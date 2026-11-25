Η Κατερίνα Στικούδη βρέθηκε στο Mad Radio 106,2 και μίλησε σε μία συνέντευξη εφ' όλης της ύλης για τη μουσική και την καριέρα της

Με μια ματιά Η Κατερίνα Στικούδη μίλησε στο Mad Radio Podcast για τη μουσική, την υποκριτική και τις προκλήσεις.

Η εμπειρία της στη συναυλία της Christina Aguilera ήταν ξεχωριστή, παρά τα απρόοπτα στη σκηνή.

Στη σειρά «Μπλε Ώρες» υποδύεται τη Βάσια Πολίτη, έναν δραματικό ρόλο που την προκάλεσε.

Παρουσιάζει ένα τρίωρο μουσικό και χορευτικό show σε Αθήνα και Κύπρο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Κατερίνα Στικούδη βρέθηκε καλεσμένη στο Mad Radio Podcast, σε μια απολαυστική συζήτηση γεμάτη χιούμορ, αυθορμητισμό και ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις. Η αγαπημένη performer μίλησε για τις διαφορετικές πλευρές της επαγγελματικής της ζωής, τις νέες μουσικές της κυκλοφορίες, αλλά και τις προκλήσεις που έχει επιλέξει να αντιμετωπίσει μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

Από τη μουσική και τις live εμφανίσεις μέχρι την υποκριτική και την τηλεοπτική της παρουσία, η Κατερίνα Στικούδη αποδεικνύει πως δεν φοβάται να δοκιμάζει καινούργια πράγματα. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον νέο της ρόλο στη σειρά «Μπλε Ώρες» αλλά και στην εμπειρία της από τη μεγάλη συναυλία της Christina Aguilera.

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Παράλληλα, δεν έλειψαν οι αυθόρμητες ατάκες, τα παιχνίδια και οι απολαυστικές στιγμές με τους παραγωγούς, με την ίδια να μοιράζεται σκέψεις για την επικοινωνία, τη συνεργασία και τη σημασία του να ακολουθεί κανείς όσα πραγματικά αγαπά.

Μιλώντας για τη μουσική της, η Κατερίνα Στικούδη αναφέρθηκε στο νέο της τραγούδι «Το είδωλό σου», το οποίο, όπως αποκάλυψε, έχει την υπογραφή του Zaff. Για εκείνη, η μουσική είναι συναίσθημα και επικοινωνία με τον κόσμο, ενώ αισθάνεται τυχερή που μέσα από τη δουλειά της μπορεί να μοιράζεται σκέψεις και συναισθήματα με το κοινό. Μάλιστα, αποκάλυψε πως το τραγούδι είχε ήδη συμπληρώσει 2 εβδομάδες ως εξώφυλλο στο Spotify.

Για εκείνη, η μουσική είναι συναίσθημα και επικοινωνία με τον κόσμο, ενώ αισθάνεται τυχερή που μέσα από τη δουλειά της μπορεί να μοιράζεται σκέψεις και συναισθήματα με το κοινό. Μάλιστα, αποκάλυψε πως το τραγούδι είχε ήδη συμπληρώσει 2 εβδομάδες ως εξώφυλλο στο Spotify.

Η εμπειρία στη σκηνή μαζί με την Christina Aguilera

Μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της συζήτησης ήταν η αναφορά στη συμμετοχή της Κατερίνας Στικούδη στη μεγάλη συναυλία της Christina Aguilera, μπροστά σε περίπου 80.000 θεατές. Η τραγουδίστρια θυμήθηκε τις απαιτητικές πρόβες, τη συνεργασία με την ομάδα της, αλλά και το απρόοπτο που προέκυψε στη σκηνή, όταν ο ανεμιστήρας δεν λειτουργούσε, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται να αναπνεύσει κατά τη διάρκεια του performance.

Όπως εξήγησε, εκείνη τη στιγμή ένιωσε ένταση και εκνευρισμό, όμως κατάφερε να μετατρέψει αυτή την ενέργεια σε κάτι θετικό πάνω στη σκηνή. Παράλληλα, παραδέχτηκε πως είχε άγχος μέχρι την τελευταία στιγμή, καθώς δυσκολευόταν να πιστέψει ότι θα ζούσε τελικά αυτή την εμπειρία. Αυτό που κράτησε περισσότερο ήταν η ανταπόκριση του κοινού, ακόμη και από ανθρώπους που δεν γνώριζαν προηγουμένως τη δουλειά της. «Κατάφερα και τους έκανα φίλους μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη στιγμή ως μια μεγάλη προσωπική νίκη.

Η υποκριτική και το νέο τηλεοπτικό της project

Η Κατερίνα Στικούδη μίλησε και για τη νέα τηλεοπτική της πρόκληση, καθώς συμμετέχει στη σειρά «Μπλε Ώρες», σε έναν ρόλο αρκετά διαφορετικό από όσους την έχουμε συνηθίσει να υποδύεται. Αυτή τη φορά ενσαρκώνει τη Βάσια Πολίτη, μια γυναίκα που έχει ένα καθαριστήριο και προσπαθεί να διαχειριστεί την εξαφάνιση του συντρόφου της.

Όπως αποκάλυψε, όταν διάβασε τα πρώτα σενάρια, αντιμετώπισε τη συμμετοχή της ως μια πραγματική πρόκληση, καθώς δεν είχε προηγούμενη εμπειρία σε δραματικό ρόλο. Μάλιστα, επικοινώνησε με την Ελένη Καρακάση, ζητώντας τη συμβουλή της για το πώς θα μπορούσε να προσεγγίσει τον χαρακτήρα. Εκείνη της έδωσε μια απλή αλλά σημαντική συμβουλή: να σκέφτεται την αλήθεια της.

Η συνεργασία της με τον Ανδρέα Γεωργίου, τον Κούλλη Νικολάου και την υπόλοιπη ομάδα τη βοήθησε σημαντικά να εξελιχθεί υποκριτικά. Όπως εξήγησε, στην αρχή χρειαζόταν να επιστρατεύει συγκεκριμένες σκέψεις και αναμνήσεις για να μπορέσει να συγκινηθεί, όμως πλέον αφήνει τα λόγια και τις καταστάσεις του σεναρίου να δημιουργούν φυσικά το συναίσθημα. Μάλιστα, παραδέχτηκε πως μέσα από τον συγκεκριμένο ρόλο αγάπησε λίγο περισσότερο και τη φυσική της εικόνα, καθώς εμφανίζεται χωρίς μακιγιάζ, σε μια πιο καθημερινή και διαφορετική εκδοχή του εαυτού της.

Το μεγάλο χορευτικό show στην Αθήνα και την Κύπρο

Φυσικά, από τη συζήτηση δεν θα μπορούσαν να λείπουν και τα live σχέδια της Κατερίνας Στικούδη. Η ίδια αποκάλυψε πως βρίσκεται στο Baraonda Music Hall στην Αθήνα, ενώ η παράσταση θα ταξιδέψει και στην αγαπημένη της Κύπρο. Πρόκειται για ένα τρίωρο πρόγραμμα με μουσική, χορό, εντυπωσιακές εναλλαγές και μια ομάδα καλλιτεχνών που έχει δημιουργήσει τη δική της ξεχωριστή χημεία.

Μέσα από την παρουσία της στο Mad Radio 106,2 και στο Mad Radio Podcast, η Κατερίνα Στικούδη έδειξε για ακόμη μία φορά πως η διάθεσή της να πειραματίζεται και να εξελίσσεται δεν έχει όρια. Είτε βρίσκεται μπροστά σε 80.000 θεατές είτε δοκιμάζει για πρώτη φορά έναν δραματικό ρόλο, συνεχίζει να αντιμετωπίζει κάθε νέα εμπειρία με ενθουσιασμό, τόλμη και πολλή αγάπη για τη δουλειά της.

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