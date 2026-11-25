Ο Στέλιος Κρητικός μιλά για τις δύσκολες στιγμές στο Survivor, την απουσία των παιδιών του και αποκαλύπτει τα επόμενά του σχέδια

Με μια ματιά Ο Στέλιος Κρητικός δήλωσε ότι η απουσία της οικογένειάς του ήταν το δυσκολότερο στο Survivor.

Ο ηθοποιός δεν θα συμμετείχε ξανά σε reality, όπως αποκάλυψε στο Mad Radio 106,2.

Το 2006, ο Κρητικός κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου 6x6 στη Γερμανία.

Ετοιμάζεται η επιστροφή της θεατρικής παράστασης «Οι Οικογενειακές Ιστορίες των Κρητικών» στην Αθήνα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Στέλιος Κρητικός βρέθηκε καλεσμένος στο Mad Radio Podcast, σε μια συζήτηση που είχε λίγο από όλα: Survivor, οικογένεια, ποδόσφαιρο, θέατρο και όσα ετοιμάζει για το επόμενο διάστημα. Ο ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για την εμπειρία του στον Άγιο Δομίνικο, αποκαλύπτοντας ποιο ήταν τελικά το πιο δύσκολο κομμάτι της συμμετοχής του στο reality επιβίωσης.

Μπορεί το κοινό να τον έχει συνηθίσει χαμογελαστό και γεμάτο ενέργεια, όμως το Survivor τον έφερε αντιμέτωπο με μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Όπως εξήγησε, η απουσία της οικογένειάς του και κυρίως των παιδιών του ήταν πολύ πιο δύσκολη απ’ όσο είχε φανταστεί, ενώ δεν έκρυψε πως δεν θα επέλεγε ξανά να συμμετάσχει σε reality.

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Παράλληλα, ο Στέλιος Κρητικός αναφέρθηκε στις θεατρικές του δραστηριότητες, στην επιστροφή της παράστασης «Οι Οικογενειακές Ιστορίες των Κρητικών» στην Αθήνα, αλλά και στα νέα σχέδια που ετοιμάζει μαζί με την οικογένειά του.

Η δύσκολη εμπειρία στο Survivor και η απουσία των παιδιών του

Μιλώντας για τη συμμετοχή του στο Survivor, ο ηθοποιός περιέγραψε πόσο απαιτητικές ήταν οι συνθήκες διαβίωσης, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως η έλλειψη φαγητού ήταν κάτι που βίωσε έντονα. Θυμήθηκε χαρακτηριστικά ότι, όταν επέστρεψε από το παιχνίδι και έφαγε φακές, συγκινήθηκε, καθώς είχε ξεχάσει πόσο μεγάλη απόλαυση μπορεί να είναι ένα απλό καθημερινό γεύμα.

Ωστόσο, τίποτα δεν συγκρίνεται με την απουσία της οικογένειάς του. Όπως εξομολογήθηκε, δεν περίμενε ότι η μεγαλύτερη δυσκολία θα ήταν η έλλειψη των παιδιών του. Κάθε φορά που γινόταν αναφορά σε εκείνα, δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Μάλιστα, αποκάλυψε πως ακόμη και η αναφορά στους γονείς του τον συγκινούσε από την πρώτη κιόλας ημέρα.

Όταν ρωτήθηκε τι δεν θα έκανε ξανά στην τηλεόραση για χάρη των χρημάτων ή της τηλεθέασης, η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη: «Δεν θα έκανα reality». Μια εμπειρία που, όπως φαίνεται, του έδωσε πολλά, αλλά τον έκανε να συνειδητοποιήσει και τι έχει πραγματικά μεγαλύτερη σημασία για εκείνον.

Η απίθανη ποδοσφαιρική εμπειρία στη Γερμανία

Η συζήτηση δεν θα μπορούσε να μην περάσει και από το ποδόσφαιρο, καθώς ο Στέλιος Κρητικός αποκάλυψε μια λιγότερο γνωστή πλευρά της πορείας του. Το 2006 βρέθηκε στη Γερμανία, όπου συμμετείχε με ελληνική ομάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου 6×6, κατακτώντας την πρώτη θέση. Μάλιστα, διακρίθηκε και ως καλύτερος αμυντικός της διοργάνωσης.

Όπως θυμήθηκε, στην αρχή η ελληνική αποστολή είχε εντυπωσιαστεί από το επίπεδο των υπόλοιπων ομάδων, όμως μέσα στο γήπεδο αυτό που τελικά μέτρησε ήταν η ψυχή και η διάθεσή τους.

Τα επόμενα σχέδια και η επιστροφή στην Αθήνα

Όσο για το επόμενο διάστημα, ο Στέλιος Κρητικός αποκάλυψε πως βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με 2 χώρους, προκειμένου να επιστρέψει στην Αθήνα η παράσταση «Οι Οικογενειακές Ιστορίες των Κρητικών» για τρίτη χρονιά, με τις παραστάσεις να προγραμματίζονται, όπως ανέφερε, πιθανότατα τις Κυριακές.

Παράλληλα, η θεατρική ομάδα θα συνεχίσει την περιοδεία της με το συγκεκριμένο έργο, μέχρι να ολοκληρώσει τον κύκλο του. Στη συνέχεια, υπάρχει η σκέψη να βιντεοσκοπηθεί και να ανέβει στο YouTube, ενώ ήδη σχεδιάζεται η δημιουργία μιας νέας παράστασης.

Ο ίδιος παραμένει ενεργός και στο YouTube μαζί με την οικογένειά του, μέσα από το κανάλι Kritikos Family, ενώ στη συνέντευξη μίλησε με ενθουσιασμό για όλα όσα ετοιμάζουν. Μια γεμάτη καθημερινότητα, με την οικογένεια, το θέατρο και τις νέες δημιουργικές ιδέες να έχουν σταθερά πρωταγωνιστικό ρόλο.

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