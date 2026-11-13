Daphne Valente: «Η Kate Hudson αγόρασε φόρεμά μου και μου άνοιξε πολλές πόρτες»

Η σχεδιάστρια μίλησε για τη στιγμή που η Kate Hudson φόρεσε ξανά μια δημιουργία της και η ανάρτησή της στο Instagram έφερε δεκάδες παραγγελί

Με μια ματιά Η σχεδιάστρια Daphne Valente θα παρουσιάσει δημιουργίες της στο MadWalk 2026 σε συνεργασία με την Klavdia.

Η Kate Hudson αγόρασε ένα φόρεμα της Valente στις Σπέτσες και το φόρεσε αμέσως.

Η Hudson δημοσίευσε φωτογραφία με το φόρεμα στο Instagram, προκαλώντας πολλές παραγγελίες για τη σχεδιάστρια.

Η δημοσίευση της Hudson αποτέλεσε απρόσμενη επαγγελματική ευκαιρία για την Daphne Valente. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στο MadWalk 2026 Vidcast by Three Cents, η Daphne Valente συναντήθηκε με τη Super Foteini και μίλησε για τη συμμετοχή της στο φετινό MadWalk, όπου θα παρουσιάσει τις δημιουργίες της σε συνεργασία με την Klavdia. Η σχεδιάστρια μοιράστηκε, μεταξύ άλλων, μια απρόσμενη ιστορία από την επαγγελματική της διαδρομή, με πρωταγωνίστρια την Kate Hudson, η οποία αποδεικνύει πως μερικές φορές μια στιγμή αρκεί για να αλλάξει τα δεδομένα.

Η ιστορία εκτυλίχθηκε πριν από 2 χρόνια στις Σπέτσες, όταν η γνωστή ηθοποιός, που αγαπά ιδιαίτερα την Ελλάδα και την επισκέπτεται συχνά για διακοπές, βρέθηκε σε ένα κατάστημα με το οποίο συνεργάζεται η Daphne Valente. Εκεί αγόρασε ένα φόρεμα και, μάλιστα, ενθουσιάστηκε τόσο πολύ με την επιλογή της, ώστε δεν περίμενε καν να επιστρέψει στο κατάλυμά της για να το φορέσει: «Αγόρασε ένα φόρεμα, μάλιστα δεν το έβγαλε καν από πάνω της. Έφυγε από το μαγαζί με σαγιονάρα και πήγε να συναντήσει την παρέα της», περιέγραψε στη Super Foteini.

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Η συνέχεια, όμως, ήταν ακόμη πιο απρόσμενη. Περίπου έναν μήνα αργότερα, η Kate Hudson δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία για τα γενέθλια του αδελφού της, αποκαλύπτοντας πως επέλεξε να φορέσει ξανά το φόρεμα που είχε αγοράσει στην Ελλάδα. Μάλιστα, συνόδευσε την ανάρτηση με μια ιδιαίτερα τρυφερή αναφορά στην επιλογή της, εκφράζοντας την αγάπη της τόσο για το συγκεκριμένο κομμάτι όσο και για τις στιγμές που γιορτάζει τον εαυτό της.

«Όταν το διάβασα, μου ήρθε λιποθυμία», ανέφερε χαρακτηριστικά η σχεδιάστρια, εξηγώντας πως, παρότι δεν είχε συναντήσει ποτέ από κοντά την ηθοποιό, η συγκεκριμένη δημοσίευση είχε σημαντικό αντίκτυπο στη δουλειά της.

Η αναφορά της Kate Hudson στο φόρεμα αποδείχθηκε μια απρόσμενη επαγγελματική ευκαιρία, καθώς η Daphne Valente δέχτηκε πολλές παραγγελίες για το ίδιο σχέδιο, στο ίδιο χρώμα. Μια αυθόρμητη επιλογή μιας διεθνούς σταρ μετατράπηκε έτσι σε μια πολύτιμη στιγμή προβολής για τη δημιουργό, με την Ελλάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ιστορίας που δύσκολα θα μπορούσε να είχε σχεδιάσει.

Η συνεργασία με την Klavdia στο MadWalk 2026

Η Daphne Valente ετοιμάζεται τώρα για μια ξεχωριστή εμφάνιση στο MadWalk 2026 by Three Cents, όπου θα συνεργαστεί με την Klavdia. Η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, με τη σχεδιάστρια να ετοιμάζεται να παρουσιάσει τη δημιουργική της ματιά μέσα από μια συνεργασία που αναμένεται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

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