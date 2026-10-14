Ο Λάζαρος Καραούλης στο Talk to Mad: «Θέλουμε το Athens Way να γίνει ένας τρόπος μετακίνησης»

Ο Λάζαρος Καραούλης μιλά στο Talk to Mad για το Athens Way, τις νέες λειτουργίες της εφαρμογής και το μέλλον των μετακινήσεων στην Αθήνα

Με μια ματιά Το Athens Way είναι νέα εφαρμογή για διευκόλυνση οδηγών στην Αθήνα, με στόχο απλούστερες και οργανωμένες μετακινήσεις.

Η ΔΑΕΜ Α.Ε. υλοποιεί ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Αθηναίων, προσφέροντας νέες υπηρεσίες και εκπαίδευση σε πολίτες.

Η εφαρμογή επιτρέπει ανανέωση χρόνου στάθμευσης και πληροφορίες για διαθέσιμες θέσεις στο πάρκινγκ Κοτζιά.

Στα μελλοντικά σχέδια περιλαμβάνεται η διασύνδεση του Athens Way με τη δημοτική συγκοινωνία για πολλαπλές επιλογές μετακίνησης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η καθημερινή μετακίνηση στο κέντρο της Αθήνας, η αναζήτηση μιας διαθέσιμης θέσης στάθμευσης και η ανάγκη για γρήγορη πρόσβαση στις υπηρεσίες του Δήμου αποτελούν ζητήματα που απασχολούν χιλιάδες πολίτες. Σε μια πόλη με έντονη κινητικότητα, αυξημένες ανάγκες και διαρκώς μεταβαλλόμενους ρυθμούς, η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της καθημερινότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, το Athens Way έρχεται να συγκεντρώσει σε μία εφαρμογή περισσότερες δυνατότητες για τους οδηγούς, με στόχο να περιορίσει την ταλαιπωρία και να κάνει τις μετακινήσεις πιο απλές και οργανωμένες.

Με αφορμή τη λειτουργία της νέας εφαρμογής, ο Λάζαρος Καραούλης, διευθύνων σύμβουλος της ΔΑΕΜ Α.Ε., βρέθηκε καλεσμένος της Αθηνάς Κλήμη στην εκπομπή Talk to Mad, όπου μίλησε για τη φιλοσοφία πίσω από το Athens Way, τις αλλαγές που έχουν ήδη γίνει στις δημοτικές υπηρεσίες και τις νέες δυνατότητες που σχεδιάζονται για το επόμενο διάστημα. Από την αναβάθμιση των δημοτικών χώρων στάθμευσης μέχρι την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και τη σύνδεση διαφορετικών τρόπων μετακίνησης, η συζήτηση ανέδειξε την προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα πιο ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον για την πόλη.

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ΔΑΕΜ Α.Ε. και ψηφιακός μετασχηματισμός με επίκεντρο τον πολίτη

Αρχικά, ο Λάζαρος Καραούλης εξήγησε τον ρόλο της ΔΑΕΜ Α.Ε., της αναπτυξιακής εταιρείας του Δήμου Αθηναίων, η οποία έχει την ευθύνη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την τεχνολογική υποστήριξη των δημοτικών υπηρεσιών. Όπως ανέφερε, η εταιρεία ασχολείται τόσο με τη συντήρηση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων όσο και με τον σχεδιασμό νέων ψηφιακών εργαλείων, επιδιώκοντας να κάνει την επαφή των πολιτών με τον Δήμο πιο εύκολη και αποτελεσματική.

«Ουσιαστικά είμαστε υπεύθυνοι για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου. Ό,τι έχει να κάνει με τεχνολογική εξέλιξη και τεχνολογία το συντηρούμε εμείς», σημείωσε, περιγράφοντας παράλληλα την προσπάθεια για τη δημιουργία υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάγκη εξοικείωσης όλων των ηλικιακών ομάδων με τις νέες τεχνολογίες. Όπως εξήγησε, μετά την πανδημία επιταχύνθηκε η ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν πολίτες που δυσκολεύονται να τις χρησιμοποιήσουν. Για τον λόγο αυτό, η ΔΑΕΜ υλοποίησε δράσεις εκπαίδευσης στις Λέσχες Φιλίας του Δήμου Αθηναίων, με στόχο να βοηθήσει μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους να εξοικειωθούν με εφαρμογές και βασικές ψηφιακές λειτουργίες.

«Από τη στιγμή που αναλάβαμε, είδαμε ότι υπάρχει αυτό το κενό. Έτσι, πήγαμε στις Λέσχες Φιλίας, όπου οι μεγαλύτεροι άνθρωποι αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες στη χρήση της τεχνολογίας, και οργανώσαμε μαθήματα για να τους βοηθήσουμε να χρησιμοποιούν αυτές τις εφαρμογές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στον επίσημο ιστότοπο του Δήμου Αθηναίων. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συγκέντρωση της πληροφορίας σε ένα πιο ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον αποσκοπεί στο να μη χρειάζεται ο πολίτης να αναζητά απαντήσεις σε πολλαπλές ιστοσελίδες.

Athens Way η εφαρμογή που θέλει να κάνει το πάρκινγκ πιο εύκολο

Το βασικό μέρος της συζήτησης επικεντρώθηκε στο Athens Way, τη νέα εφαρμογή που διαδέχθηκε το My Athens Pass, το οποίο λειτουργούσε για περίπου οκτώ χρόνια. Όπως εξήγησε ο Λάζαρος Καραούλης, η παλαιότερη εφαρμογή είχε αρχίσει να παρουσιάζει δυσκολίες στη χρήση της, με αποτέλεσμα να σχεδιαστεί μια νέα λύση, με περισσότερες δυνατότητες και πιο σύγχρονη λειτουργία.

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά τη δυνατότητα ανανέωσης του χρόνου στάθμευσης. Οι χρήστες μπορούν να λαμβάνουν ειδοποίηση λίγο πριν από τη λήξη του χρόνου τους και να παρατείνουν τη στάθμευση μέσα από το κινητό τους, χωρίς να χρειάζεται να επιστρέψουν στο αυτοκίνητο ή να ξεκινήσουν ξανά τη διαδικασία από την αρχή.

Παράλληλα, η εφαρμογή παρέχει πληροφορίες για διαθέσιμες θέσεις στο δημοτικό πάρκινγκ της πλατείας Κοτζιά, διευκολύνοντας τους οδηγούς που θέλουν να αποφύγουν την άσκοπη αναζήτηση χώρου στους δρόμους του κέντρου.

«Αν κάποιος δεν θέλει να παρκάρει στις περιοχές ελεγχόμενης στάθμευσης και προτιμά να κινηθεί πιο μέσα στο κέντρο, του δίνουμε τη δυνατότητα να δει τις διαθέσιμες θέσεις, ώστε να μην ταλαιπωρείται ψάχνοντας», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΑΕΜ Α.Ε.

Η πρώτη περίοδος λειτουργίας του Athens Way συνοδεύτηκε, σύμφωνα με τον ίδιο, από ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση. Ο κ. Καραούλης αποκάλυψε ότι την πρώτη ημέρα καταγράφηκαν περίπου 4.500 συναλλαγές, αριθμός που κινήθηκε κοντά στις προσδοκίες της ομάδας, βάσει των δεδομένων που είχαν συγκεντρωθεί τα προηγούμενα χρόνια.

Επιπλέον, σημείωσε ότι έχει μειωθεί σημαντικά η χρήση των παραδοσιακών ξυστών καρτών στάθμευσης. «Το αγκάλιασαν οι πολίτες πάρα πολύ, οπότε θεωρούμε ότι είναι μια πετυχημένη εφαρμογή και είμαστε πολύ χαρούμενοι που τους αρέσει», δήλωσε, προαναγγέλλοντας παράλληλα νέες λειτουργίες.

Τα δημοτικά πάρκινγκ και η αναβάθμιση της πλατείας Κοτζιά

Στη συνέντευξη έγινε ιδιαίτερη αναφορά και στους δημοτικούς χώρους στάθμευσης που διαχειρίζεται η ΔΑΕΜ Α.Ε., μεταξύ των οποίων εκείνοι στην πλατεία Κλαυθμώνος, στην περιοχή της Βαρβακείου Αγοράς και στην πλατεία Κοτζιά.

Ο Λάζαρος Καραούλης στάθηκε ειδικότερα στην αναβάθμιση του πάρκινγκ της πλατείας Κοτζιά, το οποίο, όπως είπε, υπολειτουργούσε πριν περάσει στη διαχείριση της εταιρείας. Η παρέμβαση περιλάμβανε εργασίες ανακαίνισης, βελτίωση του φωτισμού και αλλαγές στην τιμολογιακή πολιτική, με στόχο να δημιουργηθεί ένας πιο ασφαλής και προσιτός χώρος για τους οδηγούς.

«Μπήκαμε μέσα με συνεργεία, ώστε το πάρκινγκ να μετατραπεί από έναν σκοτεινό χώρο σε ένα φωτεινό περιβάλλον, όπου ο κόσμος δεν θα φοβάται να μπει», σημείωσε. Όπως πρόσθεσε, οι τιμές διαμορφώθηκαν σε πιο προσιτά επίπεδα, ενώ στον χώρο εντάχθηκαν και στοιχεία πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως ψηφιακές προβολές τέχνης και μια αφιερωματική ενότητα στη μνήμη του πρώην δημάρχου Αθηναίων Αντώνη Τρίτση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το πάρκινγκ διαθέτει σήμερα περίπου 500 θέσεις, ενώ στόχος είναι να προστεθούν ακόμη 200, φτάνοντας συνολικά τις 700. Παράλληλα, εξετάζονται δυνατότητες αξιοποίησης και άλλων χώρων στάθμευσης που παραμένουν κλειστοί ή δεν λειτουργούν πλήρως.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Καραούλης αναφέρθηκε και στην περιοχή του Παγκρατίου, όπου εξετάζεται η προοπτική δημιουργίας πάρκινγκ στη Φιλολάου, με τις σχετικές μελέτες να βρίσκονται σε εξέλιξη. Επίσης, έκανε λόγο για παρεμβάσεις που αφορούν την ελεγχόμενη στάθμευση στην οδό Μακρυγιάννη, οι οποίες αναμένεται να συμβάλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των μόνιμων κατοίκων.

Η επόμενη ημέρα του Athens Way και η σύνδεση με τη δημοτική συγκοινωνία

Ο σχεδιασμός για το Athens Way δεν περιορίζεται στη στάθμευση. Όπως αποκάλυψε ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΑΕΜ Α.Ε., στα επόμενα βήματα περιλαμβάνεται η διασύνδεση της εφαρμογής με τη δημοτική συγκοινωνία που σχεδιάζεται να δημιουργηθεί, ώστε οι πολίτες να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε περισσότερες επιλογές μετακίνησης μέσα από ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον.

«Θέλουμε το Athens Way να γίνει ένας τρόπος μετακίνησης. Να μη χρειάζεται να αναρωτιέσαι πώς θα πας στην Αθήνα και πώς θα επιστρέψεις. Θέλεις να χρησιμοποιήσεις το αυτοκίνητο, θα έχεις αυτή τη δυνατότητα. Θέλεις να κινηθείς με τα μέσα, θα μπορείς να βλέπεις τις επιλογές σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η φιλοδοξία, όπως εξήγησε, είναι να δημιουργηθεί ένα εργαλείο που θα ενταχθεί στην καθημερινότητα των πολιτών και θα συγκεντρώνει σταδιακά περισσότερες υπηρεσίες. Η Αθήνα, άλλωστε, αποτελεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό αστικό περιβάλλον, καθώς εξυπηρετεί όχι μόνο τους μόνιμους κατοίκους της, αλλά και εργαζομένους, επισκέπτες και τουρίστες. Για τον λόγο αυτό, η αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών λύσεων θεωρείται καθοριστική για την καλύτερη οργάνωση των μετακινήσεων.

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