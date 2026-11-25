Ο Ζήσης Ρούμπος μιλά για την goth εποχή του, τις dark επιρροές του και τις άγνωστες ιστορίες από τη θεατρική του πορεία στο Mad Radio 106,2

Με μια ματιά Ο Ζήσης Ρούμπος μίλησε στο Mad Radio 106,2 για την goth πλευρά του και την αγάπη του για το σκοτεινό fantasy.

Υποστήριξε ότι η σάτιρα έχει όρια και δεν πρέπει να στρέφεται εις βάρος ευάλωτων ομάδων.

Θυμήθηκε τα παιδικά του όνειρα για ζωγραφική και την πρώτη του αποτυχημένη θεατρική παράσταση.

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Ο Ζήσης Ρούμπος βρέθηκε στο στούντιο του Mad Radio 106,2 και στην εκπομπή του Γιάννη Χατζηγεωργίου, σε μια απολαυστική συζήτηση γεμάτη χιούμορ, προσωπικές εξομολογήσεις και απρόσμενες αποκαλύψεις. Από την αγάπη του για το σκοτεινό fantasy και την εποχή που ήταν goth, μέχρι τις απόψεις του για τα όρια της σάτιρας, ο αγαπημένος ηθοποιός και κωμικός μίλησε για πλευρές του εαυτού του που δεν γνωρίζει απαραίτητα το ευρύ κοινό.

Η συζήτηση ξεκίνησε με μουσική υπόκρουση το «Dracula», καθώς ο Γιάννης Χατζηγεωργίου γνώριζε την ιδιαίτερη αδυναμία του καλεσμένου του στο σκοτεινό στοιχείο. Ο Ζήσης Ρούμπος θυμήθηκε τα παιδικά του όνειρα να ασχοληθεί με τη ζωγραφική και τη Σχολή Καλών Τεχνών, αλλά και την περίοδο που τραγουδούσε και έγραφε στίχους σε metal μπάντα, πριν γίνει ευρύτερα γνωστός μέσα από το «Κάψε το σενάριο».

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Παράλληλα, δεν έλειψαν οι αναφορές στην πορεία του στο θέατρο, οι ιστορίες από τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα και ένα ανατρεπτικό quiz γνώσεων, στο οποίο κλήθηκε να αποδείξει πόσο καλός μαθητής υπήρξε.

Η goth πλευρά του Ζήση Ρούμπου και η αγάπη του για το σκοτεινό fantasy

Απαντώντας στο πώς συνδυάζει τις dark επιρροές του με την κωμωδία, ο Ζήσης Ρούμπος παραδέχτηκε με χιούμορ πως ούτε ο ίδιος γνωρίζει ακριβώς πώς συμβαίνει αυτό. Αποκάλυψε, ωστόσο, πως από μικρός αγαπούσε το dark fantasy, τους βρικόλακες και τη σκοτεινή λογοτεχνία, ενώ υπήρξε και gothάς, μια πλευρά του που δεν γνωρίζει πολύς κόσμος.

Όπως εξήγησε, το φως και το σκοτάδι συνυπάρχουν μέσα του και αλληλοσυμπληρώνονται, δημιουργώντας μια ισορροπία που τον εκφράζει. Άλλωστε, η αγάπη του για τον συγκεκριμένο κόσμο δεν περιορίζεται στη μουσική και τη λογοτεχνία, αφού γράφει και κόμικς με πρωταγωνιστές βρικόλακες στην Αθήνα.

Πού βρίσκονται τα όρια της σάτιρας;

Ένα από τα βασικά θέματα της συζήτησης ήταν η σχέση της κωμωδίας με την κοινωνική ευθύνη και το κατά πόσο μπορούν να σατιρίζονται τα πάντα. Ο Ζήσης Ρούμπος υποστήριξε πως η σάτιρα έχει όρια, τα οποία κάθε κωμικός καλείται να ορίσει μέσα από τις επιλογές του και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί το χιούμορ.

Όπως τόνισε, η κωμωδία πρέπει να φέρνει τους ανθρώπους κοντά και όχι να γελάει εις βάρος τους. Μάλιστα, αναφέρθηκε στη φιλοσοφία του «punching upwards», σύμφωνα με την οποία η σάτιρα δεν πρέπει να στρέφεται προς τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Σε σχετική ερώτηση για το αν έχει τύχει κάποιο αστείο του να προσβάλει άνθρωπο, διευκρίνισε πως δεν του έχει συμβεί σε δημόσια εμφάνιση ή βίντεο, καθώς προσέχει ιδιαίτερα όσα γράφει. Παραδέχτηκε, όμως, πως σε μια προσωπική παρέα είχε κάνει ένα αστείο για το λάθος κάποιου, το οποίο τον στενοχώρησε. Όπως είπε, ζήτησε αμέσως συγγνώμη, επισημαίνοντας πως ο σεβασμός είναι μια αξία που προσπαθεί να μεταδώσει και στο παιδί του.

Από τον Spider-Man στις πρώτες θεατρικές αποτυχίες

Γυρίζοντας τον χρόνο πίσω, ο ηθοποιός θυμήθηκε τα σχολικά του χρόνια, όταν γέμιζε τα θρανία και τα βιβλία του με ζωγραφιές από σούπερ ήρωες. Μεγάλη του αδυναμία ήταν ο κλασικός Spider-Man, δηλαδή ο Peter Parker. Στη συνέχεια, συμμετείχε στο quiz «Ο πιο καλός ο μαθητής» και έδωσε σωστές απαντήσεις σε ερωτήσεις που αφορούσαν από τις συνήθειες των αρχαίων Ρωμαίων μέχρι τις κατσαρίδες και τα κουνούπια στην Ισλανδία.

Όσο για τη δουλειά που θα ήθελε να διαγράψει από το βιογραφικό του, θυμήθηκε την πρώτη του θεατρική παράσταση αμέσως μετά τη δραματική σχολή. Επρόκειτο για μια παιδική παράσταση στην οποία συμμετείχε χωρίς να έχουν προηγηθεί πρόβες, με τον θίασο να κόβει συνολικά μόλις 17 εισιτήρια σε τρεις παραστάσεις. Όπως είπε, θα ήθελε πολύ να είχε κρατήσει ένα βίντεο από εκείνη την εμπειρία.

Το παιδικό όνειρο να γίνει εξερευνητής

Προς το τέλος της συνέντευξης, ο Ζήσης Ρούμπος κλήθηκε να απαντήσει ποια νέα ιδιότητα θα ήθελε να αποκτήσει αν ξυπνούσε την επόμενη ημέρα με μια διαφορετική επαγγελματική δυνατότητα. Η απάντησή του ήταν «εξερευνητής», αποκαλύπτοντας πως θα ήθελε να ανακαλύψει ένα νέο είδος εντόμου και να του δώσει το όνομά του.

Βέβαια, όπως παραδέχτηκε γελώντας, θα προτιμούσε οι εξερευνήσεις του να περιορίζονται στα ρηχά και όχι να φτάνουν μέχρι τον Αμαζόνιο, αφού τα τεράστια έντομα της περιοχής δεν είναι ακριβώς αυτό που θα ήθελε να συναντήσει στην επόμενη περιπέτειά του.

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