Μουσική 12.11.2026

Θοδωρής Φέρρης: Το δώρο που ετοιμάζει για τα γενέθλιά του – Πού θα τραγουδήσει δωρεάν

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου ο Θοδωρής Φέρρης σε προσκαλεί στο πιο ξεχωριστό πάρτι γενεθλίων του, με μια δωρεάν συναυλία στο κέντρο της Αθήνας
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Θοδωρής Φέρρης δίνει δωρεάν συναυλία στην πλατεία Κλαυθμώνος για τα γενέθλιά του.
  • Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου στις 19:30.
  • Θα γίνει απονομή για το άλμπουμ «Όσο Θα Γυρίζει Η Γη» και πολυπλατινένια singles.
  • Ο καλλιτέχνης θέλει να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του για την αγάπη του κοινού.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν ψάχνεις αφορμή για να βγεις στο κέντρο της Αθήνας και να απολαύσεις μια όμορφη μουσική βραδιά χωρίς να χρειαστεί να βάλεις το χέρι στην τσέπη, ο Θοδωρής Φέρρης έχει την καλύτερη πρόταση για σένα! Ο αγαπημένος τραγουδιστής αποφάσισε να γιορτάσει τα γενέθλιά του με έναν διαφορετικό τρόπο, προσκαλώντας το κοινό του σε μια μεγάλη δωρεάν συναυλία στην πλατεία Κλαυθμώνος, την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου. Και επειδή μια τέτοια περίσταση δεν θα μπορούσε να περιοριστεί μόνο σε μια τούρτα και μερικές ευχές, η βραδιά θα έχει και έναν ακόμη λόγο για γιορτή: τις μεγάλες μουσικές επιτυχίες του, που έχουν αγαπηθεί από το κοινό και έχουν κατακτήσει σημαντικές διακρίσεις στις πωλήσεις.

Ο Θοδωρής Φέρρης τραγουδάει Μίκη Θεοδωράκη σε μια μοναδική συναυλία με εντυπωσιακά φώτα.
https://www.instagram.com/thodorisferris

Είτε ακούς καθημερινά τα τραγούδια του είτε απλώς θέλεις να περάσεις ένα όμορφο βράδυ με ζωντανή μουσική στην καρδιά της πόλης, κράτησε την ημερομηνία, καθώς η είσοδος στη συναυλία θα είναι ελεύθερη. Ο Θοδωρής Φέρρης δεν επέλεξε τυχαία να μοιραστεί αυτή τη σημαντική ημέρα με τους θαυμαστές του. Όπως εξήγησε και ο ίδιος, η αγάπη που λαμβάνει από τον κόσμο τα τελευταία χρόνια αποτελεί για εκείνον έναν πολύτιμο λόγο να γιορτάσει μαζί του.

Διάβασε επίσης: «Μη Μου Τηλεφωνείς»: Η νέα μουσική συνάντηση της Ελεωνόρας Ζουγανέλη με τον Γιώργο Σαμπάνη

Πότε και πού θα γίνει η δωρεάν συναυλία του Θοδωρή Φέρρη στην Αθήνα

Το ραντεβού σου με τον Θοδωρή Φέρρη έχει οριστεί για την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, στις 19:30, στην πλατεία Κλαυθμώνος. Εκεί, ο τραγουδιστής θα ανέβει στη σκηνή για μια μεγάλη συναυλία με ελεύθερη είσοδο, δίνοντας την ευκαιρία σε όσους βρίσκονται στην Αθήνα να γιορτάσουν μαζί του τα γενέθλιά του. Η βραδιά πραγματοποιείται ως μια κίνηση ανταπόδοσης προς το κοινό που τον στηρίζει και τον ακολουθεί τα τελευταία χρόνια. Άλλωστε, όπως αναφέρει και η Panik, πρόκειται για μια ιδιαίτερη μουσική συνάντηση, μέσα από την οποία ο καλλιτέχνης θέλει να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του για την αγάπη που εισπράττει. Την παραγωγή της συναυλίας έχει αναλάβει η Panik Live Productions, ενώ η πλατεία Κλαυθμώνος αναμένεται να γεμίσει με τραγούδια και γνώριμες μελωδίες από το ρεπερτόριο του τραγουδιστή.

Η απονομή για το άλμπουμ «Όσο Θα Γυρίζει Η Γη» και τα πολυπλατινένια singles

Η συναυλία, ωστόσο, δεν θα είναι μόνο μια ευκαιρία για να γιορτάσεις τα γενέθλια του Θοδωρή Φέρρη μαζί του. Κατά τη διάρκειά της θα πραγματοποιηθεί και η απονομή για τις πλατινένιες πωλήσεις του άλμπουμ «Όσο Θα Γυρίζει Η Γη», καθώς και για τα πολυπλατινένια singles του, τα οποία κυκλοφορούν από την Panik Platinum. Πρόκειται για μια σημαντική στιγμή στην πορεία του τραγουδιστή, καθώς οι συγκεκριμένες διακρίσεις αποτυπώνουν την ανταπόκριση του κοινού στη μουσική του. Έτσι, η βραδιά αποκτά διπλό χαρακτήρα: από τη μία, ο Θοδωρής Φέρρης γιορτάζει τα γενέθλιά του και από την άλλη, μοιράζεται με τους θαυμαστές του την επιτυχία των τραγουδιών του.

Ο Θοδωρής Φέρρης τραγουδάει με μικρόφωνο στη σκηνή, αναβάλλοντας τη συναυλία του στη Λάρισα.
https://www.instagram.com/thodorisferris/

«Θα τα περάσω με εσάς»: Το μήνυμα του τραγουδιστή στους θαυμαστές του

Ο ίδιος ο Θοδωρής Φέρρης ανακοίνωσε τη δωρεάν συναυλία μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εξηγώντας γιατί επέλεξε να περάσει αυτή την ξεχωριστή ημέρα μαζί με το κοινό του. «Τα γενέθλια είναι μια μέρα που συνήθως τη γιορτάζουμε με ανθρώπους που αγαπάμε και μας αγαπούν. Άρα εγώ θα τα περάσω με εσάς, γιατί η αγάπη που λαμβάνω από εσάς τα τελευταία χρόνια είναι για μένα υπερπολύτιμη!», έγραψε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση στους θαυμαστές του, περιγράφοντας τη συναυλία ως ένα μεγάλο πάρτι γενεθλίων, στο οποίο όλοι είναι καλεσμένοι. «Σας προσκαλώ, λοιπόν, όλους στο πάρτι μου – συναυλία, πείτε το όπως θέλετε – να γιορτάσουμε μαζί και να τραγουδήσουμε ό,τι μας βγει!», ανέφερε, συνοδεύοντας το μήνυμά του με μια καρδιά.

https://www.instagram.com/thodorisferris
https://www.instagram.com/thodorisferris

Αν, λοιπόν, θέλεις να γιορτάσεις μαζί του, να ακούσεις ζωντανά τις επιτυχίες του και να περάσεις ένα βράδυ με μουσική στο κέντρο της Αθήνας, σημείωσε την ημερομηνία. Την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, στις 19:30, η πλατεία Κλαυθμώνος γίνεται το σημείο συνάντησης για ένα μεγάλο πάρτι γενεθλίων με οικοδεσπότη τον Θοδωρή Φέρρη και καλεσμένους όλους εσάς!

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Θοδωρής Φέρρης
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Μη Μου Τηλεφωνείς»: Η νέα μουσική συνάντηση της Ελεωνόρας Ζουγανέλη με τον Γιώργο Σαμπάνη

«Μη Μου Τηλεφωνείς»: Η νέα μουσική συνάντηση της Ελεωνόρας Ζουγανέλη με τον Γιώργο Σαμπάνη

12.11.2026
Επόμενο
Pink hair era: Το ροζ είναι το απόλυτο hair color trend του 2026

Pink hair era: Το ροζ είναι το απόλυτο hair color trend του 2026

12.11.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Rita Ora: Το νέο της τραγούδι για την ταινία «The ViQueens» και ο ρόλος – έκπληξη στο animation
Μουσικά Νέα

Rita Ora: Το νέο της τραγούδι για την ταινία «The ViQueens» και ο ρόλος – έκπληξη στο animation

12.11.2026
Η Katerine Duska έρχεται με ένα μοναδικό live event για το νέο της album «Bring Your Trauma»
Μουσικά Νέα

Η Katerine Duska έρχεται με ένα μοναδικό live event για το νέο της album «Bring Your Trauma»

12.11.2026
H Νάσια Μάτσα μιλά στο MadWalk26 Vidcast by Three Cents
MadWalk

H Νάσια Μάτσα μιλά στο MadWalk26 Vidcast by Three Cents

12.11.2026
Απόψε τα μεσάνυχτα κυκλοφορεί το «Mpastard0s» – Τέλος η αναμονή για το νέο major release του ΛΕΞ
Μουσικά Νέα

Απόψε τα μεσάνυχτα κυκλοφορεί το «Mpastard0s» – Τέλος η αναμονή για το νέο major release του ΛΕΞ

12.11.2026
Το νέο hit των θρύλων της latin pop: Ο Enrique Iglesias και ο Pitbull επιστρέφουν με το «Ooh Laka Laka La!»
Μουσικά Νέα

Το νέο hit των θρύλων της latin pop: Ο Enrique Iglesias και ο Pitbull επιστρέφουν με το «Ooh Laka Laka La!»

12.11.2026
«Μη Μου Τηλεφωνείς»: Η νέα μουσική συνάντηση της Ελεωνόρας Ζουγανέλη με τον Γιώργο Σαμπάνη
Μουσικά Νέα

«Μη Μου Τηλεφωνείς»: Η νέα μουσική συνάντηση της Ελεωνόρας Ζουγανέλη με τον Γιώργο Σαμπάνη

12.11.2026
Ο Eminem έγινε ο 3ος εμπορικότερος άνδρας καλλιτέχνης όλων των εποχών
Μουσικά Νέα

Ο Eminem έγινε ο 3ος εμπορικότερος άνδρας καλλιτέχνης όλων των εποχών

12.11.2026
Release Athens 2027: Ο sombr έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα
Μουσικά Νέα

Release Athens 2027: Ο sombr έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα

12.11.2026
Flashback MadWalk 2017: Όταν οι «Κούπες» της Μαρίνας Σάττι συνάντησαν τη μόδα στην πασαρέλα
MadWalk

Flashback MadWalk 2017: Όταν οι «Κούπες» της Μαρίνας Σάττι συνάντησαν τη μόδα στην πασαρέλα

12.11.2026
Φτιάξε τη δική σου πραλίνα φουντουκιού στο σπίτι – Είναι πιο εύκολη απ’ όσο φαντάζεσαι!

Φτιάξε τη δική σου πραλίνα φουντουκιού στο σπίτι – Είναι πιο εύκολη απ’ όσο φαντάζεσαι!

Το μυστικό για έναν ενοχλητικό βήχα μπορεί να βρίσκεται ήδη στην κουζίνα σου

Το μυστικό για έναν ενοχλητικό βήχα μπορεί να βρίσκεται ήδη στην κουζίνα σου

Layered bedding: Το μυστικό των διακοσμητών για ένα κρεβάτι που μεταμορφώνει το χώρο

Layered bedding: Το μυστικό των διακοσμητών για ένα κρεβάτι που μεταμορφώνει το χώρο

Είναι αλήθεια ότι καταπίνουμε αράχνες στον ύπνο μας;

Είναι αλήθεια ότι καταπίνουμε αράχνες στον ύπνο μας;

Η πιο γλυκιά «άφιξη» της χρονιάς έγινε στην Αλόννησο – Γεννήθηκαν 2 φώκιες!

Η πιο γλυκιά «άφιξη» της χρονιάς έγινε στην Αλόννησο – Γεννήθηκαν 2 φώκιες!

5 ιστορικές διαδρομές στην Ιταλία σε περιμένουν να τις περπατήσεις

5 ιστορικές διαδρομές στην Ιταλία σε περιμένουν να τις περπατήσεις

Στον Σπορ FM TV Champions, Europa και Conference League! Στα 288 εκατ. ευρώ η προσφορά της Percapita

Στον Σπορ FM TV Champions, Europa και Conference League! Στα 288 εκατ. ευρώ η προσφορά της Percapita

Αθλητικό Mega News!Όλες οι μεταδόσεις του Νοεμβρίου

Αθλητικό Mega News!Όλες οι μεταδόσεις του Νοεμβρίου

ΑΙΧΜΕΣ: Ανατροπή και “διπλό” από τον ΣΚΑΪ

ΑΙΧΜΕΣ: Ανατροπή και “διπλό” από τον ΣΚΑΪ

Δηλώνει παρών ο Βενιζέλος σε κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Δηλώνει παρών ο Βενιζέλος σε κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Στο έλεος των χάκερ η ανθρωπότητα

Στο έλεος των χάκερ η ανθρωπότητα

Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος θρόμβωσης στις γυναίκες

Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος θρόμβωσης στις γυναίκες