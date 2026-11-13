Streaming News 13.11.2026

Jennifer Aniston και Sylvester Stallone στην κορυφή των πιο ακριβοπληρωμένων σταρ της TV

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Οι πιο ακριβοπληρωμένοι σταρ της τηλεόρασης και οι αστρονομικές αμοιβές που εξασφαλίζουν από τις streaming πλατφόρμες
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Jennifer Aniston, Reese Witherspoon και Sylvester Stallone κερδίζουν 2 εκατ. δολάρια ανά επεισόδιο.
  • Οι Steve Martin, Martin Short και Selena Gomez αμείβονται με 1 εκατ. δολάρια ανά επεισόδιο.
  • Η τηλεόραση προσφέρει υψηλές αμοιβές και ευελιξία στους μεγάλους σταρ.
  • Η Apple, το HBO και η Amazon επενδύουν περισσότερο σε ακριβούς πρωταγωνιστές.
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Η εποχή της Peak TV, όταν οι αμερικανικές πλατφόρμες και τα τηλεοπτικά δίκτυα επένδυαν μαζικά σε ολοένα περισσότερες και ακριβότερες σειρές, φαίνεται να έχει υποχωρήσει. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι οι αμοιβές των μεγαλύτερων ονομάτων του Χόλιγουντ ακολούθησαν την ίδια πορεία. Αντίθετα, ορισμένοι πρωταγωνιστές εξακολουθούν να εξασφαλίζουν συμβόλαια με εντυπωσιακά ποσά, αποδεικνύοντας ότι η παρουσία ενός αναγνωρίσιμου σταρ παραμένει σημαντικό πλεονέκτημα για μια τηλεοπτική παραγωγή.

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Η εξάπλωση του streaming άλλαξε ριζικά τη σχέση ανάμεσα στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Η μικρή οθόνη έπαψε να αποτελεί έναν δεύτερο σταθμό στην καριέρα των μεγάλων ηθοποιών και μετατράπηκε σε πεδίο διεκδίκησης πρωταγωνιστικών ρόλων, δημιουργικών συνεργασιών και, φυσικά, εξαιρετικά υψηλών αμοιβών. Παρότι η αγορά έχει γίνει πιο επιλεκτική, τα μεγαλύτερα ονόματα εξακολουθούν να έχουν σημαντική διαπραγματευτική δύναμη.

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Σύμφωνα με το Variety, η κινηματογραφική βιομηχανία βρίσκεται σε μια περίοδο αναμονής, καθώς η διαδικασία συγχώνευσης των Paramount και Warner Bros. επηρεάζει τις αποφάσεις για νέες παραγωγές. Την ίδια στιγμή, οι αλλαγές στη διοικητική ομάδα περιεχομένου του Netflix έχουν προσωρινά περιορίσει τον ρυθμό των νέων συμφωνιών. Ωστόσο, στην τηλεόραση και στις streaming πλατφόρμες, η μάχη για την προσέλκυση πρωταγωνιστών παραμένει έντονη.

Οι σταρ που κερδίζουν 2 εκατ. δολάρια ανά επεισόδιο

Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται δύο γνώριμα ονόματα. Η Jennifer Aniston και η Reese Witherspoon φέρεται να λαμβάνουν από 2 εκατομμύρια δολάρια για κάθε επεισόδιο της σειράς The Morning Show του Apple TV+. Οι δύο ηθοποιοί δεν έχουν μόνο πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά συμμετέχουν και στην παραγωγή της σειράς, ενισχύοντας τη θέση τους στη συγκεκριμένη τηλεοπτική επιτυχία.

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Στην ίδια οικονομική κατηγορία βρίσκεται, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, και ο Sylvester Stallone. Η συμμετοχή του στο Tulsa King του Paramount+, σε παραγωγή του Taylor Sheridan, φέρεται να του αποφέρει περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια ανά επεισόδιο. Πρόκειται για ακόμη ένα παράδειγμα ηθοποιού με μακρά κινηματογραφική διαδρομή που βρήκε στην τηλεόραση έναν νέο πρωταγωνιστικό ρόλο με ιδιαίτερα υψηλές απολαβές.

Το εκατομμύριο των πρωταγωνιστών του Only Murders in the Building

Εντυπωσιακά είναι και τα ποσά που συνδέονται με το πρωταγωνιστικό τρίο του Only Murders in the Building. Οι Steve Martin, Martin Short και Selena Gomez φέρεται να αμείβονται με περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια ο καθένας ανά επεισόδιο, καθώς η σειρά ετοιμάζεται να συνεχίσει την πορεία της με έκτο κύκλο.

Γυναίκα με σκύλο στην αγκαλιά της σε εξωτερικό χώρο, με δέντρα και κτίρια στο φόντο, δείχνει το σαλόνι.
https://www.instagram.com/jenniferaniston

Στην κατηγορία των ηθοποιών που ξεπερνούν το όριο του ενός εκατομμυρίου δολαρίων ανά επεισόδιο συγκαταλέγεται και η Jennifer Garner. Για τη συμμετοχή της στη σειρά The Five Star Weekend της Peacock, η ηθοποιός φέρεται να εξασφάλισε αμοιβή που υπερβαίνει αυτό το ποσό, επιβεβαιώνοντας ότι η δημοτικότητα και η αναγνωρισιμότητα εξακολουθούν να έχουν μεγάλη αξία για τις πλατφόρμες.

Γιατί το streaming πληρώνει τόσο ακριβά τους σταρ

Η μετακίνηση μεγάλων κινηματογραφικών ονομάτων στην τηλεόραση δεν είναι τυχαία. Οι πλατφόρμες αναζητούν ηθοποιούς που μπορούν να προσελκύσουν κοινό, να δημιουργήσουν ενδιαφέρον γύρω από μια παραγωγή και να ενισχύσουν την εμπορική της δυναμική. Όπως επισημαίνουν άνθρωποι της αγοράς στο Variety, η ανάγκη για πρωταγωνιστές με ισχυρή αναγνωρισιμότητα είναι σήμερα ιδιαίτερα αυξημένη, με τις αμοιβές των 2 εκατομμυρίων δολαρίων ανά επεισόδιο να αποτελούν πλέον πραγματικότητα.

Ένα ακόμη πλεονέκτημα για τους ηθοποιούς είναι η διαφορετική δομή των σύγχρονων σειρών. Σε αντίθεση με τις παλαιότερες τηλεοπτικές παραγωγές, που μπορούσαν να απαιτούν τη συμμετοχή τους σε 22 επεισόδια ανά σεζόν, οι σειρές των streaming υπηρεσιών περιορίζονται συχνά σε 6, 8 ή 10 επεισόδια. Έτσι, οι πρωταγωνιστές μπορούν να αναλάβουν μια τηλεοπτική παραγωγή χωρίς να δεσμεύονται για μεγάλο χρονικό διάστημα, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα να συμμετέχουν και σε άλλες κινηματογραφικές ή τηλεοπτικές δουλειές.

stalone_silvester
https://www.instagram.com/tulsaking/

Η νέα αυτή πραγματικότητα έχει ιδιαίτερη σημασία και για ηθοποιούς που έχουν αφήσει πίσω τους την περίοδο των παραδοσιακών πρωταγωνιστικών ρόλων στον κινηματογράφο. Η τηλεόραση τους προσφέρει τη δυνατότητα να παραμείνουν στο προσκήνιο, να ηγηθούν μιας σειράς και να αξιοποιήσουν την εμπορική τους απήχηση με όρους που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθούν.

Ποιες πλατφόρμες επενδύουν περισσότερο στις αμοιβές

Στον ανταγωνισμό για την υπογραφή των μεγάλων σταρ, η Apple εμφανίζεται ιδιαίτερα δυναμική, με το HBO και την Amazon να ακολουθούν. Το Peacock έχει επίσης αποδείξει ότι είναι διατεθειμένο να επενδύσει σημαντικά ποσά για την προσέλκυση δημοφιλών ηθοποιών, όπως δείχνει η περίπτωση της Jennifer Garner.

Το Paramount+ έχει ενισχύσει τη θέση του μέσα από συνεργασίες με πρωταγωνιστές υψηλού προφίλ, κυρίως στις παραγωγές του Taylor Sheridan και της 101 Studios. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αμοιβές ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο δολάρια ανά επεισόδιο, επιβεβαιώνοντας τη σημασία που αποδίδει η πλατφόρμα σε συγκεκριμένα ονόματα.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ

Από την άλλη πλευρά, η Disney ακολουθεί πιο συγκρατημένη πολιτική στις δαπάνες για πρωταγωνιστές. Το FX, ειδικότερα, δεν φαίνεται να συμμετέχει στον ίδιο αγώνα για την εξασφάλιση πανάκριβων τηλεοπτικών σταρ, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα και στη δυναμική της ίδιας της ιστορίας. Η επιτυχία του Shōgun αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της διαφορετικής προσέγγισης.

Η Peak TV μπορεί να αποτελεί πλέον παρελθόν, όμως η αξία ενός μεγάλου ονόματος στην τηλεόραση παραμένει εξαιρετικά υψηλή. Και όσο οι streaming πλατφόρμες συνεχίζουν να διεκδικούν την προσοχή του κοινού, οι σταρ που μπορούν να ηγηθούν μιας παραγωγής θα εξακολουθούν να έχουν ισχυρό λόγο στις διαπραγματεύσεις – και συμβόλαια με πολλά μηδενικά.

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Jennifer Aniston Sylvester Stallone
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