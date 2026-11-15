Ποιες είναι οι 10 καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα σύμφωνα με τους «New York Times»;

Με μια ματιά Οι «New York Times» δημοσίευσαν τις 100 καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα, με βάση ψήφους 500+ κινηματογραφιστών.

Η δεκάδα περιλαμβάνει ταινίες όπως «Parasite», «Mulholland Drive» και «There Will Be Blood».

Οι επιλογές έχουν προκαλέσει συζητήσεις, με κάποιους να συμφωνούν και άλλους να διαφωνούν με την κατάταξη.

Οι ταινίες αυτές θεωρούνται ότι έχουν αλλάξει τον σύγχρονο κινηματογράφο και επηρεάζουν δημιουργούς και κοινό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν αγαπάς το σινεμά, αυτή είναι η λίστα που δύσκολα θα προσπεράσεις. Οι «New York Times» δημοσίευσαν τις 100 καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα, βασισμένοι στις ψήφους περισσότερων από 500 σκηνοθετών, ηθοποιών, σεναριογράφων, παραγωγών και ανθρώπων της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Και όπως ήταν αναμενόμενο, η δεκάδα της κορυφής έχει ήδη προκαλέσει αμέτρητες συζητήσεις στους σινεφίλ όλου του κόσμου.

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα βλέμματα στράφηκαν αμέσως στη δεκάδα της κορυφής. Άλλοι συμφώνησαν απόλυτα με τις επιλογές, άλλοι υποστήριξαν πως λείπουν σημαντικά αριστουργήματα, ενώ δεν έλειψαν και οι έντονες αντιδράσεις για τη σειρά κατάταξης. Από το συγκλονιστικό «Parasite» μέχρι το ατμοσφαιρικό «Mulholland Drive», η λίστα περιλαμβάνει ταινίες που άλλαξαν τον σύγχρονο κινηματογράφο και εξακολουθούν να επηρεάζουν δημιουργούς και θεατές σε όλο τον κόσμο.

Ο Tom Cruise επιστρέφει πιο αγνώριστος από ποτέ στη νέα ταινία «Digger» – Δες το trailer

Η δεκάδα που ξεχώρισε

1. «Parasite» (2019)

Η ταινία που έγραψε ιστορία και έφερε τον κορεατικό κινηματογράφο στο παγκόσμιο προσκήνιο, κατακτώντας την κορυφή της λίστας των «New York Times». Ο Bong Joon Ho δημιουργεί μια απρόβλεπτη μαύρη κωμωδία που μετατρέπεται σταδιακά σε ένα έντονο κοινωνικό θρίλερ, αφηγούμενος την ιστορία μιας φτωχής οικογένειας που εισχωρεί στη ζωή μιας πλούσιας οικογένειας με απρόσμενες συνέπειες. Με ευφυές σενάριο, ανατροπές που κρατούν την αγωνία μέχρι το τέλος και ένα δυνατό σχόλιο για τις κοινωνικές ανισότητες και το χάσμα των τάξεων, το «Parasite» έγινε η πρώτη μη αγγλόφωνη ταινία που κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Ένα σύγχρονο κινηματογραφικό φαινόμενο που απέδειξε πως μια σπουδαία ιστορία μπορεί να ξεπεράσει σύνορα και γλώσσες.

2. «Mulholland Drive» (2001)

Ένα από τα πιο μυστηριώδη και πολυσυζητημένα αριστουργήματα του David Lynch, που σε μεταφέρει σε έναν σκοτεινό κόσμο γεμάτο όνειρα, φιλοδοξίες και κρυμμένα μυστικά του Hollywood. Η ιστορία ακολουθεί μια επίδοξη ηθοποιό που προσπαθεί να βοηθήσει μια γυναίκα με αμνησία να ανακαλύψει την πραγματική της ταυτότητα, οδηγώντας σε ένα ταξίδι ανάμεσα στη φαντασία και την πραγματικότητα. Με την εκπληκτική ερμηνεία της Naomi Watts, την ατμόσφαιρα μυστηρίου και τη μοναδική σκηνοθετική υπογραφή του Lynch, η ταινία παραμένει ένα από τα πιο εμβληματικά έργα του σύγχρονου κινηματογράφου. Ένα φιλμ που δεν σου δίνει εύκολες απαντήσεις, αλλά σε κάνει να το σκέφτεσαι ξανά και ξανά πολύ μετά το τέλος του.

3. «There Will Be Blood» (2007)

Ένα σκοτεινό και μεγαλειώδες δράμα εποχής που εξερευνά την αχαλίνωτη φιλοδοξία, την εξουσία και την ανθρώπινη απληστία μέσα από την ιστορία του πετρελαιά Daniel Plainview. Ο Daniel Day-Lewis δίνει μια από τις κορυφαίες ερμηνείες της καριέρας του, υποδυόμενος έναν αδίστακτο άνδρα που είναι αποφασισμένος να χτίσει την αυτοκρατορία του, ανεξάρτητα από το κόστος. Με τη μοναδική σκηνοθετική ματιά του Paul Thomas Anderson, την επιβλητική μουσική και τις έντονες συγκρούσεις χαρακτήρων, η ταινία έγινε ένα σύγχρονο κινηματογραφικό έπος. Το «There Will Be Blood» παραμένει ένα από τα πιο δυνατά φιλμ του 21ου αιώνα, μια ιστορία για το πάθος της επιτυχίας και το σκοτεινό τίμημα της εξουσίας.

4. «In the Mood for Love» (2000)

Μια από τις πιο ποιητικές και αισθητικά εντυπωσιακές ταινίες του 21ου αιώνα, με τον Wong Kar-wai να δημιουργεί ένα αριστούργημα γύρω από την αγάπη, την επιθυμία και όσα μένουν ανείπωτα. Η ιστορία ακολουθεί δύο γείτονες στο Χονγκ Κονγκ της δεκαετίας του ’60, οι οποίοι ανακαλύπτουν πως οι σύντροφοί τους έχουν σχέση και αναπτύσσουν μια βαθιά συναισθηματική σύνδεση μεταξύ τους. Με μοναδική φωτογραφία, ατμοσφαιρική μουσική και συγκλονιστικές ερμηνείες από τους Tony Leung και Maggie Cheung, η ταινία αποτυπώνει τον έρωτα που δεν τολμά να ολοκληρωθεί. Ένα κομψό, αργόσυρτο και γεμάτο συναίσθημα φιλμ που πολλοί θεωρούν μία από τις ομορφότερες ερωτικές ιστορίες που έχουν γυριστεί ποτέ.

5. «Moonlight» (2016)

Μια βαθιά ανθρώπινη και συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης που ακολουθεί τη ζωή του Chiron από την παιδική ηλικία μέχρι την ενήλικη ζωή του, καθώς προσπαθεί να καταλάβει ποιος είναι και πού ανήκει. Ο Barry Jenkins δημιουργεί ένα τρυφερό αλλά και σκληρό πορτρέτο γύρω από την ταυτότητα, τη μοναξιά, την αγάπη και τις δυσκολίες της αποδοχής, μέσα στο περιβάλλον του Miami. Με δυνατές ερμηνείες και μια κινηματογραφική αισθητική γεμάτη συναίσθημα, το «Moonlight» έγινε ένα από τα πιο ξεχωριστά δράματα της εποχής του και έγραψε ιστορία κερδίζοντας το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

6. «No Country for Old Men» (2007)

Ένα σκοτεινό και καθηλωτικό γουέστερν των αδελφών Joel και Ethan Coen, βασισμένο στο μυθιστόρημα του Cormac McCarthy, που εξερευνά τη βία, την απληστία και το χάος που μπορεί να προκαλέσει μια τυχαία απόφαση. Η ιστορία ακολουθεί έναν άνδρα που βρίσκει μια βαλίτσα με χρήματα και γίνεται στόχος ενός αδίστακτου κυνηγού, δημιουργώντας ένα παιχνίδι επιβίωσης γεμάτο αγωνία. Με τον Javier Bardem σε μια εμβληματική ερμηνεία ως Anton Chigurh, η ταινία ξεχωρίζει για την ένταση, τη μοναδική ατμόσφαιρα και τα βαθύτερα ερωτήματα γύρω από τη μοίρα και την ανθρώπινη φύση. Το «No Country for Old Men» κέρδισε τέσσερα Όσκαρ, ανάμεσά τους και εκείνο της Καλύτερης Ταινίας, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως ένα από τα σημαντικότερα φιλμ του 21ου αιώνα.

Netflix: Έρχονται 24ωρα live κανάλια; Η μεγάλη αλλαγή που μπορεί να φέρει ξανά την τηλεόραση στο streaming

7. «Eternal Sunshine of the Spotless Mind» (2004)

Μια από τις πιο ιδιαίτερες και συγκινητικές ταινίες για τον έρωτα, τη μνήμη και τις σχέσεις που αφήνουν ανεξίτηλο σημάδι στη ζωή μας. Ο Jim Carrey και η Kate Winslet υποδύονται ένα ζευγάρι που, μετά από έναν δύσκολο χωρισμό, αποφασίζει να διαγράψει όλες τις αναμνήσεις της σχέσης του μέσα από μια πρωτοποριακή διαδικασία. Με το ευφυές σενάριο του Charlie Kaufman και τη μοναδική σκηνοθετική ματιά του Michel Gondry, η ταινία εξερευνά αν μπορούμε πραγματικά να ξεφύγουμε από όσα αγαπήσαμε και αν οι αναμνήσεις, ακόμη και οι επώδυνες, είναι τελικά εκείνες που μας διαμορφώνουν. Ένα βαθιά ανθρώπινο φιλμ που παραμένει συγκλονιστικό, χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία.

8. «Get Out» (2017)

Το ανατρεπτικό θρίλερ τρόμου του Jordan Peele που κατάφερε να συνδυάσει τον φόβο, το μαύρο χιούμορ και το κοινωνικό σχόλιο με έναν πρωτότυπο τρόπο. Η ταινία ακολουθεί τον Chris, έναν νεαρό Αφροαμερικανό που επισκέπτεται την οικογένεια της συντρόφου του και σύντομα αντιλαμβάνεται πως πίσω από τη φαινομενικά φιλική υποδοχή κρύβεται ένα σκοτεινό μυστικό. Με έξυπνη σκηνοθεσία, ένταση που χτίζεται σταδιακά και ένα δυνατό μήνυμα γύρω από τον ρατσισμό και τις προκαταλήψεις, το «Get Out» έγινε παγκόσμια επιτυχία και χάρισε στον Jordan Peele το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου.

9. «Spirited Away» (2001)

Το μαγικό αριστούργημα του Hayao Miyazaki και του Studio Ghibli που ταξιδεύει τον θεατή σε έναν ονειρικό κόσμο γεμάτο πνεύματα, μυστήριο και συμβολισμούς. Η ιστορία ακολουθεί τη μικρή Chihiro, η οποία παγιδεύεται σε έναν παράξενο κόσμο και πρέπει να βρει το θάρρος της για να σώσει την οικογένειά της και να ανακαλύψει τη δύναμή της. Με την υπέροχη αισθητική, τη βαθιά συναισθηματική αφήγηση και τα μηνύματα για την ενηλικίωση, την ταυτότητα και την ανθρώπινη φύση, η ταινία έγινε ένα από τα κορυφαία έργα στην ιστορία του animation και κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων.

10. «The Social Network» (2010)

Η ταινία που αφηγήθηκε τη δημιουργία του Facebook και την άνοδο του Mark Zuckerberg, με το σενάριο του Aaron Sorkin να καταγράφει μια από τις σημαντικότερες τεχνολογικές ιστορίες της εποχής μας. Μέσα από γρήγορους διαλόγους, ένταση και δυνατές ερμηνείες, ο David Fincher παρουσιάζει όχι μόνο τη γέννηση μιας παγκόσμιας πλατφόρμας, αλλά και τις φιλοδοξίες, τις συγκρούσεις και τις προσωπικές απώλειες που κρύβονται πίσω από μια τεράστια επιτυχία. Ο Jesse Eisenberg δίνει μια αξέχαστη ερμηνεία ως Mark Zuckerberg, σε μια ταινία που παραμένει επίκαιρη όσο η τεχνολογία συνεχίζει να διαμορφώνει την καθημερινότητά μας.

Μια λίστα που θα συνεχίσει να διχάζει

Όσο αντικειμενική κι αν προσπαθεί να είναι μια τέτοια κατάταξη, το σινεμά θα παραμένει πάντα θέμα προσωπικού γούστου. Αυτός είναι και ο λόγος που η λίστα των «New York Times» έχει ήδη γίνει viral, με χιλιάδες θεατές να συμφωνούν, να διαφωνούν και να δημιουργούν τις δικές τους δεκάδες. Το μόνο βέβαιο είναι πως οι δέκα αυτές ταινίες έχουν αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στη σύγχρονη κινηματογραφική ιστορία και αποτελούν επιλογές που κάθε σινεφίλ αξίζει να έχει δει έστω μία φορά.

Christopher Nolan: «Αυτές οι ταινίες δείχνουν το μέλλον του σινεμά» – Ποιες ταινίες τον εντυπωσίασαν;