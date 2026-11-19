Η ΔΕΗ και ο Θοδωρής Φέρρης συναντιούνται στο MadWalk 2026 by Three Cents, σε μια ξεχωριστή σύμπραξη όπου η ενέργεια, η μουσική και η μόδα γίνονται ένα. Με επίκεντρο την πρωτοβουλία «ΔΕΗ No Gravity with Nick Galis» και το μήνυμα «άφησε πίσω ό,τι σε κρατάει κάτω», η ΔΕΗ δίνει την ενέργεια σε μια εμπειρία που ξεπερνά τα συνηθισμένα όρια της πασαρέλας. Ο Θοδωρής Φέρρης έρχεται να προσθέσει τη δική του μουσική ταυτότητα, εναρμονίζοντας την εμφάνιση και το τραγούδι του με τη νέα πρωτοβουλία της ΔΕΗ και μεταφέροντας στη σκηνή τη δύναμη της έκφρασης, της ελευθερίας και της κίνησης.

ΔΕΗ No Gravity with Nick Galis: Μία νέα πρωτοβουλία που μας καλεί να αφήσουμε πίσω ό,τι μας κρατάει κάτω

Η ενέργεια δεν βρίσκεται μόνο σε όσα μας περιβάλλουν. Κρύβεται στις μικρές και μεγάλες στιγμές που μας κάνουν να προχωράμε, στη δύναμη να ξεπερνάμε τα εμπόδια, στον ρυθμό που δίνει ζωή σε κάθε μας βήμα. Με αυτή τη φιλοσοφία, η ΔΕΗ δίνει το δικό της ξεχωριστό στίγμα στο MadWalk 2026 by Three Cents, δημιουργώντας μια εμπειρία όπου η μουσική, η μόδα και η κίνηση συναντιούνται σε ένα κοινό μήνυμα: να αφήσουμε πίσω ό,τι μας κρατάει κάτω.

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Μέσα από την πρωτοβουλία «ΔΕΗ No Gravity with Nick Galis», η ΔΕΗ μάς προσκαλεί να δούμε την κίνηση πέρα από τα όρια, τις συνήθειες και τους περιορισμούς. Να ανακαλύψουμε ξανά τη χαρά του να κινούμαστε, να εκφραζόμαστε και να συμμετέχουμε, ο καθένας με τον δικό του τρόπο και τον δικό του ρυθμό. Γιατί η κίνηση δεν έχει αποκλεισμούς και η χαρά της δεν ανήκει σε λίγους. Ανήκει σε όλους.

Ο σχεδιαστής Απόστολος Μητρόπουλος δίνει έμπνευση και χρώμα

Στο MadWalk, αυτή η ιδέα αποκτά μορφή μέσα από τη μόδα. Ο σχεδιαστής Απόστολος Μητρόπουλος εμπνέεται από το μήνυμα και τα χρώματα του «ΔΕΗ No Gravity with Nick Galis» και δημιουργεί μια athleisure συλλογή με τη δική του ανατρεπτική αισθητική. Στην πασαρέλα, διαφορετικοί άνθρωποι συναντιούνται, εκφράζουν τη μοναδικότητά τους και γίνονται μέρος μιας κοινής ιστορίας. Μιας ιστορίας που μας θυμίζει πως δεν χρειάζεται να κινούμαστε όλοι με τον ίδιο τρόπο για να προχωράμε μαζί.

Θοδωρής Φέρρης: Η μουσική συναντά την ενέργεια της ΔΕΗ

Και όταν η ενέργεια της κίνησης συναντά τη δύναμη της μουσικής, το μήνυμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη ένταση. Στο ίδιο πνεύμα έρχεται και η μουσική παρουσία του Θοδωρή Φέρρη, ο οποίος αναμένεται να δώσει τη δική του ξεχωριστή διάσταση στη βραδιά. Με την ερμηνεία και την παρουσία του, θα συνοδεύσει τη νέα πρωτοβουλία της ΔΕΗ, φέρνοντας τον δικό του μουσικό παλμό σε μια στιγμή όπου η μόδα μετατρέπεται σε κίνηση και η κίνηση σε συναίσθημα.

Γιατί τελικά, κάθε τραγούδι έχει τον δικό του ρυθμό, όπως και κάθε άνθρωπος τη δική του διαδρομή. Και στο MadWalk 2026, η ΔΕΗ μάς καλεί να αφήσουμε πίσω όσα μας κρατούν κάτω, να βρούμε τη δική μας ενέργεια και να θυμηθούμε πως ο καλύτερος εαυτός μας βρίσκεται εκεί έξω.

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