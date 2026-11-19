Η ανάρτηση της Molly Rogers στα Instagram stories με το αρκουδάκι, οι φωτογραφίες στους δρόμους της Νέας Υόρκης και η γλυκιά αποκάλυψη

Με μια ματιά Η ενδυματολόγος του «The Devil Wears Prada 2», Molly Rogers, αποκάλυψε το φύλο του μωρού της Anne Hathaway.

Η Rogers ανέβασε story στο Instagram, ανακοινώνοντας ότι η Anne Hathaway γέννησε κοριτσάκι.

Η αποκάλυψη συμπίπτει με φωτογραφίες της Hathaway στη Νέα Υόρκη με το νεογέννητο.

Η Anne Hathaway δεν έχει κάνει ακόμη επίσημη δήλωση για το φύλο ή το όνομα του μωρού. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στο Hollywood υπάρχουν μυστικά που φυλάσσονται σαν επτασφράγιστοι θησαυροί, όμως καμιά φορά ο ενθουσιασμός ενός στενού συνεργάτη αρκεί για να φέρει στο φως την πιο γλυκιά αποκάλυψη της χρονιάς. Αν παρακολουθείς με αγωνία κάθε νέο γύρω από το πολυαναμενόμενο «The Devil Wears Prada 2» αλλά και την προσωπική ζωή της αγαπημένης Anne Hathaway, τότε η είδηση που κυκλοφόρησε τις τελευταίες ώρες θα σε κάνει να χαμογελάσεις πλατιά.

Η βραβευμένη με Oscar ηθοποιός κρατά παραδοσιακά την οικογενειακή της ζωή μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα και τις επίσημες ανακοινώσεις, επιλέγοντας να προστατεύει τα παιδιά της από την υπερέκθεση. Αυτή τη φορά όμως, το φύλο του νεογέννητου μωρού της φαίνεται πως αποκαλύφθηκε απρόσμενα μέσα από τα social media, χάρη σε μια τρυφερή αλλά άκρως αποκαλυπτική ανάρτηση της ενδυματολόγου της ταινίας «The Devil Wears Prada 2», Molly Rogers.

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Συνδυάζοντας τις ευχές της με μια νοσταλγική αναφορά στον εμβληματικό ρόλο της Anne Hathaway ως Andy Sachs, η Molly Rogers έδωσε στο κοινό την επιβεβαίωση που έψαχνε, λίγα μόλις εικοσιτετράωρα μετά τις πρώτες φωτογραφίες της ηθοποιού με το μωρό στη Νέα Υόρκη. Στη συνέχεια, συγκεντρώσαμε όλα όσα συνέβησαν και το παρασκήνιο πίσω από αυτή τη χαρμόσυνη είδηση.

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Η αποκάλυψη της Molly Rogers στα Instagram stories

Η Molly Rogers, η οποία υπογράφει τα κοστούμια του «The Devil Wears Prada 2», ανέβασε ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram που δεν άφηνε κανένα περιθώριο παρερμηνείας. Συγκεκριμένα, έγραψε «Συγχαρητήρια αξίζουν στην περήφανη μαμά Anne Hathaway και στη νέα προσθήκη στην οικογένεια… ένα κοριτσάκι!», συνοδεύοντας το μήνυμα με τη φωτογραφία ενός λούτρινου αρκούδου που φορούσε πιστή αναπαράσταση του διάσημου συνόλου της Andy Sachs από την ταινία.

Οι φωτογραφίες στη Νέα Υόρκη και η λεπτομέρεια με το ροζ σκουφάκι

Η ανάρτηση αυτή ήρθε να κουμπώσει απόλυτα με τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε την Τρίτη το TMZ, στα οποία η Anne Hathaway απαθανατίστηκε να περπατά στους δρόμους της Νέας Υόρκης έχοντας το νεογέννητο μωρό της σε μάρσιπο. Αν και η ίδια η ηθοποιός δεν είχε επιβεβαιώσει επίσημα τίποτα μέχρι εκείνη τη στιγμή, τα παρατηρητικά βλέμματα είχαν ήδη εντοπίσει ένα χαρακτηριστικό ροζ πομ-πον στο σκουφάκι του μωρού, το οποίο προμήνυε το φύλο του.

Η αναμονή για την επίσημη επιβεβαίωση της ηθοποιού

Παρά τον ενθουσιασμό των θαυμαστών στα social media που μιλούν ήδη για «μια πριγκίπισσα για μια πριγκίπισσα», η Anne Hathaway δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε κάποια δημόσια δήλωση σχετικά με το όνομα ή το φύλο του παιδιού της. Το αμερικανικό μέσο ET επικοινώνησε ήδη με τους εκπροσώπους της ηθοποιού ζητώντας επίσημο σχόλιο, ενώ το κοινό περιμένει με αγωνία τις επόμενες κινήσεις της τόσο στην οικογένειά της όσο και στη μεγάλη οθόνη.

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