορετικές προσωπικές τους εμπειρίες: η Μαρία Ιωάννα (Mary Jo) βρίσκεται σε σχέση εδώ και 7 χρόνια, ενώ η Ιόλη είναι single για αντίστοιχο διάστημα. Αυτή η αντίθεση δίνει στη συζήτηση δύο διαφορετικές οπτικές για το πώς βιώνουμε τις σχέσεις και την εργένικη ζωή.

Πρέπει πρώτα να γίνεις η τέλεια εκδοχή του εαυτού σου;

Στην προσπάθεια να βελτιώσουμε τη ζωή μας, μπορεί εύκολα να καταλήξουμε να αντιμετωπίζουμε την προσωπική εξέλιξη σαν προϋπόθεση για να μπούμε σε μια σχέση. Πρέπει πρώτα να νιώσουμε απόλυτα καλά με τον εαυτό μας, να έχουμε λύσει όλα μας τα ζητήματα και να έχουμε φτάσει στην ιδανική εκδοχή μας. Μόνο τότε, υποτίθεται, θα είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε τη ζωή μας με κάποιον άλλο.

Όμως, η πραγματικότητα δεν λειτουργεί πάντα έτσι. Μια σχέση μπορεί να γίνει και χώρος εξέλιξης, αρκεί να υπάρχει διάθεση για επικοινωνία, αμοιβαία προσπάθεια και σεβασμός. Δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος για να αγαπήσεις ή να αγαπηθείς.

Παράλληλα, όταν συνηθίζεις να είσαι single, δημιουργείς τη δική σου καθημερινότητα, τους ρυθμούς και τις συνήθειές σου. Το να αφήσεις χώρο για έναν άλλον άνθρωπο μπορεί να μοιάζει δύσκολο, ειδικά αν έχεις μάθει να λειτουργείς ανεξάρτητα. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι πρέπει να αναζητάς διαρκώς μια σχέση, αλλά ότι αξίζει να αναρωτηθείς αν η μοναχικότητα είναι μια συνειδητή επιλογή ή ένας τρόπος να αποφύγεις την αβεβαιότητα μιας νέας γνωριμίας.

Ίσως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της συζήτησης είναι η ιδέα ότι δεν χρειάζεται να νιώσεις τα πάντα από την πρώτη στιγμή. Η προσδοκία για άμεση χημεία, ενθουσιασμό και εκείνη την κινηματογραφική σπίθα μπορεί να μας κάνει να απορρίπτουμε γνωριμίες που θα είχαν ενδιαφέρον αν τους δίναμε λίγο περισσότερο χρόνο.

Η έλξη δεν εμφανίζεται πάντα με τον ίδιο τρόπο. Μερικές φορές υπάρχει από την πρώτη ματιά και άλλες φορές χτίζεται σταδιακά, μέσα από την επικοινωνία και τις κοινές εμπειρίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να πιέσεις τον εαυτό σου να ενδιαφερθεί για κάποιον, αλλά ότι ένα ραντεβού δεν χρειάζεται απαραίτητα να καταλήξει σε μια ξεκάθαρη απάντηση για το αν υπάρχει μέλλον. Το σημαντικό είναι να αφήνεις περιθώριο για το απρόβλεπτο, χωρίς να αγνοείς όσα πραγματικά θέλεις και χρειάζεσαι.

Το «Wake Up Call» μάς θυμίζει να δίνουμε χώρο στις γνωριμίες

Με αφορμή το dating, η Μαρία Ιωάννα (Mary Jo) και η Ιόλη Βάρτσου ανοίγουν μια συζήτηση που ξεπερνά τις ερωτικές σχέσεις και αγγίζει τον τρόπο με τον οποίο συνδεόμαστε σήμερα με τους άλλους. Σε μια καθημερινότητα γεμάτη επιλογές, προσδοκίες και πληροφορίες, μπορεί να αναλύουμε τόσο πολύ κάθε πιθανή γνωριμία, ώστε τελικά να μην της δίνουμε την ευκαιρία να εξελιχθεί.

Το «Wake Up Call» του MAD έρχεται να πιάσει αυτά τα θέματα χωρίς υπερβολική σοβαροφάνεια, με χιούμορ και αναφορές σε καταστάσεις που πολλοί από εμάς έχουμε ζήσει ή συζητήσει με την παρέα μας.

Και το ερώτημα που μένει είναι απλό: μήπως υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που θα μπορούσαν να μας ενδιαφέρουν, αλλά δεν βγαίνουμε αρκετά ώστε να τους συναντήσουμε; Δεν είναι κάθε ραντεβού μια ιστορία αγάπης, ούτε κάθε γνωριμία χρειάζεται να οδηγήσει κάπου. Μερικές φορές, όμως, το μόνο που χρειάζεται είναι να κάνεις λίγο χώρο για το ενδεχόμενο να εκπλαγείς.

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