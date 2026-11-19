Με μια ματιά Η Penélope Cruz πρωταγωνιστεί και παράγει την ταινία «Patricia» του Netflix, που αφορά την ενδοοικογενειακή βία.

Η ταινία, σε σκηνοθεσία Juan Diego Botto, είναι η πρώτη μεγάλου μήκους μυθοπλασίας της εταιρείας παραγωγής της Cruz, Moonlyon.

Το «Patricia» αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας που ξεφεύγει από κακοποιητική σχέση, αλλά αντιμετωπίζει νέες δυσκολίες για την ασφάλεια των παιδιών της.

Το Netflix επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του στην ισπανική κινηματογραφική παραγωγή, επενδύοντας σημαντικά ποσά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Netflix ανακοίνωσε την έναρξη των γυρισμάτων για το «Patricia», ένα δράμα που εξερευνά τις επιπτώσεις της ενδοοικογενειακής βίας, με πρωταγωνίστρια και παραγωγό την Penélope Cruz. Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Juan Diego Botto, αποτελεί την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας που παράγεται από την εταιρεία παραγωγής της Penélope Cruz, Moonlyon.

Το «Patricia» αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας, την οποία υποδύεται η Penélope Cruz, η οποία καταφέρνει να ξεφύγει από μια δωδεκαετή κακοποιητική σχέση, μόνο για να βρεθεί αντιμέτωπη με μια νέα μάχη στα δικαστήρια, όπου η ασφάλεια των παιδιών της βρίσκεται σε κίνδυνο. Η ταινία υπόσχεται να φωτίσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλές γυναίκες στην προσπάθειά τους να απεγκλωβιστούν από παρόμοιες καταστάσεις και να βρουν δικαίωση.

Διάβασε επίσης: «The Dig»: Μία δραματική ταινία στο Netflix που ξεχωρίζει για τη σιωπηλή αλλά βαθιά του ένταση

Η Penélope Cruz, η οποία βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο, με συμμετοχές σε ταινίες που έχουν λάβει υποψηφιότητες για Όσκαρ όπως το «La Bola Negra» και το «Bunker», εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την έναρξη της παραγωγής. «Μετά από περισσότερα από δύο χρόνια ανάπτυξης, νιώθω τεράστιο ενθουσιασμό που η πρώτη ταινία μυθοπλασίας από την εταιρεία παραγωγής μου, Moonlyon, είναι έτοιμη να γυριστεί», δήλωσε η ηθοποιός. «Ήταν ένα όμορφο και έντονο ταξίδι δίπλα στον αγαπητό μου Juan Diego Botto. Ο Juan έχει γράψει ένα υπέροχο σενάριο, και είναι τιμή μου να αφηγούμαστε αυτή την ιστορία μαζί του. Είναι μια πολύ αναγκαία ιστορία, και ένα τεράστιο προνόμιο να υποδύομαι αυτόν τον χαρακτήρα. Η Patricia αντιπροσωπεύει πολλές άλλες γυναίκες που, όπως εκείνη, υποφέρουν καθημερινά από τέτοιου είδους βία», πρόσθεσε.

Η Penélope Cruz ευχαρίστησε θερμά το Netflix Ισπανίας για την υποστήριξή τους από τη στιγμή που διάβασαν το σενάριο, τονίζοντας την προσοχή και τη φροντίδα που επέδειξαν. «Αυτή είναι η πρώτη μου ταινία μαζί τους, και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ευτυχισμένοι με την φροντίδα και την προσοχή που μας έχουν δείξει», είπε. Ο Juan Diego Botto, πολυβραβευμένος ηθοποιός με σχεδόν 80 ταινίες στο ενεργητικό του, κάνει το δεύτερο σκηνοθετικό του βήμα σε μεγάλου μήκους ταινία, μετά την κοινωνική ταινία θρίλερ «On The Fringe» του 2022, στην οποία είχε συνεργαστεί ξανά με την Penélope Cruz. «Μετά από δύο χρόνια συγγραφής και μια μακρά διαδικασία έρευνας, που περιλάμβανε ώρες συνεντεύξεων με γυναίκες που μας εμπιστεύτηκαν τις ιστορίες τους, είναι προνόμιο για μένα να λέω αυτή την ιστορία με αυτό το καστ και αυτή τη δημιουργική ομάδα», δήλωσε ο Botto. Στην ταινία συμμετέχουν επίσης οι Goya Toledo, Ramón Barea και Dylan Radley, συμπληρώνοντας ένα ισχυρό καστ που αναμένεται να δώσει βάθος και αλήθεια στους χαρακτήρες.

Το Netflix, που έχει καθιερώσει την Ισπανία ως το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό κέντρο παραγωγής μη αγγλόφωνου περιεχομένου, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του στην ισπανική κινηματογραφική παραγωγή, επενδύοντας ένα σημαντικό ποσό μεταξύ 2025 και 2028. Ο Diego Ávalos, αντιπρόεδρος πρωτότυπου περιεχομένου του Netflix για Ισπανία, Πορτογαλία, Τουρκία και Μέση Ανατολή, δήλωσε: «Ορισμένες ιστορίες είναι σημαντικές για εμάς για αυτό που λένε και για τον τρόπο που τις λένε, και το «Patricia» είναι μια από αυτές τις σπάνιες και αξέχαστες ιστορίες: γενναία και τολμηρή, που ζωντανεύει από μια εξαιρετική ομάδα. Είμαι πραγματικά τιμή που συμμετέχω στον Juan Diego Botto και την Penélope Cruz στην πρώτη τους ταινία για το Netflix στην Ισπανία, και για μια ιστορία που γεννιέται από την πατρίδα μας για να συγκινήσει το κοινό εδώ και σε όλο τον κόσμο».

Η έναρξη παραγωγής του «Patricia» σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή για την εταιρεία παραγωγής της Penélope Cruz, Moonlyon, και υπογραμμίζει τη δέσμευση του Netflix στην παραγωγή ταινιών που θίγουν κοινωνικά ευαίσθητα θέματα.

Διάβασε επίσης: