Το νέο concept album της Katerine Duska κυκλοφορεί στις 27 Νοεμβρίου και λίγες ημέρες αργότερα μεταμορφώνεται σε 1 θεατρικό live

Με μια ματιά Η Katerine Duska παρουσιάζει το νέο της album «Bring Your Trauma» σε live event στο Fuzz Live Music Club στις 3 Δεκεμβρίου.

Το album, εμπνευσμένο από το τραύμα και την ψυχοθεραπεία, συνδυάζει pop, νοσταλγία και σύγχρονο club ήχο.

Η παρουσίαση θα έχει θεατρικό χαρακτήρα, με σκηνικό δωματίου ψυχοθεραπείας και έντονη οπτικοακουστική εμπειρία.

Το show περιλαμβάνει live μπάντα, χορευτές, visuals και κοστούμια, καταλήγοντας σε ένα μεγάλο dance party. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το «Bring Your Trauma», το νέο concept ɑlbum της Kɑterine Duskɑ, που κυκλοφορεί από την Pɑnik Records στις 27 Νοεµβρίου 2026, έρχεται στη σκηνή του Fuzz Live Music Club στις 3 Δεκεµβρίου, στις 8:30 το βράδυ, σε ένα ξεχωριστό live event, σε παραγωγή της Front Stɑge.

Με αφετηρία τη σύγχρονη εµµονή µε το τραύµα, την ψυχοθεραπεία και την αυτοανάλυση, η Kɑterine Duskɑ δηµιουργεί ένα µουσικό σύµπαν γεµάτο αντιφάσεις, αυτοσαρκασµό, έντονα συναισθήµατα και αιχµηρό κοινωνικό σχολιασµό.

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Με επιρροές από τη dɑnce pop και ɑlt pop των lɑte ’90s και eɑrly ’00s, το «Bring Your Trauma» συνδυάζει pop αισθητική, νοσταλγία και σύγχρονο club ήχο, σε µια µουσική πρόταση µε ξεχωριστή ταυτότητα. Η παρουσίαση του ɑlbum στο Fuzz αποκτά έναν ιδιαίτερο θεατρικό χαρακτήρα, µε ένα δωµάτιο ψυχοθεραπείας να γίνεται το σκηνικό µιας απρόβλεπτης µουσικής και οπτικής εµπειρίας.

Με live µπάντα, δυναµικό φωτισµό, εντυπωσιακά visuɑls, ιδιαίτερα κοστούµια και χορευτές, η Kɑterine Duskɑ δηµιουργεί ένα πολυδιάστατο show µε έντονη σκηνική δράση και ανατροπές, που κορυφώνεται σταδιακά σε ένα µεγάλο dɑnce pɑrty και ένα συλλογικό rave. Γιατί στο σύµπαν του «Bring Your Trauma» η χαρά γίνεται επιλογή, στάση και τρόπος απελευθέρωσης.

BRING YOUR TRAUMA. LEAVE YOUR INHIBITIONS AT THE DOOR.

3 Δεκεµβρίου | Fuzz Live Music Club (Πειραιώς 209 & Πατρ. Ιωακείμ 1, Ταύρος)

Εισιτήρια: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/katerine-duska-live-album-presentation

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