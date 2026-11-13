Μουσική 13.11.2026

Το μεγάλο comeback των U2 : Το «Carnaval de Luz» είναι εδώ με 12 νέα τραγούδια

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Μάθε για το νέο άλμπουμ των U2, «Carnaval de Luz», το οποίο φέρνει φως και ελπίδα μετά από εννέα χρόνια απουσίας – δες όλες τις λεπτομέρειες
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Οι U2 κυκλοφόρησαν το 16ο studio album τους, «Carnaval de Luz», μετά από 9 χρόνια.
  • Το album περιλαμβάνει 12 νέα τραγούδια με rock, pop, dance και ηλεκτρονικές επιρροές.
  • Το «Carnaval de Luz» εστιάζει σε μηνύματα ελπίδας, αγάπης και αλληλεγγύης.
  • Στο album συμμετέχουν οι Larry Mullen Jr., The Edge, Adam Clayton, Bono, Jacknife Lee, Brian Eno, Martin Garrix και Dolly Parton.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

9 χρόνια μετά το «Songs of Experience», οι U2 επιστρέφουν δυναμικά με το δέκατο έκτο studio album τους, «Carnaval de Luz», που κυκλοφόρησε στις 13 Νοεμβρίου 2026. Με σχεδόν μισό αιώνα καριέρας στο ενεργητικό τους, το ιρλανδικό συγκρότημα αποδεικνύει ότι η δημιουργική του σπίθα παραμένει άσβεστη, προσφέροντας μια συλλογή από δώδεκα πρωτότυπες συνθέσεις που παντρεύουν την καθιερωμένη rock ταυτότητά τους με pop, dance και ηλεκτρονικές επιρροές.

Ο Bono των U2 με γυαλιά ηλίου και μπλε φόντο, σε μια σκηνή που συνδέεται με το νέο άλμπουμ τους.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο τίτλος «Carnaval de Luz», που μεταφράζεται από τα ισπανικά και πορτογαλικά ως «Καρναβάλι του Φωτός», δεν είναι τυχαίος. Σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από κοινωνικές αναταραχές και παγκόσμια αβεβαιότητα, οι U2 επιλέγουν να εστιάσουν σε μηνύματα ελπίδας, αγάπης, αλληλεγγύης και στην αναγκαιότητα της ανθρώπινης σύνδεσης. Αυτή η δισκογραφική τους κίνηση έρχεται ως φυσική συνέχεια τριών προηγούμενων EPs που κυκλοφόρησαν μέσα στο 2026 – «Days of Ash» (Φεβρουάριος) και «Easter Lily» (Απρίλιος) – τα οποία, σύμφωνα με το συγκρότημα, διαμορφώνουν μια ευρύτερη αφήγηση γύρω από την απώλεια, την αναγέννηση και την αισιοδοξία.

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Ένα από τα καθοριστικά στοιχεία που σηματοδοτούν την ανανεωμένη δυναμική των U2 είναι η επιστροφή του Larry Mullen Jr. στα drums. Μαζί με την χαρακτηριστική κιθάρα του The Edge, το μελωδικό μπάσο του Adam Clayton και την εκφραστική φωνή του Bono, δημιουργείται ένας ήχος που είναι άμεσα αναγνωρίσιμος, αλλά ταυτόχρονα πιο φωτεινός και εξωστρεφής. Σε αντίθεση με το «Songs of Experience», που είχε στο ενεργητικό του τη συμβολή πολλών διαφορετικών παραγωγών, το «Carnaval de Luz» διακρίνεται για τη συνοχή του, χάρη στη στενή συνεργασία με τον παραγωγό Jacknife Lee. Στη δημιουργία του album συνέβαλαν επίσης σημαντικά ονόματα όπως ο Brian Eno, ο Ryan Tedder, ο Leo Abrahams και ο Martin Garrix.

https://www.instagram.com/u2/
https://www.instagram.com/u2/

Το album ανοίγει με το εκρηκτικό dance-rock κομμάτι «Go (Carnaval de Luz)», το οποίο συνδυάζει disco κιθάρες με ηλεκτρονικούς ήχους. Ακολουθεί το «La Reina» με latin pop επιρροές, ενώ το «Street of Dreams», το πρώτο single που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο, υμνεί την επιμονή και την επιδίωξη των ονείρων. Ο The Edge επανέρχεται με δυναμικές κιθαριστικές γραμμές στο «The Mirror Maker (Rosalía)», θυμίζοντας τον κλασικό rock ήχο του συγκροτήματος.

Το «Superficiality» εξερευνά μια πιο σύγχρονη pop κατεύθυνση, ενώ το «If the World Is at War We Better Not Be» συνδέει τις παγκόσμιες συγκρούσεις με τις προσωπικές σχέσεις, προτείνοντας την αγάπη ως αντίδοτο στον διχασμό. Το «Silencio», που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο, προσφέρει μια πιο ήρεμη μουσική στιγμή πριν από το επικό «The Greatest Show on Earth», μια από τις πιο χαρακτηριστικές συνθέσεις του album. Αυτό το κομμάτι, με την ατμοσφαιρική κιθάρα του The Edge και τη συμβολή του Brian Eno, παραπέμπει στην εποχή του «The Joshua Tree» και εστιάζει στη σχέση αγάπης, γήρανσης και πνευματικής αναζήτησης.

Ο The Edge παίζει κιθάρα στη σκηνή, ενώ οι U2 ετοιμάζουν ευρωπαϊκή περιοδεία με σενάρια για την Αθήνα.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η μουσική εξερεύνηση συνεχίζεται με το «Glorify», που ενσωματώνει σύγχρονα ηλεκτρονικά στοιχεία χάρη στη συνεργασία με τον Martin Garrix. Το «Midnight Sunshine» κινείται ανάμεσα στον αισθησιασμό και την αναζήτηση ελπίδας, ενώ το «Can’t Stop Us Now» αναδεικνύει την δυναμική παρουσία του Larry Mullen Jr., μεταφέροντας ένα μήνυμα ανθεκτικότητας.

Η πιο συγκινητική στιγμή του «Carnaval de Luz» είναι αναμφίβολα το «Torn», το οποίο ολοκληρώνει το album με τη συμμετοχή της Dolly Parton. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για την τελευταία ηχογραφημένη φωνητική εμφάνιση της αμερικανίδας τραγουδίστριας, η οποία απεβίωσε τον Αύγουστο του 2026. Η συνεργασία αυτή, που συνδυάζει rock και country στοιχεία, θυμίζει την εμφάνιση του Johnny Cash στο «The Wanderer» από το album «Zooropa» του 1993, προσφέροντας έναν βαθιά συναισθηματικό επίλογο.

Με το «Carnaval de Luz», οι U2 δεν επιδιώκουν να επανεφεύρουν τον ήχο τους, αλλά να επανασυνδεθούν με τα στοιχεία που τους καθιέρωσαν, προσφέροντας ένα album που αντιμετωπίζει την αισιοδοξία ως συνειδητή στάση ζωής, υπενθυμίζοντας ότι ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές, υπάρχει χώρος για ελπίδα και νέες αρχές.

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Bono The Edge άλμπουμ μετά ΝΕΟ ΑΛΜΠΟΥΜ
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