MadWalk 2026: Ο Βασιλειάδης Αθανάσιος και η Ρένα Μόρφη υπογράφουν μια ωδή στην επιθυμία και την ελευθερία

Ο Βασιλειάδης Αθανάσιος παρουσιάζει τη συλλογή «TEMPTATION» στο MadWalk 2026 με τη Ρένα Μόρφη, σε ένα act αφιερωμένο στην ελευθερία της έκφρασης, την αποδοχή και την κατάργηση των στερεοτύπων

Με μια ματιά Η συλλογή "TEMPTATION" του Βασιλειάδη Αθανάσιου εστιάζει στη ζωή, την έλξη και την ελευθερία της έκφρασης.

Η Ρένα Μόρφη δίνει μουσική πνοή στις δημιουργίες, συνδυάζοντας μόδα και μουσική ως εκφράσεις ελευθερίας.

Ο σχεδιαστής τονίζει ότι το ρούχο πρέπει να προσαρμόζεται στον άνθρωπο, όχι το αντίθετο, προωθώντας την αυτοπεποίθηση και την ατομική έκφραση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν συλλογές που σχεδιάζονται για να εντυπωσιάσουν και άλλες που γεννιούνται για να αφήσουν ένα αποτύπωμα . Ο Βασιλειάδης Αθανάσιος ανήκει στη δεύτερη κατηγορία δημιουργών, καθώς αντιμετωπίζει τη μόδα ως μέσο αυθεντικής αυτοδιάθεσης. Στο MadWalk 2026 by Three Cents, ο σχεδιαστής παρουσιάζει τη συλλογή «TEMPTATION», μια ιστορία για «την επιθυμία, την ελευθερία, την αποδοχή και τη σεξουαλικότητα ως φυσικό κομμάτι της ανθρώπινης ύπαρξης». Στο πλευρό του, η Ρένα Μόρφη αναλαμβάνει να δώσει μουσική πνοή στις δημιουργίες του, σε ένα act όπου η μόδα γίνεται η πιο τολμηρή μορφή ελευθερίας.

Με αφετηρία τον ωμό, σύγχρονο αισθησιασμό, η συλλογή «TEMPTATION» αποτελεί μια τελετουργία αφιερωμένη στη σαρκική πάλη και την απόλυτη επιθυμία. Οι αρχιτεκτονικές φόρμες συναντούν τη ρευστότητα, μέσα από γεωμετρικές ασυμμετρίες, αιχμηρά κοψίματα, κορδόνια και ιριδίζουσες υφές που αναδεικνύουν το σώμα ως φορέα ελευθερίας, πόθου και αυτοπεποίθησης. «Στην πασαρέλα, κάθε σώμα γίνεται ο ορισμός του Πειρασμού». Στο σύμπαν της συλλογής «TEMPTATION», η ομορφιά δεν έχει πρότυπο, η επιθυμία δεν έχει σώμα και η ελευθερία ανήκει σε όλους.

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Η φετινή συνάντηση με τη Ρένα Μόρφη έρχεται να προσθέσει ακόμη μία διάσταση σε αυτή την αφήγηση. Με τη χαρακτηριστική σκηνική της προσωπικότητα, τη θεατρικότητα και την ιδιαίτερη αισθητική της, η τραγουδίστρια γίνεται η μουσική συνοδοιπόρος μιας συλλογής που θέλει να προκαλέσει, να συγκινήσει και να υπενθυμίσει ότι η μόδα μπορεί να είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια εντυπωσιακή εικόνα. ΣτοMadWalk, η μόδα και η μουσική δεν θα συνυπάρξουν απλώς στην ίδια σκηνή, αλλά θα γίνουν δύο διαφορετικές εκφράσεις της ελευθερίας της έκφρασης.

«TEMPTATION»: Όταν η επιθυμία γίνεται αισθητική και η ελευθερία δήλωση

Η συλλογή «TEMPTATION» του Βασιλειάδη Αθανάσιου αφηγείται μια «ιστορία για την επιθυμία, την ελευθερία, την αποδοχή και τη σεξουαλικότητα ως φυσικό κομμάτι της ανθρώπινης ύπαρξης. Είναι μια γιορτή της ανθρώπινης έκφρασης». Και αυτή είναι η φιλοσοφία που λειτουργεί ως ο πυρήνας της συλλογής και μετατρέπει τη μόδα σε ένα μέσο αυθεντικής προσωπικής έκφρασης.

Σχεδιαστικά, η συλλογή «TEMPTATION» κινείται ανάμεσα στην αρχιτεκτονική δομή και τη ρευστότητα, συνδυάζοντας γεωμετρικές ασυμμετρίες, αιχμηρά κοψίματα, κορδόνια και ιριδίζουσες υφές. Οι δημιουργίες αναδεικνύουν το σώμα ως φορέα ελευθερίας, πόθου και αυτοπεποίθησης, ενώ η ζωή, η έλξη και η σεξουαλικότητα γίνονται η αφετηρία μιας συλλογής που επιλέγει την πρόκληση και απομακρύνεται από τις κοινωνικές νόρμες.

Όπως εξηγεί ο ίδιος ο σχεδιαστής, η συλλογή «TEMPTATION» μεταφέρει ένα ευρύτερο μήνυμα ελευθερίας και προσωπικής έκφρασης. «Όλοι έχουμε το δικαίωμα να είμαστε ο εαυτός μας και να αυτοπροσδιορίζουμε την εικόνα μας ανάλογα με τα θέλω μας», τονίζει, υπογραμμίζοντας πως «η μόδα δεν χρειάζεται να τους αφορά όλους, πρέπει όμως να μπορεί να σε αφορά αν το επιλέξεις». Μια προσέγγιση που αφήνει χώρο στην ατομικότητα, χωρίς περιορισμούς και στερεότυπα.

Η συμπερίληψη και η αποδοχή αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας της συλλογής. Διαφορετικά σώματα στην σκηνή, μας προκαλούν να γίνουμε όλοι μέρος του «Πειρασμού». Άλλωστε, όπως σημειώνει ο σχεδιαστής, «ο καθένας πρέπει να έχει την ελευθερία να μπορεί να εκφράζεται μέσα από την εμφάνισή του, χωρίς περιορισμούς και στερεότυπα». Γιατί η ομορφιά δεν υπακούει σε συγκεκριμένα πρότυπα και, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «η ομορφιά, που θα είναι η σωτηρία του κόσμου, δεν έχει συγκεκριμένα πρότυπα». Αυτό είναι και το βασικό μήνυμα της συλλογής «TEMPTATION».

Η μόδα ως πράξη συμπερίληψης

Η αφετηρία της συλλογής είναι βιωματική. Ως σχεδιαστής και χρήστης αναπηρικού αμαξιδίου, ο Βασιλειάδης Αθανάσιος γνωρίζει από πρώτο χέρι ότι η αναζήτηση ενός ρούχου που συνδυάζει αισθητική, άνεση και λειτουργικότητα δεν είναι αυτονόητη για όλους. Η δική του εμπειρία έχει επηρεάσει βαθιά τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει το ανθρώπινο σώμα, τις ανάγκες του και τη σχέση του με το ένδυμα.

Ο σχεδιαστής αμφισβητεί στην πράξη τα στερεότυπα και επαναπροσδιορίζει το σημαίνοντα και το σημαινόμενο. «Δεν πρέπει να προσαρμόζεται ο άνθρωπος στο ρούχο, αλλά το ρούχο στον άνθρωπο. Η αισθητική και η λειτουργικότητα μπορούν να συνυπάρχουν, χωρίς η μία να θυσιάζεται για χάρη της άλλης». Ένα ρούχο, άλλωστε, οφείλει να προσφέρει ελευθερία, αυτοπεποίθηση και χαρά.

Η «TEMPTATION» είναι αφιερωμένη στο σωματείο «Άλλη Όψη», το οποίο συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια δράσης, προάγοντας την ενεργητική αποκατάσταση, την αυτονομία και την ανεξαρτησία ατόμων με κινητικές αναπηρίες. Η αφιέρωση αυτή δεν λειτουργεί ως μια τυπική αναφορά, αλλά συνδέεται άμεσα με τον πυρήνα της συλλογής: την ανάγκη κάθε άνθρωπος να έχει χώρο, φωνή και δικαίωμα στην αυτοδιάθεση.

Ο σχεδιαστής επιθυμεί, μέσα από τη δουλειά του, να αμφισβητήσει και τα στερεότυπα που εξακολουθούν να καθορίζουν την εικόνα του σώματος στη μόδα. «Για μένα, το ρούχο δεν έχει φύλο. Είναι ένας τρόπος έκφρασης και ο καθένας πρέπει να μπορεί να φοράει αυτό που τον εκφράζει, χωρίς στερεότυπα», σημειώνει. Στο σύμπαν του Βασιλειάδη Αθανάσιου, η μόδα δεν επιβάλλει ταυτότητες. Προσφέρει τα εργαλεία για να τις διαμορφώσεις εσύ.

Ρένα Μόρφη: Η τρίτη εμφάνιση στο MadWalk και η νέα καλλιτεχνική συνάντηση

Η παρουσία της Ρένας Μόρφη στο MadWalk αποτελεί μια ακόμη ευκαιρία να συναντηθούν δύο διαφορετικές μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης. Με προηγούμενες συνεργασίες που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στη διοργάνωση, η τραγουδίστρια έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση με τη σκηνή του θεσμού. Αυτή τη φορά, η μουσική της παρουσία συνδέεται με τη δημιουργική ματιά του Βασιλειάδη Αθανάσιου και τον κόσμο της συλλογής «TEMPTATION».

Η καλλιτεχνική της ταυτότητα χαρακτηρίζεται από τον πειραματισμό και την άρνηση να περιοριστεί σε μία συγκεκριμένη αισθητική ή μουσική κατεύθυνση. Από τη Σούλη Ανατολή μέχρι τη Ρένα Μόρφη, η ίδια αντιμετωπίζει τις διαφορετικές εκφάνσεις της δημιουργικότητάς της ως κομμάτια ενός ενιαίου προσωπικού κόσμου. «Ο πειραματισμός είναι απαραίτητος για την εξέλιξή μου και δεν θέλω να με ορίζει μόνο μία καλλιτεχνική ταυτότητα», είναι η θέση της, μια προσέγγιση που συναντά τη φιλοσοφία του σχεδιαστή γύρω από την ελευθερία της προσωπικής έκφρασης.

Για τη Ρένα Μόρφη, άλλωστε, «η μόδα και η μουσική δεν αποτελούν δύο απομακρυσμένους κόσμους. Είναι τέχνες που συνομιλούν, ανταλλάσσουν επιρροές και διαμορφώνουν από κοινού την εικόνα ενός καλλιτέχνη». Η αγάπη της για την αισθητική του Old Hollywood, την κομψότητα, τις καθαρές γραμμές και τη διαχρονικότητα συνυπάρχει με την προτίμησή της στο mix and match, μέσα από το οποίο διαφορετικές εποχές και αναφορές αποκτούν μια νέα, προσωπική ταυτότητα.

«Η θεατρικότητα είναι ελευθερία έκφρασης»: Η Ρένα Μόρφη και η δύναμη της σκηνικής αφήγησης

Για τη Ρένα Μόρφη, η σκηνή δεν είναι απλώς ένας χώρος όπου ερμηνεύεις ένα τραγούδι. Είναι ένα πεδίο στο οποίο η μουσική, η κίνηση, η εικόνα και το συναίσθημα συνυπάρχουν, δημιουργώντας μια εμπειρία που μπορεί να επικοινωνήσει πολύ περισσότερα από τους στίχους μιας μελωδίας. Η ίδια αντιμετωπίζει τη θεατρικότητα ως βασικό στοιχείο της καλλιτεχνικής της έκφρασης, καθώς της δίνει τη δυνατότητα να εξερευνά διαφορετικές πλευρές της προσωπικότητάς της και να μεταφέρει κάθε φορά μια διαφορετική ιστορία. «Η θεατρικότητα είναι, στην ουσία της, ελευθερία έκφρασης», είναι η σκέψη της που αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την παρουσία της πάνω στη σκηνή.

Αυτή η αντίληψη αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον στο MadWalk, όπου η μουσική καλείται να συναντήσει τη μόδα και να δημιουργήσει μαζί της μια ενιαία σκηνική αφήγηση. Η Ρένα Μόρφη δεν αντιμετωπίζει το ρούχο ως ένα συμπληρωματικό στοιχείο της εμφάνισης, αλλά ως μέρος της ιστορίας που αφηγείται ένας καλλιτέχνης μέσα από την παρουσία του. Άλλωστε, όπως η ίδια έχει επισημάνει, η μόδα και η τέχνη αλληλοσυμπληρώνονται, προσφέροντας διαρκώς νέες αφορμές για έμπνευση και πειραματισμό.

Η φετινή της μουσική σύμπραξη με τον Αθανάσιο Βασιλειάδη αποκτά, έτσι, μια ιδιαίτερη θέση μέσα στο αφιέρωμα στη συλλογή «TEMPTATION». Η σκηνική της ταυτότητα συναντά τη σχεδιαστική ματιά του δημιουργού, σε μια συνεργασία όπου η μουσική δεν λειτουργεί απλώς ως συνοδεία της πασαρέλας, αλλά ως ισότιμο μέρος της συνολικής καλλιτεχνικής πρότασης. Και κάπως έτσι, η Ρένα Μόρφη γίνεται η φωνή μιας ιστορίας που ο Αθανάσιος Βασιλειάδης αφηγείται μέσα από το σώμα, το ύφασμα και την επιθυμία.

Η συλλογή «TEMPTATION» συναντά τη Ρένα Μόρφη: Μια σκηνική ιστορία γεμάτη αισθησιασμό και λάμψη

Η δημιουργική συνάντηση του Βασιλειάδη Αθανάσιου με τη Ρένα Μόρφη αποκτά την τελική της μορφή μέσα από τη συλλογή «TEMPTATION», σε ένα fashion act που φιλοδοξεί να ενώσει τη μόδα με τη μουσική και τη θεατρικότητα. Για τον σχεδιαστή, η ιδιαίτερη σκηνική ταυτότητα της τραγουδίστριας αποτέλεσε βασικό σημείο αναφοράς κατά τη δημιουργία του look της. Η θηλυκότητα, ο αισθησιασμός και η λάμψη συναντούν μια πιο pop αισθητική, χωρίς να χάνεται εκείνο το προσωπικό στοιχείο που κάνει τη Ρένα Μόρφη να ξεχωρίζει πάνω στη σκηνή.

«Δεν ήθελα να δημιουργήσω απλώς ένα εντυπωσιακό ρούχο, αλλά ένα look που να ακολουθεί την κίνησή της και να ενισχύει την παρουσία της», εξηγεί ο Βασιλειάδης Αθανάσιος, αποκαλύπτοντας τη φιλοσοφία πίσω από τη σχεδιαστική προσέγγιση. Στόχος του είναι να αναδείξει την αισθησιακή πλευρά της τραγουδίστριας, διατηρώντας παράλληλα τα θεατρικά και vintage στοιχεία που χαρακτηρίζουν την καλλιτεχνική της εικόνα. Το ρούχο καλείται να ακολουθήσει τον ρυθμό της ερμηνείας, να ανταποκριθεί στην κίνηση και να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της σκηνικής παρουσίας της.

Από την πλευρά της, η Ρένα Μόρφη ξεχωρίζει στη δημιουργική προσέγγιση του σχεδιαστή την καλλιτεχνική του πολυδιάστατη φύση. Η αγάπη του για τη ζωγραφική και τον χορό, σε συνδυασμό με τις σπουδές του στο σχέδιο μόδας, δημιουργούν μια αισθητική που δεν περιορίζεται σε μία μόνο μορφή τέχνης. Εκείνο, ωστόσο, που την έκανε να αισθανθεί ακόμη πιο κοντά στη δουλειά του είναι η έμπρακτη στάση του brand του απέναντι στη συμπερίληψη και την ισότητα. Μια διάσταση που συνδέεται άμεσα με το βαθύτερο μήνυμα της συλλογής «TEMPTATION» και κάνει τη φετινή τους συνεργασία κάτι περισσότερο από μια συνάντηση δύο καλλιτεχνών.

Στο MadWalk 2026 by Three Cents, ο Βασιλειάδης Αθανάσιος δεν παρουσιάζει απλώς μια συλλογή, αλλά ένα δημιουργικό σύμπαν όπου η επιθυμία συναντά την αποδοχή και ο αισθησιασμός συνυπάρχει με την ελευθερία. Με τη Ρένα Μόρφη να δίνει τη δική της μουσική και σκηνική διάσταση στις δημιουργίες του, η συλλογή «TEMPTATION» αποκτά μια ακόμη φωνή. Μια φωνή που έρχεται να υπενθυμίσει πως η μόδα δεν χρειάζεται να χωρά σε κανόνες για να είναι όμορφη, ούτε η τέχνη να μοιάζει με κάτι γνώριμο για να αγγίξει πραγματικά τον θεατή.

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