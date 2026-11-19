Ένας καθηγητής στη Μαδρίτη ακύρωσε εργασίες και μετέφερε διαγώνισμα για να απολαύσουν οι μαθητές του το GTA VI

Με μια ματιά Καθηγητής στη Μαδρίτη ανέβαλε εργασίες και εξετάσεις για τους μαθητές του λόγω κυκλοφορίας GTA VI.

Η απόφαση βασίστηκε στις δικές του αναμνήσεις από την κυκλοφορία του GTA V το 2013.

Ο καθηγητής είχε αυξήσει την ύλη την προηγούμενη εβδομάδα για να καλύψει το κενό.

Οι μαθητές κλήθηκαν να διασκεδάσουν υπεύθυνα, με τις υποχρεώσεις να επανέρχονται κανονικά την επόμενη εβδομάδα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τον τίτλο του πιο δημοφιλούς εκπαιδευτικού κέρδισε επάξια ένας καθηγητής στη Μαδρίτη, ο οποίος επέλεξε έναν ιδιαίτερα πρωτότυπο τρόπο για να στηρίξει τους μαθητές του με αφορμή την πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του GTA VI.

Μέσα από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο Ισπανός εκπαιδευτικός ενημέρωσε την τάξη του πως καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας που θα λανσαριστεί το δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι, παγώνουν όλες οι υποχρεώσεις για το μάθημά του. Συγκεκριμένα, έδωσε «άφεση» σε εργασίες για το σπίτι, projects και προθεσμίες παράδοσης, ενώ προχώρησε και στη μετάθεση ενός προγραμματισμένου διαγωνίσματος, μεταφέροντάς το από τις 23 στις 30 του μήνα.

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Η νοσταλγία πίσω από την κίνηση

Η απόφασή του δεν ήταν τυχαία, αλλά πήγαζε από τις δικές του μαθητικές αναμνήσεις. Όπως μοιράστηκε με τα παιδιά, πίσω στο 2013, όταν έκανε πρεμιέρα το GTA V, βρισκόταν ακριβώς στην ίδια ηλικία με εκείνα. Θυμόταν ακόμα την έντονη ανυπομονησία να σχολάσει για να τρέξει στην κονσόλα του, καθώς και τις ατελείωτες συζητήσεις που άναβαν στα διαλείμματα με τους συμμαθητές του γύρω από το παιχνίδι.

A teacher has cancelled homework and delayed exams for his students during GTA 6’s launch week He says he was their age when GTA 5 came out in 2013 and wanted them to have the same experience https://t.co/lotfSO98MJ — Dexerto (@Dexerto) November 16, 2026

Οργάνωση και υπευθυνότητα

Βέβαια, η κίνηση αυτή δεν έγινε εις βάρος της ύλης, καθώς ο καθηγητής είχε φροντίσει να «προετοιμάσει» το έδαφος από νωρίς. Όπως παραδέχτηκε, την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα είχε επιβαρύνει επίτηδες τους μαθητές με περισσότερη δουλειά, ώστε να καλυφθεί το κενό και να εξασφαλιστεί ο απαραίτητος ελεύθερος χρόνος για τις ημέρες της κυκλοφορίας.

Κλείνοντας το μήνυμά του, δεν παρέλειψε να βάλει και τα απαραίτητα όρια: κάλεσε τους μαθητές να διασκεδάσουν υπεύθυνα, ξεκαθαρίζοντας πως με το ξεκίνημα της επόμενης εβδομάδας, οι ρυθμοί και οι σχολικές υποχρεώσεις θα επιστρέψουν κανονικά στο πρόγραμμά τους.

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