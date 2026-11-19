Με μια ματιά Η Anastasia κυκλοφορεί νέα εκδοχή του τραγουδιού «Κόψε με στα δυο» του Παντελή Παντελίδη.

Η νέα ηχογράφηση περιλαμβάνει τους ίδιους μουσικούς και τον αρχικό ενορχηστρωτή του τραγουδιού.

Το τραγούδι συνοδεύεται από ατμοσφαιρικό ασπρόμαυρο music video με νοσταλγική αισθητική.

Το «Κόψε με στα δυο» είναι το πρώτο single από το νέο album διασκευών της Anastasia, «Έρωτας Είναι». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Κάποια τραγούδια έχουν τη δική τους ξεχωριστή θέση στη μουσική σου μνήμη και δεν χρειάζονται πολλά για να σε κάνουν να τα σιγοτραγουδήσεις ξανά. Το «Κόψε με στα δυο» του Παντελή Παντελίδη ανήκει αναμφίβολα σε αυτή την κατηγορία και τώρα επιστρέφει με μια νέα εκδοχή που έχει τη σφραγίδα της Anastasia. Η δημοφιλής τραγουδίστρια δίνει νέα πνοή στο αγαπημένο κομμάτι, επιχειρώντας να το συστήσει ξανά στο κοινό μέσα από τη δική της φωνή και ερμηνευτική προσέγγιση.

Και μπορεί να έχουν περάσει χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία του, όμως η συναισθηματική του δύναμη παραμένει αναλλοίωτη. Το ενδιαφέρον, μάλιστα, δεν περιορίζεται μόνο στη διασκευή, καθώς πίσω από τη νέα ηχογράφηση βρίσκεται μια ιδιαίτερη μουσική σύνδεση με την αυθεντική εκτέλεση του Παντελή Παντελίδη. Μια λεπτομέρεια που κάνει αυτή την επιστροφή ακόμη πιο ξεχωριστή.

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Η Anastasia δίνει νέα πνοή στο «Κόψε με στα δυο» του Παντελή Παντελίδη

Με σεβασμό στην αυθεντική εκτέλεση και διατηρώντας τη συναισθηματική ένταση του τραγουδιού, η Anastasia προσθέτει τη δική της προσωπική σφραγίδα στο «Κόψε με στα δυο». Δεν επιχειρεί να αντικαταστήσει την πρώτη εκδοχή, αλλά να προσεγγίσει ένα κομμάτι που έχει αγαπηθεί μέσα από μια διαφορετική ερμηνευτική ματιά. Άλλωστε, μια επιτυχημένη διασκευή δεν χρειάζεται απαραίτητα να αλλάξει τον χαρακτήρα ενός τραγουδιού. Μερικές φορές αρκεί να του δώσει μια νέα πνοή, κρατώντας ζωντανό το συναίσθημα που το έκανε ξεχωριστό. Αυτό ακριβώς επιχειρεί η νεαρή τραγουδίστρια, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο ένα τραγούδι που εξακολουθεί να συγκινεί.

Η αναπάντεχη σύνδεση της νέας ηχογράφησης με την πρώτη εκτέλεση

Ένα από τα στοιχεία που κάνουν τη νέα κυκλοφορία ιδιαίτερη βρίσκεται πίσω από την ενορχήστρωση. Την επιμέλεια της νέας εκτέλεσης υπογράφει ο Ρουσέττος Δημητρόγλου, ο οποίος είχε αναλάβει και την αρχική ενορχήστρωση του τραγουδιού στην πρώτη του εκτέλεση από τον Παντελή Παντελίδη. Μάλιστα, στη νέα ηχογράφηση συμμετέχουν οι ίδιοι μουσικοί που είχαν πλαισιώσει και την αυθεντική εκτέλεση, δημιουργώντας μια ξεχωριστή σύνδεση ανάμεσα στις δύο εκδοχές. Στη νέα μουσική προσέγγιση συμβάλλουν επίσης οι Ανδρέας Καραντίνης και Δημήτρης Τσιβγούλης, προσθέτοντας τις δικές τους μουσικές πινελιές. Έτσι, το «Κόψε με στα δυο» επιστρέφει με μια νέα ερμηνεία, αλλά και με ένα κομμάτι της αρχικής του μουσικής ταυτότητας να παραμένει παρόν.

Το ατμοσφαιρικό ασπρόμαυρο music video της Anastasia

Τη νέα εκτέλεση συνοδεύει ένα ατμοσφαιρικό music video, με ασπρόμαυρη αισθητική και έντονη κινηματογραφική διάθεση. Οι εικόνες δημιουργούν μια αίσθηση νοσταλγίας, μεταφέροντας στο οπτικό αποτέλεσμα τη συναισθηματική ατμόσφαιρα του τραγουδιού. Το ασπρόμαυρο φόντο παραπέμπει σε αναμνήσεις που μπορεί να ανήκουν στο παρελθόν, αλλά εξακολουθούν να έχουν τη δύναμη να σε αγγίζουν. Μια αισθητική επιλογή που ταιριάζει με το ύφος του «Κόψε με στα δυο» και αφήνει την ερμηνεία της Anastasia να βρεθεί στο επίκεντρο.

Το νέο album «Έρωτας Είναι» της Anastasia

Το «Κόψε με στα δυο» αποτελεί το πρώτο single από το νέο album διασκευών της Anastasia, με τίτλο «Έρωτας Είναι», το οποίο μόλις κυκλοφόρησε από την Golden Records και τη Minos EMI, a Universal Music Company. Η νέα δισκογραφική δουλειά είναι αφιερωμένη σε αγαπημένα τραγούδια που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στον χρόνο και επιστρέφουν μέσα από τη φωνή και την ερμηνευτική ταυτότητα της νεαρής τραγουδίστριας. Με αφετηρία ένα τραγούδι του Παντελή Παντελίδη που εξακολουθεί να έχει ξεχωριστή θέση στο κοινό, η Anastasia δίνει το πρώτο δείγμα αυτής της μουσικής διαδρομής. Και αν κάτι αποδεικνύει η συγκεκριμένη κυκλοφορία, είναι πως ορισμένα τραγούδια μπορούν να αποκτήσουν μια δεύτερη ζωή, χωρίς να χάσουν τίποτα από εκείνο που τα έκανε αγαπητά εξαρχής.

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