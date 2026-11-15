Μουσική 15.11.2026

«Beautiful things»: Πώς το τραγούδι του Benson Boone έγινε παγκόσμιο hit

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Από το American Idol και το TikTok μέχρι την παγκόσμια επιτυχία, αυτή είναι η ιστορία πίσω από το «Beautiful things» του Benson Boone
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το «Beautiful things» του Benson Boone έγινε παγκόσμιο hit, ξεπερνώντας το 1 δισ. views στο YouTube.
  • Το τραγούδι έγινε viral στο TikTok, με τη φωνή και το συναίσθημα του Benson Boone να το κάνουν να ξεχωρίσει.
  • Το θέμα του τραγουδιού, η αγάπη και ο φόβος απώλειας, είναι προσωπικό αλλά και παγκόσμια relatable.
  • Ο Benson Boone, μετά το «Beautiful things», συνεχίζει την καριέρα του με album και περιοδεία, δείχνοντας στόχο για διάρκεια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Benson Boone είναι ένα από τα ονόματα που μέσα σε λίγα χρόνια πέρασαν από τα social media στην παγκόσμια pop σκηνή. Το «Beautiful things» ήταν το τραγούδι που άλλαξε την πορεία του, έγινε viral και πλέον ξεπέρασε το 1 δισ. views στο YouTube.

benson_boone_spiderman
https://www.instagram.com/bensonboone/

Η ιστορία του, όμως, είχε ξεκινήσει λίγο νωρίτερα. Το 2021 συμμετείχε στο American Idol, έφτασε μέχρι το Top 24, αλλά αποφάσισε να αποχωρήσει και να ακολουθήσει τον δικό του δρόμο. Λίγο αργότερα συνεργάστηκε με τον Dan Reynolds των Imagine Dragons και κυκλοφόρησε το «Ghost Town», χτίζοντας σταδιακά το δικό του κοινό.

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Το μεγάλο breakthrough ήρθε με το «Beautiful things». Αποσπάσματα του τραγουδιού άρχισαν να γίνονται viral στο TikTok, ενώ η χαρακτηριστική φωνή του Benson και η έντονη συναισθηματική κορύφωση του κομματιού το έκαναν να ξεχωρίσει.

benson_boone_beatiful_things
https://www.instagram.com/bensonboone/

Το τραγούδι μιλά για την αγάπη, την ευγνωμοσύνη αλλά και τον φόβο ότι μπορεί να χάσεις κάτι όμορφο που έχεις στη ζωή σου. Ένα θέμα αρκετά προσωπικό, αλλά ταυτόχρονα τόσο relatable ώστε να βρει κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο Benson Boone κάνει ακροβατικά κατά τη διάρκεια της περιοδείας του, με την εντυπωσιακή του εμφάνιση να γίνεται viral.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Από εκεί και μετά, το «Beautiful Things» ξέφυγε από τα social media και πέρασε στα charts και στα streaming platforms. Το επίσημο video, μαζί με live performances και acoustic versions, έδωσε στο τραγούδι ακόμη περισσότερη ζωή και οδήγησε τελικά στο 1 δισ. views στο YouTube.

Το «Beautiful things» μπορεί να ήταν το μεγάλο του breakthrough, όμως ο Benson Boone δεν έμεινε σε ένα μόνο hit. Το debut album του, «Fireworks & rollerblades», και το «Wanted man tour» έδειξαν ότι θέλει να χτίσει μια καριέρα με διάρκεια.

Ο Benson Boone σε εντυπωσιακό άλμα κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, καθώς η φήμη του γίνεται viral.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Από το «American Idol» και τα TikTok videos μέχρι το 1 δισ. views, ο Benson Boone αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς ένα τραγούδι μπορεί να γίνει viral και να μετατρέψει έναν ανερχόμενο artist σε παγκόσμιο όνομα.

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Benson Boone ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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