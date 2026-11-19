Η Ρένα Μόρφη έδωσε μια πρώτη γεύση από το γεμάτο αισθησιασμό act της στις πρόβες του MadWalk 2026 by Three Cents

Με μια ματιά Η Ρένα Μόρφη έκανε πρόβα για το MadWalk 2026 με τη συλλογή «TEMPTATION» του Βασιλειάδη Αθανάσιου.

Η πρόβα χαρακτηρίστηκε από αισθησιασμό, δυναμισμό και έντονη συναισθηματική φόρτιση.

Η συλλογή «TEMPTATION» βασίζεται σε αρχιτεκτονικές φόρμες, γεωμετρικές ασυμμετρίες και ιριδίζουσες υφές.

Η συλλογή υπερασπίζεται την ελευθερία του σώματος, τη συμπεριληπτικότητα και την έκφραση της ταυτότητας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το mad.gr μεταδίδει για μία ακόμη φορά αποκλειστικά τις πρώτες πρόβες του MadWalk 2026 by Three Cents από το κλειστό γήπεδο Tae Kwon Do. Πρώτη στη σκηνή για την πρόβα της βρέθηκε η Ρένα Μόρφη, με αφορμή τη συνεργασία της επί σκηνής με τον σχεδιαστή Βασιλειάδη Αθανάσιο και τη συλλογή «TEMPTATION». Η πρόβα ήταν γεμάτη αισθησιασμό, δυναμισμό και συναισθηματική ένταση, προσφέροντας μια πρώτη, μυσταγωγική γεύση από το act.

Η Ρένα Μόρφη ανέβηκε στη σκηνή με σιγουριά και έντονη παρουσία, δοκιμάζοντας τη φωνή της και τις κινήσεις της. Το μουσικό vibe της πρόβας κινήθηκε σε βαθιά, sensual μονοπάτια, γεμίζοντας τον χώρο με έναν παλμό που προετοιμάζει το έδαφος για μια εμφάνιση με έντονη φόρτιση και σκηνικό χαρακτήρα.

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Η ατμόσφαιρα στον χώρο παρέπεμπε απόλυτα στο όραμα της συλλογής «TEMPTATION», όπως το είχε αποκαλύψει ο Βασιλειάδης Αθανάσιος σε αφιέρωμα στο mad.gr. Σύμφωνα με όσα είχε μοιραστεί ο σχεδιαστής, η συλλογή χτίζεται πάνω σε αρχιτεκτονικές φόρμες, γεωμετρικές ασυμμετρίες, αιχμηρά κοψίματα, κορδόνια και ιριδίζουσες υφές, ισορροπώντας ανάμεσα στη δύναμη και την ωμή, σύγχρονη αισθητική. Πάνω απ’ όλα, όμως, υπερασπίζεται την ελευθερία του σώματος και τη συμπεριληπτικότητα, αγκαλιάζοντας τη διαφορετικότητα και δίνοντας χώρο στην επιθυμία και την ταυτότητα να εκφραστούν μακριά από στερεότυπα.

Το mad.gr θα συνεχίσει να βρίσκεται στις πρόβες, καταγράφοντας κάθε στιγμή και μεταφέροντας όλη την ενέργεια και τον παλμό των προετοιμασιών από το παρασκήνιο, λίγο πριν η σκηνή του MadWalk 2026 by Three Cents γεμίσει φως και μουσική, τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου.

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