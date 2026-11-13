Cinema 13.11.2026

Το πολυαναμενόμενο remake: Ο Michael B. Jordan φέρνει τα πάνω-κάτω στο νέο «The Thomas Crown Affair»

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Η σκηνοθετική υπογραφή του star, το cast με τους Adria Arjona και Kenneth Branagh, και η ατμόσφαιρα μυστηρίου που υπόσχεται μια ανεπανάληπτη εμπειρία
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Ο Michael B. Jordan σκηνοθετεί, παράγει και πρωταγωνιστεί στο remake του "The Thomas Crown Affair".
  • Η ταινία επικεντρώνεται σε έναν χαρισματικό ληστή έργων τέχνης και μια δαιμόνια ερευνήτρια ασφαλειών.
  • Το trailer υπόσχεται εκρηκτική χημεία, αιχμηρούς διαλόγους και εντυπωσιακή οπτική κινηματογράφηση.
  • Το cast περιλαμβάνει τους Kenneth Branagh, Lily Gladstone, Danai Gurira, τιμώντας τις προηγούμενες εκδοχές.
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Αν παρακολουθείς έστω και ελάχιστα τα κινηματογραφικά δρώμενα και τα κοινωνικά δίκτυα, είναι σίγουρο ότι έχεις ήδη πέσει πάνω στον χαμό που προκάλεσε η κυκλοφορία του νέου υλικού από το Hollywood. Ο Michael B. Jordan αποφάσισε να πάρει τα ηνία με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, αναλαμβάνοντας τη σκηνοθεσία, την παραγωγή αλλά και τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια από τις πιο πολυαναμενόμενες κινηματογραφικές επιστροφές των τελευταίων ετών. Το κλασικό heist thriller που άφησε εποχή επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με έναν αέρα απόλυτης χολιγουντιανής πολυτέλειας, φρέσκια αισθητική και μια ανεπανάληπτη χημεία που κάνει τον χρόνο να μοιάζει να σταματά από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα του trailer.

Ο Michael B. Jordan ποζάρει με κοστούμι, αναμένοντας το νέο trailer του Netflix με animated έκπληξη.
Πηγή: @michaelbjordan

Η ιστορία μάς μεταφέρει σε έναν κόσμο υψηλής αισθητικής, ακριβών έργων τέχνης και επικίνδυνων παιχνιδιών γάτας και ποντικού, όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται στην πρώτη ματιά. Ο Michael B. Jordan υποδύεται έναν χαρισματικό ληστή έργων τέχνης που κινείται με άνεση στα σαλόνια των κροίσων, ενώ απέναντί του στέκεται μια δαιμόνια ερευνήτρια ασφαλειών, την οποία ενσαρκώνει η Adria Arjona, έτοιμη να φτάσει στα άκρα για να τον ξεσκεπάσει. Το trailer μάς δίνει μια πρώτη γεύση από αυτή τη θυελλώδη σχέση, γεμάτη υπονοούμενα, σπιρτόζικους διαλόγους και μια οπτική κινηματογράφηση που σε κάνει να θες να κλείσεις αμέσως εισιτήριο για την πρεμιέρα.

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Φυσικά, η επένδυση σε ένα τόσο εμβληματικό franchise δεν βασίζεται μόνο στο πρωταγωνιστικό δίδυμο, καθώς η παραγωγή έχει επιστρατεύσει ένα cast-φωτιά με ονόματα όπως ο Kenneth Branagh, η Lily Gladstone, η Danai Gurira και ο Pilou Asbæk. Η ταινία φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει το είδος του θρίλερ μυστηρίου, πατώντας πάνω στα θεμέλια που έθεσε το πρωτότυπο έργο του 1968 με τον Steve McQueen και η αγαπημένη εκδοχή του 1999 με τον Pierce Brosnan. Στη συνέχεια, συγκεντρώσαμε τα τρία πιο δυνατά στοιχεία που αποκαλύπτει το επίσημο τρέιλερ και κάνουν το «The Thomas Crown Affair» την ταινία που θα συζητηθεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο.

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Η εκρηκτική χημεία ανάμεσα στους πρωταγωνιστές και οι αιχμηροί διάλογοι

Από το πρώτο πλάνο όπου ο Thomas Crown κάθεται απέναντι από την αινιγματική Ms. Bennet σε ένα πολυτελές εστιατόριο, γίνεται ξεκάθαρο ότι η ταινία θα στηριχθεί σε μια ακαταμάχητη ψυχολογική μονομαχία. Οι ατάκες πέφτουν βροχή, με την ανάλυση χαρακτήρων να αποκαλύπτει έναν άντρα «φραγμένο» με ζητήματα δέσμευσης και μια γυναίκα αρκετά κοφτερή για να διαπεράσει την άμυνά του, δημιουργώντας μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα στην οθόνη.

Ο ηθοποιός Michael B. Jordan σε επίσημη εμφάνιση για την ταινία Sinners.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η σκηνοθετική υπογραφή του Michael B. Jordan και η οπτική υπεροχή

Το γεγονός ότι ο Michael B. Jordan βρίσκεται ταυτόχρονα πίσω από την κάμερα και στον πρωταγωνιστικό ρόλο προσδίδει στο εγχείρημα μια μοναδική προσωπική σφραγίδα. Το trailer γεμίζει με εντυπωσιακά πλάνα από πολυτελή αυτοκίνητα, μεγαλειώδεις αίθουσες τέχνης και σκοτεινούς δρόμους της πόλης, αποδεικνύοντας ότι το φιλμ θα είναι μια οπτική πανδαισία γεμάτη αισθησιασμό και δράση.

Το λαμπερό cast και οι συνδέσεις με τις θρυλικές προκατόχους

Πέρα από τους πρωταγωνιστές, η παρουσία του Kenneth Branagh ως πλούσιου συλλέκτη που κινεί τα νήματα, αλλά και η συμμετοχή ηθοποιών πρώτης γραμμής όπως η Lily Gladstone και η Danai Gurira, δίνουν τεράστιο κύρος στην παραγωγή. Η ταινία τιμά τις κλασικές ρίζες του σεναρίου του Alan R. Trustman, φέρνοντάς το όμως με φρέσκια πνοή στον σύγχρονο κινηματογράφο.

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cinema Michael B. Jordan The Thomas Crown Affair TRAILER
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