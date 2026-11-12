Eurovision Asia 2026: Όσα πρέπει να γνωρίζεις για τον 1ο διαγωνισμό τραγουδιού στην Ασία

Με μια ματιά Το Eurovision Song Contest Asia 2026 θα διεξαχθεί στις 14 Νοεμβρίου στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, με τη συμμετοχή έντεκα χωρών.

Η ψηφοφορία θα βασίζεται σε εθνικές επιτροπές και τηλεψηφοφορία (50%-50%), με τους θεατές να μην μπορούν να ψηφίσουν τη χώρα τους.

Η νικήτρια χώρα δεν θα αναλάβει αυτόματα τη φιλοξενία της επόμενης διοργάνωσης, σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή Eurovision.

Η Μαλαισία θεωρείται το φαβορί για τη νίκη, σύμφωνα με την πλατφόρμα Polymarket, με πιθανότητα 60%. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Eurovision ετοιμάζεται να περάσει για πρώτη φορά τα σύνορα της Ευρώπης και να αποκτήσει τη δική της ασιατική εκδοχή. Το Eurovision Song Contest Asia 2026 κάνει πρεμιέρα στις 14 Νοεμβρίου στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, φιλοδοξώντας να μεταφέρει σε μια νέα ήπειρο το μουσικό θέαμα, τον ανταγωνισμό και την ιδιαίτερη τηλεοπτική ταυτότητα που έχουν κάνει τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μουσικά events στον κόσμο.

Έντεκα χώρες θα βρεθούν στην ίδια σκηνή, με διαφορετικές μουσικές κουλτούρες, καλλιτεχνικές προσεγγίσεις και γλώσσες, διεκδικώντας το πρώτο τρόπαιο στην ιστορία της διοργάνωσης. Αν και το εγχείρημα θυμίζει σε πολλά σημεία την ευρωπαϊκή Eurovision, υπάρχουν αρκετές αλλαγές τόσο στον τρόπο διεξαγωγής όσο και στη διαδικασία ψηφοφορίας. Και, φυσικά, το μεγάλο ερώτημα είναι αν η ασιατική εκδοχή θα καταφέρει να αποκτήσει τη δική της φανατική κοινότητα θαυμαστών.

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Πότε και πού θα πραγματοποιηθεί η Eurovision Asia 2026

Ο πρώτος Μεγάλος Τελικός του Eurovision Song Contest Asia θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026 στο One Bangkok Forum, στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης. Η διοργανώτρια πόλη ετοιμάζεται να φιλοξενήσει ένα μεγάλο τηλεοπτικό θέαμα, με την εντυπωσιακή σκηνή να έχει ήδη αποκαλυφθεί και τις τεχνικές πρόβες των συμμετεχόντων να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Την παρουσίαση της βραδιάς έχουν αναλάβει οι Woody Milintachinda και Cindy Bishop, δύο γνώριμα πρόσωπα της ταϊλανδέζικης τηλεοπτικής και ψυχαγωγικής σκηνής. Η μετάδοση του τελικού έχει προγραμματιστεί για τις 19.30 τοπική ώρα Ταϊλάνδης, δηλαδή στις 14.30 ώρα Ελλάδας, μέσω του επίσημου καναλιού της Eurovision στο YouTube. Παράλληλα, ο διαγωνισμός θα μεταδοθεί από τηλεοπτικό δίκτυο σε καθεμία από τις έντεκα συμμετέχουσες χώρες.

Ποιες χώρες συμμετέχουν και ποιες απουσιάζουν

Στην πρώτη διοργάνωση θα διαγωνιστούν έντεκα χώρες, συγκεκριμένα το Μπανγκλαντές, το Μπουτάν, η Καμπότζη, το Λάος, η Μαλαισία, η Μογγολία, το Νεπάλ, οι Φιλιππίνες, η Νότια Κορέα, η Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ.

Ανάμεσα στις συμμετοχές βρίσκονται καλλιτέχνες που έχουν ήδη αποκτήσει σημαντική αναγνωρισιμότητα στις χώρες τους. Η Aina Abdul εκπροσωπεί τη Μαλαισία με το «Bluest Sky», ενώ το Βιετνάμ στέλνει την Tóc Tiên με το «EM TIÊN». Οι Φιλιππίνες συμμετέχουν με την Carmelle και το «Sobra-Sobra», ενώ τη Νότια Κορέα εκπροσωπεί ο JUNHEE με το «DEEP DIVE».

Η διοργανώτρια Ταϊλάνδη θα διαγωνιστεί με το μουσικό δίδυμο MANG x DAOU και το τραγούδι «Aroma». Το Μπουτάν εκπροσωπείται από τον Nyendra με το «Lhayi Semo», το Μπανγκλαντές από το συγκρότημα Beatmosphere με το «Tumi Ele», η Καμπότζη από τον Monetrey με το «I Let You Go», το Λάος από την Thinla με το «BAE», η Μογγολία από τον Beck με το «Chamguigeer (Without You)» και το Νεπάλ από τον Pratik Himal Rai με το «Ananta Maya».

Αξίζει να σημειωθεί ότι δύο μεγάλες ασιατικές μουσικές αγορές, η Κίνα και η Ιαπωνία, δεν θα συμμετάσχουν στην πρώτη διοργάνωση. Σύμφωνα με τον εκτελεστικό παραγωγό του διαγωνισμού, Assaf Blecher, οι διαπραγματεύσεις με τις δύο χώρες δεν ολοκληρώθηκαν εγκαίρως για την παραγωγή του φετινού show. Ωστόσο, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πιθανότητα συμμετοχής τους στην επόμενη διοργάνωση.

Πώς θα λειτουργεί η ψηφοφορία και τι αλλάζει από την ευρωπαϊκή Eurovision

Η βασική δομή του διαγωνισμού ακολουθεί το γνώριμο μοντέλο της Eurovision. Κάθε χώρα στέλνει έναν καλλιτέχνη ή ένα μουσικό σχήμα, το οποίο παρουσιάζει ζωντανά ένα τραγούδι διάρκειας έως τριών λεπτών. Στη σκηνή μπορούν να βρίσκονται μέχρι 6 άτομα, ενώ οι στίχοι και τα τραγούδια περνούν από έγκριση της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU), η οποία έχει τα δικαιώματα του διαγωνισμού.

Το αποτέλεσμα θα προκύψει από έναν συνδυασμό εθνικών επιτροπών και τηλεψηφοφορίας, με τη βαρύτητα να μοιράζεται ισόποσα, δηλαδή 50% για τις επιτροπές και 50% για το κοινό. Οι εθνικές επιτροπές θα αξιολογήσουν τις εμφανίσεις στη γενική πρόβα της προηγούμενης βραδιάς, ενώ το κοινό θα ψηφίσει κατά τη διάρκεια του τελικού.

Οι θεατές στις συμμετέχουσες χώρες θα μπορούν να ψηφίσουν, αλλά όχι τη συμμετοχή της δικής τους χώρας. Η διαδικασία θα πραγματοποιείται μέσω QR code ή της επίσημης ιστοσελίδας, με κάθε θεατή να δικαιούται οκτώ δωρεάν ψήφους, οι οποίες πρέπει να μοιραστούν σε τουλάχιστον τρία διαφορετικά τραγούδια. Θα υπάρχει επίσης δυνατότητα αγοράς έως δέκα επιπλέον ψήφων, με το κόστος να διαφοροποιείται ανά χώρα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η συμμετοχή των θεατών από τον υπόλοιπο κόσμο. Όσοι παρακολουθούν τον διαγωνισμό εκτός των έντεκα συμμετεχουσών χωρών θα μπορούν να ψηφίσουν, με τις ψήφους τους να συγκεντρώνονται σε μία επιπλέον, δωδέκατη περιοχή ψηφοφορίας. Ο νικητής θα λάβει το πρώτο τρόπαιο της Eurovision Asia, χωρίς χρηματικό έπαθλο.

Μία ακόμη σημαντική διαφορά αφορά τη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς. Σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή Eurovision, η νικήτρια χώρα δεν θα αναλαμβάνει αυτομάτως τη φιλοξενία της επόμενης διοργάνωσης. Η απόφαση αυτή συνδέεται με τις διαφορετικές δυνατότητες των χωρών σε επίπεδο υποδομών και παραγωγής ενός τόσο μεγάλου τηλεοπτικού event.

Η σειρά εμφάνισης των 11 χωρών

Οι έντεκα συμμετοχές έχουν ήδη τη σειρά με την οποία θα ανέβουν στη σκηνή της Μπανγκόκ. Το Βιετνάμ θα ανοίξει τον πρώτο τελικό, ενώ η Μαλαισία θα εμφανιστεί τελευταία, κλείνοντας το διαγωνιστικό μέρος της βραδιάς.

Η σειρά εμφάνισης διαμορφώνεται ως εξής:

Βιετνάμ – Tóc Tiên, «EM TIÊN»

Καμπότζη – Monetrey, «I Let You Go»

Λάος – Thinla, «BAE»

Μογγολία – Beck, «Chamguigeer (Without You)»

Μπουτάν – Nyendra, «Lhayi Semo»

Φιλιππίνες – CARMELLE, «Sobra-Sobra»

Μπανγκλαντές – Beatmosphere, «Tumi Ele»

Ταϊλάνδη – MANG x DAOU, «Aroma»

Νότια Κορέα – JUNHEE, «DEEP DIVE»

Νεπάλ – Pratik Himal Rai, «Ananta Maya»

Μαλαισία – Aina Abdul, «Bluest Sky»

Ποια χώρα θεωρείται το μεγάλο φαβορί για τη νίκη

Όπως συμβαίνει και στην ευρωπαϊκή Eurovision, τα προγνωστικά έχουν ήδη αρχίσει να διαμορφώνουν το δικό τους σκηνικό γύρω από την πρώτη διοργάνωση της Ασίας. Η πλατφόρμα Polymarket καταγράφει τις εκτιμήσεις των χρηστών για τη χώρα που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει το πρώτο τρόπαιο, με τη Μαλαισία να βρίσκεται στην κορυφή.

Η Aina Abdul με το «Bluest Sky» εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί, συγκεντρώνοντας πιθανότητα νίκης 60% στα διαθέσιμα στοιχεία της πλατφόρμας. Στη δεύτερη θέση ακολουθούν οι Φιλιππίνες με την Carmelle και το «Sobra-Sobra», με ποσοστό 28%.

Στην 3η θέση βρίσκεται το Βιετνάμ με την Tóc Tiên και το «EM TIÊN», με πιθανότητα περίπου 6%, ενώ ακολουθεί το Νεπάλ με αντίστοιχο ποσοστό. Η διοργανώτρια Ταϊλάνδη βρίσκεται στην πέμπτη θέση με 4%, ενώ το Λάος συγκεντρώνει 2% και η Νότια Κορέα περίπου 1%. Οι υπόλοιπες συμμετοχές, από τη Μογγολία, το Μπουτάν, την Καμπότζη και το Μπανγκλαντές, καταγράφουν ποσοστά κάτω του 1%.

Φυσικά, τα προγνωστικά δεν αποτελούν αποτέλεσμα ψηφοφορίας ούτε εγγυώνται την τελική κατάταξη. Είναι, όμως, μια πρώτη ένδειξη για το πώς βλέπουν οι χρήστες της πλατφόρμας τις πιθανότητες των έντεκα χωρών, λίγο πριν από τη μεγάλη βραδιά.

Θα αποκτήσει η Eurovision Asia την ίδια ταυτότητα με την ευρωπαϊκή διοργάνωση;

Ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα της νέας διοργάνωσης δεν αφορά μόνο τη μουσική, αλλά και την πολιτιστική ταυτότητα που θα καταφέρει να δημιουργήσει. Η ευρωπαϊκή Eurovision έχει εξελιχθεί μέσα σε επτά δεκαετίες σε ένα τηλεοπτικό φαινόμενο που συνδέεται με την υπερβολή, τις εκκεντρικές εμφανίσεις, την ποπ κουλτούρα, αλλά και μια ιδιαίτερα ενεργή LGBTQ+ κοινότητα θαυμαστών.

Το κατά πόσο όλα αυτά θα μεταφερθούν με τον ίδιο τρόπο στην Ασία παραμένει ανοιχτό ερώτημα. Η Ταϊλάνδη, ως διοργανώτρια χώρα, έχει μια ιδιαίτερα ορατή queer pop κουλτούρα και έχει αναγνωρίσει τον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου. Ωστόσο, οι έντεκα συμμετέχουσες χώρες έχουν διαφορετικά κοινωνικά και νομοθετικά πλαίσια, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο θα διαμορφωθεί η ταυτότητα του διαγωνισμού.

Παράλληλα, δεν λείπουν οι προβληματισμοί γύρω από την πολιτική διάσταση της ψηφοφορίας. Οι σχέσεις μεταξύ γειτονικών χωρών ενδέχεται να παίξουν ρόλο στις βαθμολογίες, όπως έχει συμβεί πολλές φορές και στην ευρωπαϊκή Eurovision. Η πρόσφατη ένταση στα σύνορα Ταϊλάνδης και Καμπότζης έχει ήδη δημιουργήσει ερωτήματα για το αν οι περιφερειακές αντιπαραθέσεις θα επηρεάσουν την ανταλλαγή ψήφων.

Το μεγάλο στοίχημα για τον νέο μουσικό διαγωνισμό

Η Eurovision Asia δεν αποτελεί την πρώτη προσπάθεια επέκτασης του συγκεκριμένου τηλεοπτικού format εκτός Ευρώπης. Το 2022 είχε προηγηθεί το American Song Contest, στο οποίο διαγωνίζονταν οι πολιτείες των ΗΠΑ αντί για χώρες. Η διοργάνωση, ωστόσο, δεν ανανεώθηκε για δεύτερη σεζόν, καθώς δεν κατάφερε να αποκτήσει την τηλεθέαση που προσδοκούσαν οι δημιουργοί της.

Αυτή τη φορά, το εγχείρημα στρέφεται σε μια τεράστια και ιδιαίτερα πολυσυλλεκτική μουσική αγορά. Η ασιατική εκδοχή καλείται να δημιουργήσει τη δική της κοινότητα, να συστήσει καλλιτέχνες σε ένα διεθνές κοινό και να αποδείξει ότι η επιτυχία της Eurovision δεν περιορίζεται στα ευρωπαϊκά σύνορα.

Το πρώτο μεγάλο ραντεβού έχει οριστεί για τις 14 Νοεμβρίου στην Μπανγκόκ. Το αν η Eurovision Asia θα εξελιχθεί σε έναν θεσμό με διάρκεια και τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα είναι κάτι που θα αρχίσει να φαίνεται από την πρώτη κιόλας βραδιά. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η μουσική σκηνή της Ασίας ετοιμάζεται να αποκτήσει ένα νέο διεθνές βήμα.

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