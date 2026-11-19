Η νέα δισκογραφική δουλειά του Capétte ισορροπεί ανάμεσα στο απέραντο γαλάζιο του νησιού και το γκρίζο της πρωτεύουσας

Με μια ματιά Ο νέος δίσκος του Capétte ονομάζεται «ANHEDONIA» και εστιάζει σε ένα ανηδονικό αστικό τοπίο.

Ο δίσκος αποτυπώνει τη μετακόμιση του καλλιτέχνη από την Αμοργό στην Αθήνα και την αίσθηση εγκλωβισμού.

Η Καλλιόπη Μητροπούλου συμμετέχει στο κομμάτι «SYNGROU-FIX».

Ο Capétte αναζητά την ηδονή στους δρόμους της Αθήνας, σε αντίθεση με τις αναμνήσεις της Αμοργού. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο νέος δίσκος του Capétte ονομάζεται «ANHEDONIA» και αναπόφευκτα μας τοποθετεί σε ένα ανηδονικό αστικό τοπίο, όπου οι άνθρωποι περπατάνε μόνοι και απαρατήρητοι. Η μετακόμιση του καλλιτέχνη στην Αθήνα και η ταυτόχρονη σχέση του με το νησί της Αμοργού φαίνεται να τον ρίχνουν βίαια από τα βράχια του απέραντου γαλάζιου στο τσιμέντο. Όπως μας έδειξε και στο βίντεο κλιπ που έβγαλε για το single του δίσκου «FILA ME» μπορεί να τον έριξαν ακόμα και στα υπόγεια ενός σταθμού.

Εκεί, μάλιστα, τον βρίσκει η Καλλιόπη Μητροπούλου, η μόνη συμμετοχή του δίσκου, στο κομμάτι «SYNGROU-FIX», όπου ο Capétte με έναν τρόπο συνεχίζει το αγαπημένο τραγούδι του «Cielbic» και στο μετρό ψάχνει τυχαία με ένα χέρι να ακουμπήσει, όπως γράφει στους στίχους. Εγκλωβισμένος κάτω από τη γη, λοιπόν, γράφει έναν αιχμηρό και ταυτόχρονα γλυκόπικρο δίσκο με καθαρές φωνές, μπάσο, μπάσα και βιολιά καθώς και το όργανό του, το πιάνο.

Πώς μπορείς να νιώσεις ηδονή σε έναν τόπο που δεν έχει ακόμα αναμνήσεις; Μέσα από οκτώ πολύ διαφορετικά μεταξύ τους κομμάτια, ο Capétte ψάχνει στους δρόμους της Αθήνας και στη μοναξιά ενός δωματίου που δεν νιώθει δικό του κάτι που να επαναφέρει κάπως την ηδονή που ένιωσε στα βράχια της Αμοργού.

Το “ANHEDONIA ” κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://capette.lnk.to/ANHEDONIA