Με μια ματιά Η Ιόλη Βάρτσου και η Mary Jo συζητούν για τα hate comments και την τοξικότητα στα social media.

Αναλύονται μηχανισμοί όπως rage baiting, dogpiling και η επίδραση των αλγορίθμων.

Εξετάζονται οι ψυχολογικές επιπτώσεις της ψηφιακής κακοποίησης σε χρήστες και δημόσια πρόσωπα.

Τονίζεται ότι το διαδίκτυο δεν είναι χώρος χωρίς κανόνες και ευθύνες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα social media έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, όμως μαζί με την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση έχουν φέρει και μια πιο σκοτεινή πλευρά: τα hate comments, τη ρητορική μίσους και την ψηφιακή κακοποίηση. Πίσω από μια οθόνη, ένα κακόβουλο σχόλιο μπορεί να γραφτεί και να δημοσιευτεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, αποκτώντας συχνά τεράστια απήχηση.

Γιατί, όμως, η τοξικότητα εξαπλώνεται τόσο γρήγορα στο διαδίκτυο; Τι κάνει ορισμένους χρήστες να αισθάνονται ότι μπορούν να επιτίθενται ανενόχλητοι σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν και πόσο πραγματικές είναι οι συνέπειες αυτής της συμπεριφοράς; Το νέο επεισόδιο του Wake Up Call έρχεται να ανοίξει τη συζήτηση γύρω από ένα φαινόμενο που επηρεάζει όλο και περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε online.

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Η Ιόλη Βάρτσου και η Mary Jo αφήνουν για λίγο στην άκρη την καθημερινή ροή των social media και εξετάζουν τι κρύβεται πίσω από τα ψηφιακά ξεσπάσματα, πώς διαμορφώνεται η κουλτούρα του διαδικτυακού μίσους και ποιες είναι οι επιπτώσεις της στην ψυχολογία όσων γίνονται αποδέκτες επιθέσεων. Γιατί το γεγονός ότι ένα σχόλιο γράφεται πίσω από ένα πληκτρολόγιο δεν σημαίνει ότι οι συνέπειές του είναι λιγότερο πραγματικές.

Από το rage baiting μέχρι το dogpiling: Τι συμβαίνει πίσω από τα hate comments;

Στη συζήτησή τους, οι δύο παρουσιάστριες αναλύουν τους μηχανισμούς που κάνουν τα αρνητικά σχόλια να αποκτούν τόσο μεγάλη δυναμική. Από τα ανώνυμα bots και το φαινόμενο της online αποαναστολής μέχρι το rage baiting, αναζητούν τους λόγους για τους οποίους η ένταση και η πρόκληση συχνά κερδίζουν περισσότερο χώρο στις ψηφιακές πλατφόρμες. Παράλληλα, εξηγούν πώς οι αλγόριθμοι μπορούν να ενισχύσουν περιεχόμενο που προκαλεί έντονες αντιδράσεις, δημιουργώντας έναν κύκλο στον οποίο η οργή μετατρέπεται σε engagement.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο dogpiling, δηλαδή τη μαζική επίθεση πολλών χρηστών προς ένα συγκεκριμένο άτομο, που μπορεί να μετατρέψει ένα μεμονωμένο περιστατικό σε μια ανεξέλεγκτη διαδικτυακή καταδίωξη. Στο επίκεντρο βρίσκονται τόσο οι απλοί χρήστες όσο και τα δημόσια πρόσωπα και οι influencers, οι οποίοι έρχονται συχνά αντιμέτωποι με ένα αδιάκοπο κύμα αρνητικών σχολίων και κριτικής.

Οι πραγματικές συνέπειες της ψηφιακής κακοποίησης

Πέρα από την ανάλυση των online συμπεριφορών, το νέο επεισόδιο του Wake Up Call εξετάζει και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει το διαδικτυακό μίσος στην ψυχική υγεία και την καθημερινότητα των ανθρώπων. Η έκθεση σε επαναλαμβανόμενες επιθέσεις, η δημόσια διαπόμπευση και η μαζική αρνητική κριτική δεν είναι απλώς δυσάρεστες στιγμές μπροστά σε μια οθόνη, αλλά εμπειρίες που μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά την αυτοπεποίθηση και την ψυχολογία ενός ανθρώπου.

Η συζήτηση φτάνει, μάλιστα, και στις νομικές διαστάσεις της ψηφιακής κακοποίησης, υπενθυμίζοντας ότι το διαδίκτυο δεν αποτελεί έναν χώρο χωρίς κανόνες ή ευθύνες. Γιατί πίσω από κάθε προφίλ υπάρχει ένας πραγματικός άνθρωπος και πίσω από κάθε σχόλιο μπορεί να κρύβεται μια συνέπεια που δεν είναι πάντα ορατή.

Το νέο επεισόδιο του Wake Up Call μάς καλεί να κοιτάξουμε λίγο πιο προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα social media, να αναγνωρίσουμε την τοξικότητα και να αναρωτηθούμε τι είδους ψηφιακό περιβάλλον θέλουμε να δημιουργούμε. Γιατί ίσως ήρθε η ώρα να σταματήσουμε να αντιμετωπίζουμε το hate ως κάτι φυσιολογικό και να θυμηθούμε ότι πίσω από κάθε οθόνη υπάρχει ένας άνθρωπος.

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